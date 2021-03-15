以古典運動為概念的咖啡店

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Case 1 Polo Café

Polo Café 靈感源於馬球運動中揮桿的動態線條，以及馬匹奔馳時的光影變化。擷取馬球運動的精粹元素，轉化為俐落的金屬線條，使其落實在整個店內空間。業主本身曾在求學期間參與牛津大學的馬球校隊，將馬球運動的專注轉換為精釀咖啡的堅持，設計師以這項古典的運動為概念，帶給客戶經典雋永的用餐體驗。業主本身曾在求學期間參與牛津大學的馬球校隊，將馬球運動的專注轉換為精釀咖啡的堅持，設計師以這項古典的運動為概念，帶給客戶經典雋永的用餐體驗。

Case 2 大名鼎鼎

位在福州的火鍋店 ‒ 大名鼎鼎。如同漫步於時光廊道中，在這此時此刻間享受美食，食光粒子匯聚成層層的光束，以線條展現穿越的速度感，劃出屬於你我燦爛的時光。運用光帶及鍍鈦板反射光源的特性做搭配，進而勾勒出室內空間感。以線性光線串聯整個空間，透過鍍鈦金屬板的光影虛實，創造一個歡愉的食光場域。同時結合了中國古代兮甲盤和華麗的宮殿裝飾元素，又以線性光線形塑空間意象，既有東方傳統的表達，又與現代西方交織融合，創造了一種時尚而穩定的休閒氛圍。入口門面以鍋的意象進行結合，借由古物的銘文符號到中國傳統元素，幻化成一弧連一弧圈起我們的視野，圈出我與你的屬於吃鍋的時光。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》