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大器樓中樓 盡顯歐洲上城風範

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Living編輯群 圖文提供│繽紛設計 L'atelier Fantasia】

樓中樓，是住宅分類中的一道獨特焦點，透過構築挑高、寬敞的大器客廳，烘托大宅氣度與屋主自身非凡特質；精心規劃銜接樓層的階梯設計，將垂直過道轉化為賦予空間靈魂的一抹亮點；串連上下樓層的立面以通透為要，融化封閉的破格規劃，讓光與空氣得以自然對流、互動其 中，實踐居所明亮、開闊的動人生命力。

繽紛設計總監江欣宜表示：「樓中樓最迷人的魅力，就是讓光、寬敞感與舒適度引入生活裡，創造整體空間的對話，為了打造出光的動線，透過樓層介面的通透感，梳理出光的動線， 就能形成開闊的視覺感受。」


出自 《Living NO.132 住宅美學》

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