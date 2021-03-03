2020 PARIS DESIGN AWARDS 得獎出爐 台灣多項作品榮耀奪得銀獎(下)

【文字來源│編輯部 圖片來源│Paris Design Awards、根本空間設計、聖歐空間設計、蘊致設計、立穩營造股份有限公司】

巴黎設計獎是由全球性社群DRIVENxDESIGN舉行的著名設計競賽，內部由設計師、思想家、戰略家和設計愛好者共同組成，擁有超過75,000名會員、5,000個品牌和1,500個工作室，透過共同創新造就非凡設計與世界的無限可能性，了解全球設計階段的最新動態。2021年巴黎設計獎共有40多個專業類別，涵蓋從建築、數位到室內設計、產品和服務設計等廣闊的設計領域，舉辦獎項遍布世界各地，包括舊金山，芝加哥，紐約，香港和雪梨，透過提供廣泛的市場認可，串成全球的設計連結，嘉許設計師的創造力及勇氣！而就在近日，全新一屆的得獎名單最新公布，來自台灣的多家設計公司皆在本次賽事中大放異彩，憑藉對空間獨到的設計詮釋，奪下銀獎殊榮！現在就一起來看看今年台灣名列前茅的優秀作品。

2020年 Paris Design Awards 台灣榮耀銀獎作品

獲獎者 根本空間設計

獲獎作品 L’esprit café 初衷咖啡館

從一號店的設計到此案二號店的設計，三年來「根本空間」與店主更像朋友一般，互相陪伴、渡過艱難時刻，這個過程彼此都成熟許多，雙方對這間二號店有更多的期待是穩定、心靈層面的平衡。因此，在這樣的背景下，同時考量餐廳餐點價格定位、客層等因素，除運用深色的色調呈現「沉穩」的氛圍外，也透過俐落的線條、水泥手感紋理、顏色飽和度高具有強烈個性的搭配，表現店主經歷了挫敗跌倒而後成長的韌性。為控制店主預算支出需求，則大量沿用一號店的硬體與部分軟件，並使用一號店的讓顧客深具印象的設計元素如：藍色大門、夢想雲等作為空間裝飾，傳承店主的創業初衷精神之餘，也讓顧客光臨二號店時能延續一號店的記憶，有如再次見到老朋友般的溫馨。

獲獎者 聖歐空間設計

獲獎作品 謐•境 Domain of Tranquility

本案坐落在景致優美的社區，整體設計以襯托戶外美景為主，利用大面積開窗讓室外景觀成為視覺主體，並透過鏡面反射，將景色引入室內。室內僅以簡約俐落的線條輪廓與莫蘭迪色系架構，任陽光灑落在室內各處角落，造成的光影穿過井然有序的陳列，隨著時間推移變幻角度。室內裝修與陳設主要以石材為主，點綴暖色系的木質家具，帶出生活的清新雅緻。鏡面與鍍鈦材質運用於天花設計，藉由漫射的光影拉伸空間的縱軸，於無形中增加開闊感。使用富有設計感的系統櫃以增加收納，櫃體質感細膩，造型更跳脫制式框架，融入整體空間風格，更顯簡約大器。

獲獎者 蘊致設計

獲獎作品 THE DREAMER BASE

本案設計的初衷是打造給單身男子的社交生活圈，以作為乘載年輕有衝勁的築夢青年的巢為目標發想，將居住者期待的工業風格，輔以摩登的系統式廚具、細緻的傢俱以及簡約的家飾，融合出既符合案主期待，又適合居住的現代高級工業風住所。設計師更以開放的格局為設計目標，將所有公共空間，打造成能讓身為新銳導演的案主能與其夥伴隨時討論、休息的場域，藉由敞朗開闊的空間精神激盪出靈感與思緒，讓居所成為一處盡情敷夢的美好基地。

獲獎者 蘊致設計

獲獎作品 A Serene Hideaway

本作品以業主鍾愛的日式禪意風格做出發，以俐落的工業風做出碰撞，透過來自北歐、義大利的極簡傢俱和燈飾調和。以立體造型的檜木天花板做主軸，輔以大量留白的牆面，以些許的黑色家飾品做裝飾，以整面鐵書架創造出極簡空間中的深色點綴。在開方空間的端景，以織紋感的磁磚作為畫面之分割，創造出不單調的新極簡日式風格居所。本案的一大重點是位於頂端以日式窗櫺為靈感的立體造型檜木切割製成的天花板，將案主期待的禪風以最不張揚的方式，置放於抬頭即可望見的天花板上。即使出發點是細膩的禪風，設計師仍帶進些許線條的工業風與適當的留白，中和過度細緻和具有就時代感的日式感。

獲獎者 立穩營造股份有限公司

獲獎作品 單體貨櫃 Safari Lodge

非洲狩獵屋並非是住宅，它提供獵人在狩獵季最基本生活所需，設計者想擁有一座現代生活的狩獵屋，讓家人朋友共同徜徉在大自然中休憩的場所。為了不破壞自然原始，本案刻意使用貨櫃具有的侷促空間特性，將所需機能在有限空間內來無限發揮，藉由從室內延伸至廣大的戶外為設計要點，讓有限空間變為「無限」。設計者將本案空間分成五個層次，在木平台上內有室內區、半戶外區、露天區，而露天區在木平台上可席地而坐，往外銜接碎石區，佈置火爐即可燃起柴火炊事，再向外則是野地區，與大自然接軌。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》