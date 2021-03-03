【撰文編輯｜陳寬茵 圖片提供｜凱豐室內設計】

Case 1：靜沐．生活光景

所謂的生活美學，不該只是機械式的作息與節律，應有陽光灑落、音樂的薰陶、藝術的浸潤，在滿足和溫暖的歸屬感中，把日子過得像詩一樣美。

坐落於林口35 坪的居宅，在凱豐設計溫柔的筆觸下，以低調雅致的空間底蘊，綿延出溫馨輕緩的詩意，並透過巧思設計鐫刻細節，將現代簡約的俐落、當代美學的質感演繹得淋漓盡致。甫入玄關，可見馬來漆牆面的細緻、石塑地坪的沉穩，在方寸之地捏塑出怡然舒適的氛圍，讓一切的煩憂在此過濾成安穩的心緒。

為了避免開門見灶的風水疑慮，同時保有明朗寬綽的視野，設計師利用一道活動式的鋁件屏風，換取自由彈性的空間型態；而穿透性的玻璃媒材、多元的表現形式，則帶來充滿新意的視覺變化。

Case 2：沉澱時光暖意

本案為50 坪的透天別墅，是屋主充滿回憶的起家厝，然而，空間的斑駁映現了歲月沉澱下的舊色。對外，設計師運用筏式基礎、結構補強來穩定基腳，對內，則重新整頓格局配置與動線流暢度，並以現代簡約結合日式和風，成功將傳統老宅轉甚為高質感的渡假屋。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》