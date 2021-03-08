聽新聞
test
0:00 / 0:00
以巴黎街景為概念 打造潮流、經典的商業空間
【文字｜米氏生活 OD S tudio 圖片｜米氏生活 OD S tudio】
麗香苑自助餐廳位於飯店內的五樓廣場，是上方擁有五層極挑高的寬敞空間。設計師特地邀請藝術家堉泉，利用竹子與二十幾年的老紙，經由染色與浸泡於傳統糯米膠水中，層層黏貼成為本案獨有的裝置藝術，並懸吊於餐廳的上空，成為餐廳的新標誌。這樣的創作發想，源自在地文化特色，設計師希望藉由此藝術裝置致敬本案道路命名的文化緣由 ─ 竹林七賢；同時透過藝術品創造商空的精神價值，讓此地不只是一個飲食場所，更是一處大家要歡聚團圓時，會首先想到的標誌性商空。有鑑於此，除了象徵性的藝術裝置，設計師也透過明確的座位分區、現代的視覺設計、流暢方便的取餐動線協助業主更有效的營運。
出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》
精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2021年1月號或上設計王觀看更多設計資訊
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言