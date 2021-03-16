2020 倫敦設計獎得主捷報出爐 台灣多位設計師凱旋拿下銀獎殊榮

【文字來源│編輯部 圖片來源｜匯川制作、築士設計、春福建設、李嵩興建築師事務所、囍世登股份有限公司、恆岳設計、澔陽空間設計】

在這個飛速變革的時代，以發掘引領潮流的創造力與勇氣、激勵設計領域的加速創新為旨，在國際具舉足輕重地位的倫敦設計獎London Design Awards於近日揭曉2020年度得獎名單，頒發涵蓋了建築設計、室內設計、產品設計、視覺設計、平面設計、數位體驗設計等超過40個專業類別的優秀作品，榮耀表彰設計的影響力。

而據統計，今年倫敦設計獎在建築與室內兩大類中總共頒發了117項大獎，不但有札哈‧哈蒂建築師事務所與Foster + Partners等聞名國際的頂尖團隊獲獎，來自台灣的多位傑出設計師也在這次激烈賽事中脫穎而出，成為此次的榮耀得主，讓台灣崛起的設計實力再度為世人驚豔，真是太令人驕傲了！現在就一起來看看此次奪下銀獎的優異作品！

2020 London Design Awards 銀獎

獲獎者 匯川制作

獲獎作品 雋永藝匯

本案的設計概念為｢將藝術融於生活」，一方面顯現居住者的生活品味，另一方面也充實了整體視覺美感，為原本絕佳的地理環境再添優雅的生活樣貌。窗外的自然景緻與大理石牆面所營造出的自然意象，豐富了家的面貌，而循序漸進的空間規畫，從玄關、客聽、餐廳、廚房、閱讀區域，乃至臥室的布局，不只因為藝術品而讓此宅充滿了家的溫度，也透過精緻細膩空間鋪陳形塑流暢舒適的環境，充足展現當代生活風格。

2020 London Design Awards 銀獎

獲獎者 築士設計

獲獎作品 秘方

在業主希望能夠傳遞優質餐飲文化的期望下，設計者以尊重當地環境景觀的理念與現代簡潔的設計手法，為此打造出明亮通透用餐環境。設計核心除了試圖將此作的空間融入區域中的街景地貌外，施工過程中所運用到的材質亦帶有傳承意涵，設計者從業主父母傳給業主的收藏中不斷地挖掘適合拿來運用的材質，以老物再利用的方式打造獨一無二的空間質感，而寬敞靈活的用餐環境更提供不同聚會所需的條件，增加場地的機能性。

2020 London Design Awards 銀獎

獲獎者 春福建設

獲獎作品 水容

位於新竹的水容，使用原石及森林此兩種物質迥異的元素，代表的是時間、凝聚、穩定，沐浴在光線中的自然景色的意境，長向大面玻璃將自然光引入室內提升空間視覺的變化，讓內外皆藉由光影的串聯將生活納入風景的一部份。加入自然界萬物的型態，色彩運用其特徵，將自然最美的一面在生活空間中得以延伸展開。

2020 London Design Awards 銀獎

獲獎者 李嵩興建築師事務所

獲獎作品 串連•流動

本案透過簡約的設計手法帶入純粹的線條比例，並以單純材料鋪陳，搭配具視覺穿透感的天井、樓梯及二樓廊道，堆疊出屋主期待的大器風範。包含多功能的挑高客廳、開放式餐廚區、以清玻為介質的二樓廊道，乃至樓梯等不同機能的生活空間均融為一體，讓場域之中的每個人都能適得其所，卻又能相互連結；並且善用原有建築的開窗與景觀優勢加以佈局，最大限度地引光入室，無論身處空間任一角落，視野亦皆可與戶外自然綠意相接。

2020 London Design Awards 銀獎

獲獎者 李嵩興建築師事務所

獲獎作品 光影律動

因應屋主對美式居家生活的美學喜好，本作品融入了弧形樓梯、挑高玄關、簡約素雅的線板元素與壁爐造型電視牆以形塑風格。而「光線」與「人為活動」是設計空間的主軸，一方面需使自然光貫穿整體室內場域，發揮充分提供照明、強化敞朗效果且省電節能的實際功能；另一方面光也是串連各個機能區域的重要介質，藉由以純白色調作為空間背景，光既隨著不同時刻有所變化，也和人們佇足與遊走等行為交織出虛實交錯、更多元的律動表情，串連起生活的軌跡與記憶。

2020 London Design Awards 銀獎

獲獎者 囍世登股份有限公司

獲獎作品 沐木的家

此專案的設計目標是一個被原木環繞，且需呈現現代時尚風貌的熟齡居所，因此我們盡可能簡化空間的造型元素，並以開放式手法規劃公共領域，展現俐落開朗的生活型態；考慮空間主要使用者的個人特質與原木質感，細究材料之間的搭配和色彩比例的呈現，鋪陳出內斂安定卻又不具視覺重量的質感。無論是入口玄關處的格柵屏風、電視主牆、沙發背牆、廊道，以及餐桌、展示櫃等家具，皆透過複合材質的搭接，突顯屋主對特定元素的喜好，並創造出具變化性的空間層次。

2020 London Design Awards 銀獎

獲獎者 恆岳設計

獲獎作品 藝光年

根據屋主喜愛的民國風著手規劃，此案以溫潤的木材質為主調，輔以帶有細緻紋理的壓花玻璃、軌道磚、文化石等，藉由成熟洗練的設計手法，混搭出古色古香的舒適居所。全室尤其因木刻窗花的裝飾，展現著中國傳統文化中的工藝美學，而木百葉、木窗格柵、木製傢俱等的運用，讓全室不管在白天自然光的照射下，抑或是黃色暖光的映照下，皆圍塑出家的溫暖氣息！

2020 London Design Awards 銀獎

獲獎者 澔陽空間設計

獲獎作品 翠‧曦

本案為擁有三十年歷史的企業辦公室，期望能藉由此次重新翻修之後，予以全新的風格改進，並透過室內設計闡述關於企業本身的文化與精神，由空間的感受帶給人們專屬於企業傳承與延續的意象。融合大自然元素如木質紋理、石岩板材等細緻鋪述，並適度以綠意植栽與大地系色澤點綴，使整體空間跳脫制式辦公室的傳統限制，詮釋出匯集人文、思想等交流的空間，體現著高質感沉穩靜謐的辦公場域。





出自 《Living NO.132 住宅美學》