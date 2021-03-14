BERLIN DESIGN AWARDS 2021得獎出爐 台灣多項作品榮耀奪得銀獎(下)

【文字來源│編輯部 圖片來源│Berlin Design Awards、深度空間設計、匯川制作、蒝燁室內裝修設計】

身處技術正在不斷創新的現代，為了表彰設計的影響力，各地的城市設計獎也相繼而生，企圖透過城市的設計發展聯通全球脈動，打造一個打破隔閡的優質世界風貌。由全球性社群DRIVENxDESIGN所創立的柏林設計獎 Berlin Design Awards是一個擁有高名度的卓越設計競賽，在社群組織內超過75,000名設計師、思想家、戰略家和設計愛好者等成員的推動下，每年皆有許多各地知名建築/設計師一同角逐參賽，聚焦全球的話題與目光，更憑藉專業嚴格的評選標準，及獲獎作品的多元可看性增添一定含金量。隨著近日2020 Berlin Design Awards獲獎名單公布，在全球廣泛的設計作品中，針對建築、數位到室內設計、產品和服務設計等40多個專業設計類別，選出多個金獎、銀獎名單，台灣11件設計作品也在激烈競爭中脫穎而出，奪下難能可貴的銀獎殊榮！現在就一起來看看得獎作品。

2020年 Berlin Design Awards 台灣榮耀銀獎作品

獲獎者 深度空間設計

獲獎作品 侍悟丸 Integration of Taiwanese and Japanese Aesthetics

老建築的存在提示了歷史的延續、共同文化記憶的再活化，其猶如時間的容器，裝載城市久釀的古雅風韻。本案原為日據時期遺存的老舊建築，設計者保留原有的木結構及桁架，並以當代審美意識重新改造，在新舊融合之間，體現從遺忘到再次繁榮的辯證過程。建築外觀採用木紋鋁格柵，輔藉「仿形」手法描摹嘉義阿里山的稜線，同時以大面玻璃窗為底襯，白天時靜納自然光與街景，開啟人、空間與城市的三方對話；反之，當夜晚來臨，室內溫暖的人造光則照亮了戶外環境，如同美麗的「城市櫥窗」，為當地增添一抹雅致的人文風景。此外，空間運用日式美學獨有的「浮世繪」貫穿全室，展現日本飲食文化，並以大量的木質語彙，致敬嘉義的林業歷史。設計者將人文、地理、歷史、飲食文化，及環保理念融粹一體，讓空間非一時一地的場景敘事，而是富含深厚歷史底蘊的動人故事。

獲獎者 深度空間設計

獲獎作品 轉角秘境 Corner Paradise

近期都市熱島效應越演越烈，臺灣城市的溫度也屢屢升高，對此，設計者期望建築住宅的角色不是搶奪綠地，而是採用友善生態的設計手法，將自然綠意帶進城市，找到「人、空間與環境」共存相繫的永續關係，藉此讓人類的居住行為多了一份善良的美意。本案坐落於臺灣嘉義市繁華街角，為了大幅提高住居隱私性，同時保有良好的採光、通風、景深條件，設計者引用「內景植入」的概念，以庭院為中心，讓單體建築環佈而生，形成一座俯瞰為ㄇ字型的三層樓建築。內部空間則秉承「精工造藝」的精神，細膩構築每一景、每一隅，透過樸質的色調與獨特中式設計，極致發揮當代私房謐境的真義，讓身為醫生的屋主，回到家之後，能夠讓疲憊的身心徹底得到釋放，享受與自然共生的舒適環境。

獲獎者 匯川制作

獲獎作品 雋永藝匯 Remarkable Arts

本案的設計概念為｢將藝術融於生活」，一方面顯現居住者的生活品味，另一方面也充實了整體視覺美感，為原本絕佳的地理環境再添優雅的生活樣貌。窗外的自然景緻與大理石牆面所營造出的自然意象，豐富了家的面貌，而循序漸進的空間規畫，從玄關、客聽、餐廳、廚房、閱讀區域，乃至臥室的布局，不只因為藝術品而讓此宅充滿了家的溫度，也透過精緻細膩空間鋪陳形塑流暢舒適的環境，充足展現當代生活風格。

獲獎者 匯川制作

獲獎作品 流暢美學 Flowing Aesthetics

設計者以男女主人優雅的生活態度與精緻的興趣喜好為設計起點，打造出機能適宜且美感兼具的居住環境設計。特別將女主人專業的藝術工作型態融合於居家空間中，結合空間藝術的概念展現，以流動的線條建構出行雲流水的空間美學，巧妙地結合特殊多元異材質、自然呈現素材紋理於空間中，創造細緻的現代美學風格住宅。

獲獎者 蒝燁室內裝修設計

獲獎作品 凝棹 The Tranquil Gathering

本案為日式簡餐空間，在鋪述各式日系元素的運用中，期望也能挹注現代感的設計語彙，採用跳脫傳統日式的風格，運用靈活的空間配置，掌握賓客在場域中的互動性與團聚的意象，塑造出整體日式餐飲空間在和諧貫通的場域裡富含靈活的現代感氣息，並在巧妙運用各式現代化的元素之下展現獨有的空間風貌。

獲獎者 蒝燁室內裝修設計

獲獎作品 凝棹 The Tranquil Gathering

起於業主對於高端訂製餐酒空間的追求，在匯流於都市中心的繁華地帶，打造一處靜謐而富有韻味的品評空間，期許進到此空間的人們可以感受到跨越時域的美學宴饗。運用煙燻感朦朧質調、仿古染皮革手法的混搭、與機能技術控制的設定，讓整體完善的配置展現著隱密而獨有的至尊格調。





出自 《Living NO.132 住宅美學》