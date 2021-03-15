煥發傳統街屋為嶄新「光‧域」 台灣設計公司榮獲2020老宅新生設計優秀獎！

【文字來源│編輯部 圖片來源│溫暖空間設計】

作為中國首個改造類設計大獎，「老宅新生」聚焦專有領域，鼓勵設計師打破老舊空間樣式，實現全新空間的合理運用，通過表彰住宅、商業、公共空間、古建築各個領域中優秀的空間改造案例，授予榮譽證書及獎牌，驅動設計於世界脈動的創新發展。為了尋找改造最好的「設計師」，打造全球最有意義的「改造專案」，設計紀元和廣州設計周聯合主辦的「2020老宅新生設計獎」，日前甫公布得獎名單，來自台灣的溫暖空間設計，憑藉優異的改造技法，將傳統街屋煥然新生，翻轉「整舊如舊」的原則，在全新的空間語境裡，注入老建築的不滅靈魂與新鮮創意，成為少數奪得「優秀獎」的頂尖作品。

溫暖空間設計工作室─「光‧域」 榮奪優秀獎殊榮！

老建築的存在，不僅見證了時代的更迭，也累積許多深厚的歷史記憶及情感。本案為歷經60年的老宅，獨特的狹長型「街屋」反映了當地港口城鎮的繁榮樣貌。為了保存珍貴的老建築，並為屋主創造出舒適新穎的居住環境，設計師循著「舊建築新利用」的思路，保留建築原始的結構及原本的生活格局，以最簡約的工法與設計，恢復空間本質，呈現經歲月淬鍊的肌理與老屋風韻。在技術、形式、材質運用上，則從當代審美視角重新改造，藉此讓新空間與固有文化共生，體現老建築的「可逆性」，同時鑑於先天優異的採光條件，室內打開封閉的隔閡，採用穿透性的介質，帶入豐盈的陽光及自然風，從表裡之間，打造出「會呼吸」的房子；同時將佈局、距離、色彩及造型輪廓，維持在「最舒適」的黃金比例，讓居住者回到家能全然放鬆、細細品味生活之美。

幾何量體的白色建築，以客製化的洞洞板及植栽，創造出鮮明新穎的視覺，前庭則採用兩種不同元素的地坪，鋪敘出轉圜心境的玄關意象。室內以純淨雅致的低彩度，搭配溫潤的木質語彙，框構靜謐悠閒的空間調性，再輔借異材質的豐富肌理及質感，輾轉醞釀出富含美學層次的紓壓環境。一樓流暢恣意的生活動線，串聯客廳、工作區及餐廚區，並透過充滿趣味性的設計，玩轉出創意十足、兼具美感的收納機能。作為多功能區的夾層，寬敞開闊的空間，以彈性設計帶來多重使用的可能，不論閱讀小憩、或坐或臥，皆能靜下心來去覺察生活之美。二樓的臥房與陽台，巧妙以空間對應空間的形式，帶來新穎有趣的對話，而樓梯則作為一條貫穿全室的審美路徑，引領居住者去領略周遭的每一幕場景，以輕鬆恣意的心境，感受多元豐富的生活雅趣。





出自 《Living NO.132 住宅美學》