自然與人文並具 結合傳統美學與現代生活
【撰文編輯 | 陳寬茵 圖片提供︱璽設計、元捷設計】
本案位於藝文區的黃金地段，享有絕美的城市景觀，而屋主一家為三代同堂的大家庭。設計師者從自然與人文並具的雙主軸出發，細緻結合傳統美學與現代生活，並重新梳理格局、善用科技智能，為「奢華」一詞締造更深一層的探索。
擁有大面窗景的公領域，以木與石的材質語彙鋪陳，客廳天花利用燈設計，在黑白相間中譜寫層次律動，由寒江雪大理石構築的電視主牆，細膩如浮雲的紋理，讓沉穩優雅的氛圍逐漸發散開來；而一抹水藍家具點綴，則鮮活了視覺美感。
餐廚區以流暢的動線串聯熱炒區、中島輕食區及用餐區，花開的天花造型，成為空間獨樹一幟的亮點。
四間臥房在異材質拼接混搭下，演繹出富麗華貴的主臥房、輕鬆寫意的次臥及書房，以及活潑可愛的小孩房。
出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》
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