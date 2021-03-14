雋永藝匯 Remarkable Arts

【整輯│Marine 圖片提供│匯川制作】

室內由毛胚屋開始進行設計，不論是在公私領域的空間尺度，或是材質的挑選，皆以最舒適的空間比例、天然環保的高規格情境打造而成。

仔細考量屋主對居住環境的需求，設計師以寬敞舒適的動線原則，規劃出 3 房 2 廳的室內格局， 施工過程中，不只先在地板上畫樣，讓屋主從實際的狀況了解整體的空間佈局，更直接將預計運用的建材放置於工地供屋主挑選，並且在施作前預先排列，爾後經由仔細的思索與演練後開始施工，描摹出居住者最理想的生活藍圖。

因應屋主一家擁有獨到的藝術審美，且有收藏藝品的喜好，設計師遂將藝術融於生活作為出發點，透過自然的紋理、明亮的色調為基底，形塑低調奢華的穩定美感，勾繪猶如藝廊般的情境畫面，完美砌築奢華內斂的住家環境。此外，全室以循序漸進的方式，鋪陳出精緻細膩的氛圍，從玄關端景、精品家具、藝術畫作，延伸到窗外美麗的光景，不僅使空間裡的每一幕每一景皆浸潤著豐盈的美學因子，亦展現出居住者非凡的生活品味。





出自 《Living NO.132 住宅美學》