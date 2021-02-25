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層峰藝術至臻品位 傳遞溫暖和關心
【撰文編輯 | 陳寬茵 圖片提供 | 慕澤設計】
Case 1：層峰藝術 至臻品位
「幸福本色及寶瑄國際」致力於藝術領域事業的女性企業家所創立。品味出眾的創辦人擁有深厚的文化底蘊，以及專業的藝術鑑賞力，致力於推廣具有學術性及審美價值的作品。將「美」視為信仰的她，此次重金打造當代藝術品私人鑑賞會所，力邀慕澤設計執手操刀。
空間透過尊榮優雅的設計細節、精緻至臻的嚴選材質，締造物質與精神的雙重巔峰，在夢想和創造的象限中，盡情綻放高端藝術的魅力，進而刷新品牌國際化的品位高度。
Case 2：匠心別致 頂級醫療會所
辰龍牙醫集團秉承多年專業經驗、貼心的服務，期望全新的高質感診所，能讓每位顧客留下溫馨美好的診療經驗。對此，慕澤設計突破傳統醫療空間冰冷、制式的樣貌，轉從高端精品飯店的角度出發。
以當代的設計語境，揉合精緻與優雅，並透過奢華的訂製工藝，將時尚美學匯聚成空間的象徵符號，輔藉情境光氛植入一絲人文溫度，極致體現品牌所意欲傳遞的溫暖和關心。
Case 3：細品生活優雅本色
縱使櫛比鱗次的大樓，屢屢突破城市的生長曲線，羅織起城市繁華的景象，人們心之所向的，仍是一處能釋放心靈、享受當下，與家人同樂的雅致棲居。136坪的豪邸， 隨著空間的敘事轉折，以不落窠臼的靈活佈局，讓家庭間情感相依，同時又能輕易享有自己的專屬場域。
從門廳起始，連續不斷的明快動線，將玄關、廊道、客廳、餐廚區串接一體；灰白的磚材及石材，表面蝕刻的花紋在光影浮動中，倒映出一片和煦的光亮，將空間典雅清麗的氣質，描繪得格外動人。
出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》
精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2021年1月號或上設計王觀看更多設計資訊
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