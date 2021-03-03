味與美的風雅饗宴 台式創意料理

【撰文編輯｜陳寬茵 圖片提供│宇肯空間設計】

代表豐盛、美好與圓滿的「阿滿厝台式創意料理」，今年甫開幕的全新店面，由宇肯設計蘇子期總監操刀規劃。循著品牌的核心精神及料理哲學，空間以時代性的角度切入，透過藝術美學的潤澤貼近自然，藉此與地域產生連結及共鳴，同時從表象深入至顧客心理與情感的關照，營造親切溫暖、舒適寫意的餐敘氛圍。而空間裡一景一幕極具感染力的精緻細節，也隨著百味珍饈，轉化成一篇篇精粹的動人故事，為來賓帶來多維度的風雅饗宴。

為了加深品牌予人的印象、創造截然不同的飲食體驗，設計師以鐵件架構出房屋造型，勾勒品牌「厝」的意象，傳遞親切溫潤的人情味；其表面薄施獨特的砂膠塗料，使藍白鮮明的底色中，涵容淡淡的流星雨刷痕，極富當代感的清奇視覺，預示著品牌「創意革新」的展現。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》