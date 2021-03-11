BERLIN DESIGN AWARDS 2021得獎出爐 台灣多項作品榮耀奪得銀獎(上)

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜Berlin Design Awards、大衛麥可國際設計、立穩營造、春福建設、根本空間設計】

身處技術正在不斷創新的現代，為了表彰設計的影響力，各地的城市設計獎也相繼而生，企圖透過城市的設計發展聯通全球脈動，打造一個打破隔閡的優質世界風貌。由全球性社群DRIVENxDESIGN所創立的柏林設計獎 Berlin Design Awards是一個擁有高名度的卓越設計競賽，在社群組織內超過75,000名設計師、思想家、戰略家和設計愛好者等成員的推動下，每年皆有許多各地知名建築/設計師一同角逐參賽，聚焦全球的話題與目光，更憑藉專業嚴格的評選標準，及獲獎作品的多元可看性增添一定含金量。隨著近日2020 Berlin Design Awards獲獎名單公布，在全球廣泛的設計作品中，針對建築、數位到室內設計、產品和服務設計等40多個專業設計類別，選出多個金獎、銀獎名單，台灣11件設計作品也在激烈競爭中脫穎而出，奪下難能可貴的銀獎殊榮！現在就一起來看看得獎作品。

2020年 Berlin Design Awards 台灣榮耀銀獎作品

獲獎者 大衛麥可國際設計工程有限公司

獲獎作品 凱旋 Aura of Country Style

無處不散發著鄉村風格的空間，從玄關印入眼簾的花磚及帶有古典優雅質感的衣鞋櫃，銜接公領域的木紋地磚、原木餐桌、穀倉門設計和瓷藍色的廚具櫃，不論在材質和色調的選用，抑或是不過分華麗看似隨興的裝飾，皆圍塑出舒適溫和的田園鄉居情調。廚房木紋地磚向上延伸至牆面，點綴呼應自然俏皮的可愛動物，更增添溫暖家居底蘊。

獲獎者 立穩營造股份有限公司

獲獎作品 懸崖盒子 Cliff Box

懸掛在崖上的盒子，三面環竹林，再往外就是70米的落差，離死亡只有一步之遙，身處在高空，給人帶給沁涼通透的感覺，室內外並無明顯界限之分，就連吧檯也是由室內穿越戶外，使活動不受空間侷限，徜徉在自然天地間，欣賞時刻下自然光影的變化，層層疊疊山山巒鑾，用心感受美景的豐富層次感。

獲獎者 春福建設

獲獎作品 上河 Simple Corner of Nature

整體設計風格屬於清新自然風，設計師運用大量的木質搭配典雅的擺飾、畫作以及綠色植栽，利用淺色調營造舒適、休閒的氛圍。客廳的天花板更做了別具一格的立體拱形設計，讓人耳目一新。另外，電視背牆用線條呈現出極簡的鄉村風。整體空間使用可彈性移動的國外設計家具巧妙地點綴了分佈的角落。地板採用實木貼皮，用木紋路帶出空間的絲絲溫暖感。

獲獎者 春福建設

獲獎作品 現代森林美學 Aesthetics of the Modern Forest

本案為公寓大樓公共空間設計，整體定為現代的森林美學風格，符合其以年輕科技產業人士為主的客群喜好。大廳採用不規則的立面及天花分割，呈現出樹林的意象，利用德式簡約風格及採光落地窗與外部自然景觀結合。不同大小的石形沙發椅，與外部景觀形成自然禪意的畫面。整體空間材質大量採用金屬、木皮，牆面則是高級瓷磚及石材。大廳外則利用大面積極淺的景觀池，搭配原石造景反映出山水的景象。整體公設強調功能性和實用性，追求簡潔及容易保養，搭配不過於繁雜的軟裝，呈現出簡約、典雅時尚且寬敞的空間。

獲獎者 根本空間設計

獲獎作品 初衷咖啡館 L'esprit Café

從一號店的設計到此案二號店的設計，三年來「根本空間」與店主更像朋友一般，互相陪伴、渡過艱難時刻，這個過程彼此都成熟許多，雙方對這間二號店有更多的期待是穩定、心靈層面的平衡。因此，在這樣的背景下，同時考量餐廳餐點價格定位、客層等因素，除運用深色的色調呈現「沉穩」的氛圍外，也透過俐落的線條、水泥手感紋理、顏色飽和度高具有強烈個性的搭配，表現店主經歷了挫敗跌倒而後成長的韌性。為控制店主預算支出需求，則大量沿用一號店的硬體與部分軟件，並使用一號店的讓顧客深具印象的設計元素如：藍色大門、夢想雲等作為空間裝飾，傳承店主的創業初衷精神之餘，也讓顧客光臨二號店時能延續一號店的記憶，有如再次見到老朋友般的溫馨。





出自 《Living NO.132 住宅美學》