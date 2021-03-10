法國雙面神 GPDP AWARD國際設計大獎盛大開獎 創新獎特輯（下）

【文字來源│編輯部 圖片來源│GPDP AWARD、肯星設計、 即合即作、新境創作、囍世登股份有限公司、凱豐設計、葳夏設計、蒝燁室內裝修設計】

由法國設計學院授權，與iF、紅點同樣被譽為「設計界的奧斯卡」的法國雙面神設計大獎（Grand Prix du Design Paris，簡稱GPDP），是針對全球的建築、室內和產品設計師設立的專業獎項，對所有資深設計師與設計新秀徵集作品，期望以此號召設計界源源不絕的動力注入到人們的生活中。近日雙面神設計大獎也公布最新一屆得獎名單，本屆雙面神GPDP AWARD共有來自義大利、法國、西班牙、烏克蘭、中國等全球各地近千名設計師和設計機構參與角逐，申報包括住宅、會所、酒店、餐飲、文化、辦公、娛樂、商業、展示、地產售樓、樣板房等多樣化的空間設計、建築規劃設計和產品設計類獎項。其中台灣作為近年崛起的設計之星，今年再度憑藉許多優異作品耀眼國際，在經濟（Economie）、人體工學（Ergonomie）、美學（Esthetique）、倫理（Ethique）、情感（Emotion）等「5E」的嚴苛評審標準下，深得各國權威專家青睞，獲得創新獎肯定！現在就一起來看看本次獲獎作品！

【 2020 法國雙面神「GPDP AWARD國際設計大獎」創新獎 】

獲獎者 : 肯星室內設計

獲獎作品 : 絢爛花火 Gorgeous Flare

此案為54坪的住宅環境，設計者以精準的軟裝手法、完整的空間規劃，以及和諧的色彩調配，為屋主規劃這處舒適的客製化居所。此宅的設計善用周圍天然的環境，以開敞通透的格局思考、凝練的創作手法、符合屋主全家生活習慣的思維規劃而成。大量的隱藏式收納空間不只加強了空間中的收納機能，更提昇整齊的視覺感受，而位於客廳側邊的閱讀區域更如同此宅的中心點，使得在此空間中活動時，不論在視覺上、光線上，或是人與人之間的交流，都得到了定位，不論從橫向或正向的角度來觀察，皆擴大空間感受，為此宅帶來絕佳的互動交流功能！

【 2020 法國雙面神「GPDP AWARD國際設計大獎」創新獎 】

獲獎者 : 即合即作室內裝修整合設計

獲獎作品 : 光 . 廊之間 Between Light ‧ Corridor

設計者以明亮的光感，寬敞舒適的回字型動線架構起整體空間，透過現代、具科技感的表現手法規劃基地的視覺佈局，並且運用大量的木材質，綴以燒面花崗岩、LED線燈、琥珀鏡、期貨壁紙、進口瓷磚等材質，精心打造專屬於屋主的獨特空間，呈現兼具活潑與精緻質感的都會風格。公領域以象徵家徽的S曲線鞋櫃界定客餐廳，賦予空間不同的機能特色，私領域充滿故事性的詮釋，讓居住者在晚上回到臥房，藉由走過這道光廊時能慢慢整理一整天的情緒，順著光走，將一切繁雜的事物留在身後，充飽身心電能迎接美好的一整天！

【 2020 法國雙面神「GPDP AWARD國際設計大獎」創新獎 】

獲獎者 : 新境創作

獲獎作品 : 山海匯 Circle of Life

本案為新屋打造，屋主為兩位大人及一對女兒，其中重視孩子正屬於學習階段與遊樂的年齡考量，故採以「圓」的素材運用使空間更為簡易安全，並配合兩位女兒所需打造出最合適的活動空間。同時也兼具屋主對於家庭「團聚、圓融」的想望，在多個空間中運用弧形的圓周形貌裁切，並配合圓形軟裝、燈具等連貫地搭配，形塑一體和諧的空間樣貌。並在「圓」的配置中運用簍空半通透手法以及異材質交錯，界定出場域劃分。而同樣也在整體空間的動線上運用異材質地坪打造隱性的分界點，使各領域在實際運用上能更為和諧便捷。而除了機能與動線的考量外，屋主亦同時有追求自然景物的想望，故在空間中多方採以富含自然意象的描摹和窗外風景相互呼應，展現虛實交錯的自然意象之美。

【 2020 法國雙面神「GPDP AWARD國際設計大獎」創新獎 】

獲獎者 : 囍世登股份有限公司

獲獎作品 : 日光環居 Glowing House

本案為由商空格局改成住宅格局，位於角間的透天厝，毫無隔間、無陽台。原屋老舊多有管線問題，而考慮到將來住商同址，屋主頻繁接待客人與親友，故從生活動線著手，劃分出切適「公領域與私領域」並改變大門入口改方向，將顯於外的進出動線巧妙的隱藏起來，同時增有一處緩衝場域界定的玄關區，且於區隔公私領域的廊道門上開出一扇貓用倒擺門，形成大門之中有小門的趣味寵物友善設計，而後增設推景觀陽台將角間視野發揮最大效益，表現出「將採光引入全室」絕佳優勢。在開放式廚房在中島前配置了採用活動的透明橫拉門，增加空間整體通透感，並同時阻絕油煙，讓烹飪時仍能與客餐廳保持互動。全屋以黑白灰色調為主軸，表現出現代簡約風格，局部妝點溫潤的實木貼皮，讓屋主在俐落的空間仍能感受家的溫度。

【 2020 法國雙面神「GPDP AWARD國際設計大獎」創新獎 】

獲獎者 : 凱豐設計

獲獎作品 : 日光綠築

在這處優雅低彩度的空間中，設計者以雷射雕刻金屬板、大理石牆面、進口地磚等材質語彙，打造出兼具現代感與溫暖的居家環境。公領域開放式的設計與大面積的落地窗，在視覺上的放大了空間尺度，也營造更自然舒適的居家氛圍；特殊弧線型的電視牆面與沙發座椅兩相呼應、大面積的木紋磚選擇、落地窗的使用，為簡約的居家風格營造更溫暖的氣息，而具巧思的細節設計、流暢的動線佈局、高貴優雅的家具組合，更添全家人的居住品質。

【 2020 法國雙面神「GPDP AWARD國際設計大獎」創新獎 】

獲獎者 : 葳夏設計

獲獎作品 : 博雅安邸

「博雅安邸」為大樓中的住宅翻修案，兩戶雙拼的結構讓本案享有高坪數的活動空間，設計者引用業主的職業背景，在各角落空間寫入了海洋、波浪、流水的設計靈感，不管是玄關的浪花意象雕刻設計、客餐廳之間與嵌燈共創的線性紋理，或是遍佈各處的弧形曲線，設計者熟稔的透過異材質塑造豐富的視覺效果。其中置於房屋格局中心、宛如飯店長廊的弧形過道，交織著公、私領域的分界與各成員間獨立又交錯的生活。廊道的弧形動線不僅為牆面裡的臥室創造更寬廣的格局，更藉曲線截斷行走視線，減少視覺陰暗處與距離遙遠的感受。全室透過材質、色調與機能的平衡，開展大尺度的生活想像，搭上局部各處的照明設計，營造現代、低奢且充滿具象意義的輕奢住宅美學。

【 2020 法國雙面神「GPDP AWARD國際設計大獎」創新獎 】

獲獎者 : 蒝燁室內裝修設計

獲獎作品 : 雪藏至尊 CIGAR AGE

起於業主對於高端訂製餐酒空間的追求，在匯流於都市中心的繁華地帶，打造一處靜謐而富有韻味的品評空間，期許進到此空間的人們可以感受到跨越時域的美學宴饗。運用煙燻感朦朧質調、仿古染皮革手法的混搭、與機能技術控制的設定，讓整體完善的配置展現著隱密而獨有的至尊格調。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》