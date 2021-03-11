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藍月 朦朧可其的獨特氛圍

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Living編輯群 圖片提供│凸凸設計】

本案為新型態的語言機構，業主希冀在有限的坪數下，規劃出符合 2 至 20 人不同學員組合的上課教室需求，同時有別於傳統補習班制式化的學習環境，給予耳目一新的感受。

對此，凸凸設計以清晰明確的思考邏輯，梳理出適合此學習環境的佈局，藉由複合機能的設計，創造出多元的小組形式，完美展現出業主獨到的經營理念。空間利用極具穿透性的視覺尺度、 流暢開放的動線規劃，輔以充滿節奏感的是視覺韻律，打造出動靜交織、美感獨特的教學環境。

一分為二的場域，左半部作為學習小組討論的區域，設計師以數學公式精算出 sine curve graph 的曲線幅度，透過單元概念進行有機的重組， 打造出精緻的弦形屏風，來界定區域獨立屬性。猶如月亮的週期性，其錯落有致的起伏變化，形塑出視覺動態之美，搭配滲透性的光暈瀰漫，漸漸地鋪陳出一種朦朧可其的獨特氛圍。而靈活的設定，使格柵屏風亦可依照使用需求自由調整與配置，滿足自由多變、風格一致的雙重目標。


出自 《Living NO.132 住宅美學》

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啟昇之星 釋放空間想像

設計者以時間為經，描摹出當下與未來生活的雛型；以空間為緯，將不同年齡層的成員需求及個性整合其中，兩線交乘消弭了代際隔閡，打造出機能與質感並具的樂齡美宅。因家庭成員個性興趣的不同，衍生出各自的生活模式，藉由「設計」的串聯，讓一家人可以共度美好時光之餘，亦保有個人的喜好和風格。

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