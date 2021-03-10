【文字｜JJ DESIGN 捷筑室內裝修設 圖片｜JJ DESIGN 捷筑室內裝修設計】

Case 1 沉靜．隨形

設計者以時間為經，描摹出當下與未來生活的雛型；以空間為緯，將不同年齡層的成員需求及個性整合其中，兩線交乘消弭了代際隔閡，打造出機能與質感並具的樂齡美宅。因家庭成員個性興趣的不同，衍生出各自的生活模式，藉由「設計」的串聯，讓一家人可以共度美好時光之餘，亦保有個人的喜好和風格。本案為3 層樓的設計，屋主為一對夫妻與兩個兒子，設計者以延長時間軸的設定，將「未來人生階段」一併考量，在機能規劃上，包括電梯、保險燈、無障礙空間、寬敞的走道、友善動線等設計，同時透過光影變化、材質語彙、精緻細節，從滿足生活「需求」躍升至對生活品質的「追求」，完美落實以人為本的核心理念。對設計者而言，空間是「愛」的培養皿，因應高齡者生活環境之面向，設計者也貼心增設了電梯、沒有高低差的無障礙空間、可自動感應調節的保險燈等。以白色無瑕的大理石基底作為父母的生活空間，而沉靜的黑色、清水模則是次子的理想值，純淨的灰色調是追求極簡的三子的憧憬。

Case 2 啟昇之星 釋放空間想像

人對於空間的想像往往源自興趣與記憶，生活步調緊湊的現代人，更需要生活感來和緩緊繃的神經。對捷筑設計來說，空間的限制不是限制，不影響對理想生活的藍圖，在僅有8 坪的場域中，精準計算並充分利用每寸空間，透過多重機能的疊合、溫潤舒雅的材質色彩，釋放小空間的想像，為居住者開啟美好生活的起端。本案男屋主為電子公司的主管，女主人則從事商業設計，生活在快節奏的兩人，更在乎家居的便利性及細節。空間以工業風格為核心，藉由深淺跳色的文化石磚牆、清水模電視主牆、裸灰色的主旋律，佐以光影的層次及簡約線條，形塑溫暖又率性的生活況味。調性一致的廚房，採用不鏽鋼檯面、黑色電器架，彰顯了空間韻味，加上衝浪板、吉他和紅酒鐵架的點綴，完美展現屋主的性格、回應其愛好，成就能休閒放鬆、享受樂趣的生活場域。

Case 3 素雅清恬 日式風情演繹

本案為50 年的老宅，狹長的屋體擁有前後雙出口的條件，而原先作為主要通道的前門，被當作客廳使用，且緊鄰廁所的安排，也讓人觀感不佳。而位在後門的廚房，使公領域硬生生被拆散成前後兩端，畸零的格局，不僅在生活機能上有著諸多不便，也導致動線迂迴、空間零碎的問題產生。因此，捷筑設計改造時將其合併，摒除前門採光不佳的條件，將客廳、餐廚規劃於後門，借助明亮的採光，一掃狹長格局的陰暗印象，給予生活淡雅舒適的感受。因應室內天花過低，容易造成心理上壓迫感，翻修時特地將天地比拉高，輔以燈飾點綴，使晦暗的走廊瞬間提升明亮感。此外，考量到整體的視覺效果，在狹長走廊的盡頭增設斜體櫃，破除牆體的視線遮擋，放眼望去取而代之的是明亮軒敞的客廳。為實現屋主對於日式風格的嚮往，設計師將原先毫無美感的後院，改造成日式禪意風格，利用木磚紋重新整地，再藉深淺錯落的石材砌築壁面，同時透過深墨色的鋼骨及鋁飾板，將暴露的管線收納其中，延伸出機能與美感兼具的半遮雨棚。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》