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引線．隱現 創造新的五感體驗空間

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯 | Join 圖片提供 | 一研設計制研所】

Case 1：引線．隱現

空間，屏除繁複的皮相，以單純的線進行，線的劃分構成了面，經緯交織使面的呈現有了豐富的樣貌。住家給人舒適之外也要可以長時間的居住，純粹的空間就會給人安心感。線性的衍生，純粹的空間是此案設計的想法。源自於對環境的觀察，建築本體及公共大廳天花垂吊的格柵線條，梯廳牆面間石材的拼接劃分隔線語彙呈現一種現代美感，將這樣的語彙轉移，線條勾勒或顯現、或隱藏於空間之中。

空間以白色為基底，線性為架構，線和面、幾何的構成，營造出線條和幾何的純粹，加入虛實的設計手法，表達空間的簡約質性。

Case 2：方圓．新生

設計以線性和幾何為架構，並融入大量收納空間，將縱長型格局有計劃地劃分為生活使用機能等正方形場域，使人在空間中的感受更加舒適。矩形和圓形等幾何造型勾勒出虛實的相互關係，在進退之間均可以感受到空間端景，機能和美感兼具，整體設計創造新的五感體驗空間。

前庭以H 型鋼加強結構並以通透的玻璃為頂，納入大量的採光，使空間不再因縱長型而陰暗。

外牆特地豎立了一部份鏤空鐵件格柵，經過走道和廚房的門通風，創造空間中空氣的流動；在線條的引導下讓視覺延伸，白色為基底的空間中，擴大了空間的感受。


出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》

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