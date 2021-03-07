雅室 Soft Textures and Moody Lighting

【撰文編輯｜陳寬茵 圖片提供│ YHS DESIGN 設計事業】

「餐廳」作為一個複合型美學載體，在一碟一味、一瓷一器之間，透過料理、藝術及審美情趣，書寫出生活裡的萬種風情。YHS DESIGN 翻轉用餐的純粹目的，以心理感知的角度切入，賦予人文層面的陶冶，再藉弧形延展的設計，彰顯空間的情緒與渲染力。此外，擷取西方簡潔俐落地元素，媒合著東方優雅的氣韻，隨著濃與淡、輕與重的意境演繹，交織出更深刻、更動人的場域內涵。

設計延續建築的弧形線條，擷取表面粗糙的肌理語彙為用，導入曲線彎折的凹凸飾板，形塑蜿蜒起伏之感。靈動寫意的空間秩序，借助燈光所創造的光線軌跡，在大氣磅礡間氤氳著優雅氛圍，搭配別緻新穎的家具，極致體現人、光影及空間三者的流動美感。

環境萌生高雅的氣質，乃自於金屬框架與木紋質地的妝點，溫暖的氛圍鋪陳，猶如自帶濾鏡，消弭了城市裡的雜沓紛擾，瞬間化為一處明亮雅致的聚會場所，只留下大啖美食的歡快時光。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》