色彩和弧線 詮釋70年代太空風潮

【文字｜林育瑋 圖片｜覓得設計】

Case 1 寓色‧予形

1969年7月21，太空人阿姆斯壯登陸月球，象徵人類的足跡首次踏入地球外的土壤，隨著跨時代的事件，整個世界掀起一陣太空旋風，同時也啟發了70年代具有繽紛色彩、活潑亮眼，以各種圓弧造型為代表的「太空普普風」。覓得設計引借於70年代活潑亮麗色彩概念，結合經典圓弧造型，以可塑性高的沃克板製作弧形家飾板面，並以大量的留白凸顯家具主題，重新詮釋現代普普太空風格的同時也刻劃出視覺景深。

Case 2 現代工藝的復古情思

有別於上一案鮮明活潑的色調，本案以木紋磚、柚木、石紋磚等低彩度材質詮釋業主所期待的沉穩舒適質感。同時，本案牆面設計上運用及腰的半截牆面設計，搭配弧形線條形塑整體復古氛圍，冀求在現代都市叢林裡注入一縷懷舊的靈魂。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》