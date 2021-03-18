2020德國ICONIC創新建築設計獎賽果揭曉 精選獲獎作品第一彈！

【撰文編輯｜Living 編輯群 圖片提供｜Iconic Awards】

國際性的建築和設計指標性競賽──德國ICONIC創新建築設計獎（Iconic Awards: Architecture）由德國設計和品牌的權威機構─德國品牌設計委員會舉辦，標榜以「推廣設計」爲品牌增值，大力鼓舞建築、室內設計和產品設計界的傑出工作者們。同時此組織致力於推廣社會的設計意識，支持企業發展，其籌辦的獎項具有官方認可效力，在全球設計界有舉足輕重的地位。隨著2020年度的ICONIC賽事結果公布，台灣有多家傑出設計公司奪得「精選獎（Selection）」，在國際設計領域中大放異彩，現在就一起來看看優秀得獎作品吧！

2020 ICONIC 創新建築設計獎 精選獎

獲獎者 大沃設計

獲獎作品 秀山

以「Living in the park」為設計精神，設計者融入了大量的自然休閒元素於本案，打造一個既輕鬆開放又不失正式感的房屋販售接待中心。輕量的鐵皮屋頂與線條直接的金屬支架，搭起空間的輪廓，面向北方公園的立面以整片玻璃的方式，開啟絕佳的視覺效果。並以多元的綠化手法，由外而內，將公園景色、戶外造景、室內垂直綠化，層層寫入空間的設計語彙，打破傳統對接待中心嚴肅封閉的想像。

2020 ICONIC 創新建築設計獎 精選獎

獲獎者 築士設計

獲獎作品 秘方

在業主希望能夠傳遞優質餐飲文化的期望下，設計者以尊重當地環境景觀的理念與現代簡潔的設計手法，為此打造出明亮通透用餐環境。設計核心除了試圖將此作的空間融入區域中的街景地貌外，施工過程中所運用到的材質亦帶有傳承意涵，設計者從業主父母傳給業主的收藏中不斷地挖掘適合拿來運用的材質，以老物再利用的方式打造獨一無二的空間質感，而寬敞靈活的用餐環境更提供不同聚會所需的條件，增加場地的機能性。

2020 ICONIC 創新建築設計獎 精選獎

獲獎者 凱豐設計

獲獎作品 日光綠築

在這處優雅低彩度的空間中，設計者以雷射雕刻金屬板、大理石牆面、進口地磚等材質語彙，打造出兼具現代感與溫暖的居家環境。公領域開放式的設計與大面積的落地窗，在視覺上的放大了空間尺度，也營造更自然舒適的居家氛圍；特殊弧線型的電視牆面與沙發座椅兩相呼應、大面積的木紋磚選擇、落地窗的使用，為簡約的居家風格營造更溫暖的氣息，而具巧思的細節設計、流暢的動線佈局、高貴優雅的家具組合，更添全家人的居住品質。

2020 ICONIC 創新建築設計獎 精選獎

獲獎者 穆刻設計

獲獎作品 灰。境

對於僅僅23坪的空間，設計者以精準的設計手法、協調的色調，為屋主規劃一處獨具風格的寵物美容中心。此案尤其善用大面積的玻璃落地窗區隔接待區與工作區域，帶來了開敞通透的格局思考，而如同水波紋路的地坪設計更豐富了整體空間美感，視覺上達到穿透延伸效果。樓下空間以木纖版與磚頭油漆協調搭配的手法，打造出溫暖寬敞的區域，黑色的牆面空間保留了原始建築的紋理，實現建築物原本的空間美感，尤其在表層噴塗上黑色毛絨石粉漆的工法，更賦予工業風格另一種表現手法。

2020 ICONIC 創新建築設計獎 精選獎

獲獎者 深度空間

獲獎作品 侍悟丸

本案座落於嘉義市區，為一老舊建築翻修之餐廳設計案，整體外觀上以山稜為主軸，輔以簡約木紋格柵，將大山與嘉義阿里山林業文化之意象融入設計。入口候位區，端景牆鮮豔繽紛的圓盤，將產品語彙帶入並呈現鮮明的調性，讓空間活潑而不失穩重。仰頭一望，即是早期的日式木架構及刻意保留的絕緣端子，讓人感受其建築的歷史，環顧四周在那層層海浪包覆中不自覺地回到17世紀的江戶風華；外露H型鋼，粗獷不羈，不但乘載建築結構重任，也強調了整體的剛性，在巧妙的連貫整個空間下，跳脫了傳統日式建築，成為了本案獨一無二的特色，大廳正面的三只大鼓更是本案的精神指標，即「起鼓」之意。

2020 ICONIC 創新建築設計獎 精選獎

獲獎者 沅碁光電

獲獎作品 日光宅

在屋主希冀能夠透過此宅推廣「綠能生活」的理念下，設計者以尊重當地環境景觀的理念，結合現代科技設備，為此打造出節能且舒適的居住環境，並持續提供觀摩以大力推廣友善建築。設計核心除了善用當地絕佳的地理環境外，施工過程中所運用到的材質與設備亦帶有創新及降低資源浪費目標，設計者善用專業的知識、現有資源、節能技術，結合太陽光電及綠建築的結構設計，藉由太陽光電、循環水系統、老物再利用等方式打造友善環境的「太陽光電共生家庭」。





出自 《Living NO.132 住宅美學》