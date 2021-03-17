聽新聞
test
0:00 / 0:00
大器樓中樓 盡顯歐洲上城風範
【撰文編輯｜Living編輯群 圖文提供│繽紛設計 L'atelier Fantasia】
樓中樓，是住宅分類中的一道獨特焦點，透過構築挑高、寬敞的大器客廳，烘托大宅氣度與屋主自身非凡特質；精心規劃銜接樓層的階梯設計，將垂直過道轉化為賦予空間靈魂的一抹亮點；串連上下樓層的立面以通透為要，融化封閉的破格規劃，讓光與空氣得以自然對流、互動其 中，實踐居所明亮、開闊的動人生命力。
繽紛設計總監江欣宜表示：「樓中樓最迷人的魅力，就是讓光、寬敞感與舒適度引入生活裡，創造整體空間的對話，為了打造出光的動線，透過樓層介面的通透感，梳理出光的動線， 就能形成開闊的視覺感受。」
精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2021年2.3月號或上設計王觀看更多設計資訊
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言