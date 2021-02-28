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煙嵐 生活的昇華

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯 | 陳寬茵、段雅婷 圖片提供 | 呈境設計】

Case 1：煙嵐

煙波大飯店位處臺南市中心的精華地段，鄰近藝術人文薈萃的美術園區及古蹟景點等重要文化資產節點，因此，飯店大廳除了作為住客休憩等待之地，亦開放給一般民眾參觀走訪。對設計者而言，「藝術」是生活的昇華，它能牽引人群匯聚、駐足欣賞。

接待大廳遂以「城市客廳」為核心概念，特地邀請當代藝術家規劃藝術裝置，包括飄逸的雲朵造型燈、隔屏前的山嵐藝術端景、以金屬管和黑色圓形手工陶藝打造的設計牆、櫃台後方的大型處垂直掛簾等，借助藝術的美學能量活化空間、進入精神層次，將旅行間的等待時間，轉譯成有目的、有意義的品味時光。

Case 2：悠境樂章

引借浮雲疊山的蔚藍景致自通透連貫的大面落地窗，環劃沙發背側，映照入內後的主體視覺，讓回到家中便能一眼俯瞰整片城市景觀，享受和煦日光環繞的靜謐氛圍。透過深沉內歛的色澤鋪展，凝塑空間中唯美大氣的低奢質韻，將客廳軸向翻轉，在立面裁切下逐步界定機能區別，展現更流暢寬敞的場域配置，讓每個廳間皆能享有完善獨立的機能調配。

整體空間多方採用屋主喜愛的訂製木皮作為主軸，沉穩溫潤的木質色系，搭配石材、鐵件，與金屬語彙點綴使空間更顯凜然大器的優雅質調，並在異材質交錯鋪述的施展中漸漸烘托著原始材料豐富延展的空間層次。

Case 3：萬國通路集團辦公室及創意觀光工廠

本空間為「萬國通路創意館觀光工廠」複合企業總部，期許能夠透過複合式的空間調配，完整體現代表企業的總部印象以及觀光空間。整棟建築由空間擘劃將場域劃分為辦公空間與觀光工廠，在辦公空間中。

由大廳開始，便是以白色作為基調的寬敞空間，透過線條勾縫、幾何拼貼、板材裁切與嵌入式線性燈、大器石材，展現現代簡約的俐落感受。有鑑於總部公司常需要接待許多洽商賓客，故在空間中設置了如咖啡廳一般可提供夥伴舒適談論的空間，配有長桌、沙發與吧檯座位，提供完善簡俐的開放式場域。


出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》

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