【文 | 即合吉作室內裝修整合設計 圖片提供 | 即合吉作室內裝修整合設計】

Case1：獨特S造型 創造寫意流動之美

從航空業退休的屋主完成了一個階段的旅程，對於人生下半場依然充滿著熱情與動力，期望開啟精彩多元的未來生活。即合吉作徐銘凱設計師深入了解屋主的喜好、生活習慣，以及屋主對此宅的居住想法後，以「科技感、現代感、S 形曲線造型」圍塑出獨具個人特色的居家空間。此外，S 型的櫃體也巧妙呼應著屋主的英文名「Solomon」，滿足了對「家徽」造型的期待。

歷經30 年的老宅，原本存有門對窗的「穿堂」問題，設計師遂於客廳與餐廳之間，加設一座S 曲線的鞋櫃，同時以回字型的動線安排，不僅界定了不同空間的功能性，亦創造出流暢愜意的生活場域。直覺性的敘事邏輯，讓屋主回到家時，不管是通往客廳、餐廚區，抑或是主臥房，都能輕鬆自由、信步而行。

Case 2：光廊之間 深入情緒感知

通往主臥的廊道，設計師利用可調式LED 線燈，打造出充滿科技感的氛圍，再藉著事先調節好的色溫、亮度及發光段落，賦予空間豐富的情境變化，成功化劣勢為優勢，將原本冗長的走道轉變成富含故事性的轉圜地帶。

每當居住者在晚上回到臥房、行經這道光廊時，就像洗滌、整理一整天的心情及思緒，順著光走，將這一切的繁雜留在身後，以最舒服的床、最安穩的心情入眠。在一覺醒來後，眼前這道光廊則輾轉成為「充電站」，讓屋主身心迅速加溫，愉悅且自信地迎接新的一天、新的挑戰！





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》