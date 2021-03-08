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以巴黎街景為概念 打造潮流、經典的商業空間

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字｜米氏生活 OD S tudio 圖片｜米氏生活 OD S tudio】

麗香苑自助餐廳位於飯店內的五樓廣場，是上方擁有五層極挑高的寬敞空間。設計師特地邀請藝術家堉泉，利用竹子與二十幾年的老紙，經由染色與浸泡於傳統糯米膠水中，層層黏貼成為本案獨有的裝置藝術，並懸吊於餐廳的上空，成為餐廳的新標誌。這樣的創作發想，源自在地文化特色，設計師希望藉由此藝術裝置致敬本案道路命名的文化緣由 ─ 竹林七賢；同時透過藝術品創造商空的精神價值，讓此地不只是一個飲食場所，更是一處大家要歡聚團圓時，會首先想到的標誌性商空。有鑑於此，除了象徵性的藝術裝置，設計師也透過明確的座位分區、現代的視覺設計、流暢方便的取餐動線協助業主更有效的營運。


出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》

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由法國設計學院授權，與iF、紅點同樣被譽為「設計界的奧斯卡」的法國雙面神設計大獎（Grand Prix du Design Paris，簡稱GPDP），是針對全球的建築、室內和產品設計師設立的專業獎項，對所有資深設計師與設計新秀徵集作品，期望以此號召設計界源源不絕的動力注入到人們的生活中。近日雙面神設計大獎也公布最新一屆得獎名單，本屆雙面神GPDP AWARD共有來自義大利、法國、西班牙、烏克蘭、中國等全球各地近千名設計師和設計機構參與角逐，申報包括住宅、會所、酒店、餐飲、文化、辦公、娛樂、商業、展示、地產售樓、樣板房等多樣化的空間設計、建築規劃設計和產品設計類獎項。

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