快訊

宜蘭虐童案保母夫妻收押 女童顱內出血開腦仍昏迷

保戶注意了！ 下半年醫療險保費恐暴漲但壽險更便宜

雅室 Soft Textures and Moody Lighting

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜陳寬茵 圖片提供│ YHS DESIGN 設計事業】

「餐廳」作為一個複合型美學載體，在一碟一味、一瓷一器之間，透過料理、藝術及審美情趣，書寫出生活裡的萬種風情。YHS DESIGN 翻轉用餐的純粹目的，以心理感知的角度切入，賦予人文層面的陶冶，再藉弧形延展的設計，彰顯空間的情緒與渲染力。此外，擷取西方簡潔俐落地元素，媒合著東方優雅的氣韻，隨著濃與淡、輕與重的意境演繹，交織出更深刻、更動人的場域內涵。

設計延續建築的弧形線條，擷取表面粗糙的肌理語彙為用，導入曲線彎折的凹凸飾板，形塑蜿蜒起伏之感。靈動寫意的空間秩序，借助燈光所創造的光線軌跡，在大氣磅礡間氤氳著優雅氛圍，搭配別緻新穎的家具，極致體現人、光影及空間三者的流動美感。

環境萌生高雅的氣質，乃自於金屬框架與木紋質地的妝點，溫暖的氛圍鋪陳，猶如自帶濾鏡，消弭了城市裡的雜沓紛擾，瞬間化為一處明亮雅致的聚會場所，只留下大啖美食的歡快時光。


出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2021年1月號或上設計王觀看更多設計資訊

延伸閱讀

疫情衝擊非營利組織 美3成機構恐關閉

海上迎日出、賞鯨豚！ 在花蓮深度感受海洋美食、認識海洋資源

麗晶品牌設計重塑 人文訂製藝術插畫

旅日作家李琴峰再創紀錄　獲日本藝術選獎文部科學大臣新人獎

相關新聞

雅室 Soft Textures and Moody Lighting

「餐廳」作為一個複合型美學載體，在一碟一味、一瓷一器之間，透過料理、藝術及審美情趣，書寫出生活裡的萬種風情。

法國雙面神 GPDP AWARD國際設計大獎盛大開獎 台灣設計師勇奪銀獎殊榮

由法國設計學院授權，與iF、紅點同樣被譽為「設計界的奧斯卡」的法國雙面神設計大獎（Grand Prix du Design Paris，簡稱GPDP），是針對全球的建築、室內和產品設計師設立的專業獎項，對所有資深設計師與設計新秀徵集作品，期望以此號召設計界源源不絕的動力注入到人們的生活中。近日雙面神設計大獎也公布最新一屆得獎名單，本屆雙面神GPDP AWARD共有來自義大利、法國、西班牙、烏克蘭、中國等全球各地近千名設計師和設計機構參與角逐，申報包括住宅、會所、酒店、餐飲、文化、辦公、娛樂、商業、展示、地產售樓、樣板房等多樣化的空間設計、建築規劃設計和產品設計類獎項。

2020 PARIS DESIGN AWARDS 得獎出爐 台灣多項作品榮耀奪得銀獎(下)

巴黎設計獎是由全球性社群DRIVENxDESIGN舉行的著名設計競賽，內部由設計師、思想家、戰略家和設計愛好者共同組成，擁有超過75,000名會員、5,000個品牌和1,500個工作室，透過共同創新造就非凡設計與世界的無限可能性，了解全球設計階段的最新動態。

味與美的風雅饗宴 台式創意料理

代表豐盛、美好與圓滿的「阿滿厝台式創意料理」，今年甫開幕的全新店面，由宇肯設計蘇子期總監操刀規劃。循著品牌的核心精神及料理哲學，空間以時代性的角度切入，透過藝術美學的潤澤貼近自然，藉此與地域產生連結及共鳴，同時從表象深入至顧客心理與情感的關照，營造親切溫暖、舒適寫意的餐敘氛圍。而空間裡一景一幕極具感染力的精緻細節，也隨著百味珍饈，轉化成一篇篇精粹的動人故事，為來賓帶來多維度的風雅饗宴。

靜沐．生活光景

所謂的生活美學，不該只是機械式的作息與節律，應有陽光灑落、音樂的薰陶、藝術的浸潤，在滿足和溫暖的歸屬感中，把日子過得像詩一樣美。

2020 PARIS DESIGN AWARDS 得獎出爐 台灣多項作品榮耀奪得銀獎(上)

巴黎設計獎是由全球性社群DRIVENxDESIGN舉行的著名設計競賽，內部由設計師、思想家、戰略家和設計愛好者共同組成，擁有超過75,000名會員、5,000個品牌和1,500個工作室，透過共同創新造就非凡設計與世界的無限可能性，了解全球設計階段的最新動態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。