我的星野度假宅 任一處都能眺望蓊鬱山景
【撰文編輯｜林育瑋 圖片提供│玳爾日式空間設計】
本案位於仙跡岩山側，遠離喧嘩的市聲，以淡泊而安穩的姿態收藏一片蓊鬱山景。以此天然優勢，利用木質持有的溫潤態度和白所蘊藏的澄澈感受，在宅邸內挹注幾分愜意的靜心氛圍。玳爾設計脫於傳統日式拘謹線條，添加台灣在地感情和現代風貌，在兩者精準衡量間，期許日式空間裡能以別種風貌的口吻訴說、傳遞。
自然環繞，傍山而生，設計師窗開三面引入如繪山景，在僅只十二坪的空間裡拓寬視覺感受，更帶入幾許盎然生機。儘管宅邸為小坪數空間，業主仍期望設計上能齊全生活場域。為了在不浪費空間坪數的情況下完成空間界定，玄關以八公分的高低落差界定落塵區和客廳空間，而公領域則以一道電視半牆區分出客廳、餐廳，更形塑「回」字廊道動線，整體情緒不被牆面阻斷，使用者也能流暢地使用動線，任一處都能眺望窗外綠景。
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