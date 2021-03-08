法國雙面神 GPDP AWARD國際設計大獎盛大開獎！創新獎特輯（上）

【文字來源｜編輯部 圖片來源│GPDP AWARD、成舍設計、築士設計、你你空間設計、聖歐空間設計、寓朵室內裝修設計、安得成室內裝修工程有限公司】

由法國設計學院授權，與iF、紅點同樣被譽為「設計界的奧斯卡」的法國雙面神設計大獎（Grand Prix du Design Paris，簡稱GPDP），是針對全球的建築、室內和產品設計師設立的專業獎項，對所有資深設計師與設計新秀徵集作品，期望以此號召設計界源源不絕的動力注入到人們的生活中。近日雙面神設計大獎也公布最新一屆得獎名單，本屆雙面神GPDP AWARD共有來自義大利、法國、西班牙、烏克蘭、中國等全球各地近千名設計師和設計機構參與角逐，申報包括住宅、會所、酒店、餐飲、文化、辦公、娛樂、商業、展示、地產售樓、樣板房等多樣化的空間設計、建築規劃設計和產品設計類獎項。其中台灣作為近年崛起的設計之星，今年再度憑藉許多優異作品耀眼國際，在經濟（Economie）、人體工學（Ergonomie）、美學（Esthetique）、倫理（Ethique）、情感（Emotion）等「5E」的嚴苛評審標準下，深得各國權威專家青睞，獲得創新獎肯定！現在就一起來看看本次獲獎作品！

【 2020 法國雙面神「GPDP AWARD國際設計大獎」創新獎 】

獲獎者 : 成舍設計 林軒慧

獲獎作品 : 秉。領

線條與光影，做為引導空間構圖的重要元素，其不僅勾勒整體形廓，更以變幻姿態渲染藝術氛圍。本案做為嶄新的資訊科技辦公室，因應基地的曲面外觀，設計者藉由弧形與流線、轉折與變化，在天花及牆面間譜寫疏密有度、錯落有致的律動，輔搭俐落大方的灰階，規整出清晰明朗的畫面結構。為了營造新穎的科技感，全室精研光源比例，將照明隱於天花、櫃體間，透過偏向打燈、局部聚光，及光感切面塑造的未來感光廊，呈現業主追求的低調，卻又滿足工作上實際的採光需要，呼應大面落地玻璃延攬高層景致與充沛採光，層層穿透帶出全域年輕活力。

【 2020 法國雙面神「GPDP AWARD國際設計大獎」創新獎 】

獲獎者 : 築士設計

獲獎作品 : 秘方

在業主希望能夠傳遞優質餐飲文化的期望下，設計者以尊重當地環境景觀的理念與現代簡潔的設計手法，為此打造出明亮通透用餐環境。設計核心除了試圖將此作的空間融入區域中的街景地貌外，施工過程中所運用到的材質亦帶有傳承意涵，設計者從業主父母傳給業主的收藏中不斷地挖掘適合拿來運用的材質，以老物再利用的方式打造獨一無二的空間質感，而寬敞靈活的用餐環境更提供不同聚會所需的條件，增加場地的機能性。

【 2020 法國雙面神「GPDP AWARD國際設計大獎」創新獎 】

獲獎者 : 你你空間設計

獲獎作品 : 天藍

位於四季氣候宜人、現代與傳統交互融合的台中，本案也地域性的符合當地喜好主題性明確、視覺效果鮮明的室內風格。輕奢工業風住宅內，湛深的土耳其藍與帶有原始感的水泥板營造開放、自由卻內斂的室內個性；客廳半開放的文化石電視牆搭配網狀鐵件、木紋豐富的甘蔗板與仿水泥效果的馬來漆，於內外相互呼應工業風設計主軸。並巧妙的搭配木工，做有斜面設計牆與大量收納效果的主臥衣櫃，細心的將業主的生活需求結合空間風格完美呈現。

【 2020 法國雙面神「GPDP AWARD國際設計大獎」創新獎 】

獲獎者 : 聖歐空間設計

獲獎作品 : 靜謐 D 宅

本案坐落在景致優美的社區，整體設計以襯托戶外美景為主，利用大面積開窗讓室外景觀成為視覺主體，並透過鏡面反射，將景色引入室內。室內僅以簡約俐落的線條輪廓與莫蘭迪色系架構，任陽光灑落在室內各處角落，造成的光影穿過井然有序的陳列，隨著時間推移變幻角度。室內裝修與陳設主要以石材為主，點綴暖色系的木質家具，帶出生活的清新雅緻。鏡面與鍍鈦材質運用於天花設計，藉由漫射的光影拉伸空間的縱軸，於無形中增加開闊感。使用富有設計感的系統櫃以增加收納，櫃體質感細膩，造型更跳脫制式框架，融入整體空間風格，更顯簡約大器。

【 2020 法國雙面神「GPDP AWARD國際設計大獎」創新獎 】

獲獎者 : 寓朵室內裝修設計

獲獎作品 : 工藝延攬 情景共築

由於屋主對中式詩意美學充滿喜愛，亦非常喜歡戶外的自然風光，設計師遂以新中式美學設計為出發點，透過自然材質的肌理紋路、俐落的線條設計、經典的圖騰元素，體現精緻細膩的工藝美學。層層遞進的空間鋪陳，從玄關處的火爐、廳區的格柵、窗外的自然風景、窗邊的松樹、進口精品傢俱、書房的山水墨寶，至臥室的西方古典對稱語彙，藉由開闊性與俐落感的空間特色、充滿視覺美學的空間，展現居住者的生活品味及格調。

【 2020 法國雙面神「GPDP AWARD國際設計大獎」創新獎 】

獲獎者 : 安得成室內裝修工程有限公司

獲獎作品 : All Blue

本案位於高雄，台灣熱情且充滿活力的海港城市，擁有湛藍海景與暖熱氣候，取源業主喜愛養魚及對海洋抱有的憧憬與嚮往，設計者在全室寫入海洋意境，以創新技法獨家打造深海魚缸，並將此作為空間核心，流轉出藍、灰、黑為主的配色基調，輔以大面玻璃帷幕的配置與之相呼，形塑內外如海陸交會、明暗交織的特色風情，居者自在穿梭其間，便能同時享受深海的寧靜、盎然的綠景、原始粗獷的質材肌理與現代城市景觀的環繞，在都會文明環伺間覓得一處遺世獨立的悠然之境。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》