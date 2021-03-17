【文字｜Christuine 圖片｜成晟室內裝修設計】

本案是海景公園宅「愛琴海」的銷售中心。整體設計以人和土地的連結為出發點，透過有如大型雕塑藝術般的鸚鵡螺外觀，以及象徵螺殼表面刻痕的層疊起伏肌理，表達建築與周遭環境、大自然景色間的緊密關係。考量到作為建案銷售接待中心的特殊性，設計上同時需兼具銷售等功能性，遂以顛覆性的活化石生物加以具象化，結合地域性特色與建築工藝，營造出一個能了解未來住宅全貌且自在愉快的體驗空間。





由於業主期待本案能在當地成為具指標性意義的建築，因此設計者從周圍地景、地貌為發想概念，以臺灣四面環海的特點，擷取源於大自然的活化石生物「海螺」為造型素材。呼應未來居住者與河海共棲的生活型態，同時，也藉由此一有機的建築形式，喚起人們對自身所處的島嶼環境產生共鳴。以紋理線條刻畫出的鸚鵡螺建築外觀，亦隱喻了海浪形象；中庭水池區燈光亮起時，光線透由水面波動反射於建築立面產生的流動光影，亦充分反映海洋意境。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》