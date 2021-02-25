2020 Berlin Design Awards 得獎出爐！台灣多項作品榮耀摘金

【文字來源│編輯部 圖片來源│Berlin Design Awards、根本空間設計、新境創作、蘊致設計】

身處技術正在不斷創新的現代，為了表彰設計的影響力，各地的城市設計獎也相繼而生，企圖透過城市的設計發展聯通全球脈動，打造一個打破隔閡的優質世界風貌。由全球性社群DRIVENxDESIGN所創立的柏林設計獎 Berlin Design Awards是一個擁有高名度的卓越設計競賽，在社群組織內超過75,000名設計師、思想家、戰略家和設計愛好者等成員的推動下，每年皆有許多各地知名建築/設計師一同角逐參賽，聚焦全球的話題與目光，更憑藉專業嚴格的評選標準，及獲獎作品的多元可看性增添一定含金量。





隨著近日2020 Berlin Design Awards獲獎名單公布，在全球廣泛的設計作品中，針對建築、數位到室內設計、產品和服務設計等40多個專業設計類別，選出多個金獎、銀獎名單，包含荷蘭知名建築師雷姆‧庫哈斯領軍的OMA建築事務所打造的「Axel Springer Campus」與香港鄭中設計打造的台北全新飯店「台北時代寓所」紛紛入列成為金獎得主，台灣四家設計公司也在激烈競爭中脫穎而出，奪下挑戰度極高的金獎殊榮！現在就一起來看看得獎作品。

建築外部以特殊工法展現多元的維度，給予城市豐富而立體的想像。

空間如梯田般的特殊設計，如同為繁榮忙碌的城市生活開創一處獨特的數位山谷，在掌握結構的精準性、速度感與平滑性之餘，構築出創意十足的共享辦公空間。

希爾頓集團在亞太地區的第一家Tapestry Resonance酒店─台北時代寓所，在香港鄭中設計的操刀下榮獲本年度金獎。

內部憑藉巧妙的設計和詳盡的規劃打造現代化藝術空間，為賓客創造一處難忘的行旅空間。 7

空間統合建築的「相框」與室内的「膠片」意象，利用膠卷的物理特性延伸設計的「框架」和「層次」。

2020年 Berlin Design Awards 台灣榮耀金獎作品

獲獎者 根本空間設計

獲獎作品 L’esprit café 初衷咖啡館

從一號店的設計到此案二號店的設計，三年來「根本空間」與店主更像朋友一般，互相陪伴、渡過艱難時刻，這個過程彼此都成熟許多，雙方對這間二號店有更多的期待是穩定、心靈層面的平衡。因此，在這樣的背景下，同時考量餐廳餐點價格定位、客層等因素，除運用深色的色調呈現「沉穩」的氛圍外，也透過俐落的線條、水泥手感紋理、顏色飽和度高具有強烈個性的搭配，表現店主經歷了挫敗跌倒而後成長的韌性。為控制店主預算支出需求，則大量沿用一號店的硬體與部分軟件，並使用一號店的讓顧客深具印象的設計元素如：藍色大門、夢想雲等作為空間裝飾，傳承店主的創業初衷精神之餘，也讓顧客光臨二號店時能延續一號店的記憶，有如再次見到老朋友般的溫馨。

獲獎者 新境創作

獲獎作品 山海匯 Circle of Life

本案為新屋打造，屋主為兩位大人及一對女兒，其中重視孩子正屬於學習階段與遊樂的年齡考量，故採以「圓」的素材運用使空間更為簡易安全，並配合兩位女兒所需打造出最合適的活動空間。同時也兼具屋主對於家庭「團聚、圓融」的想望，在多個空間中運用弧形的圓周形貌裁切，並配合圓形軟裝、燈具等連貫地搭配，形塑一體和諧的空間樣貌。並在「圓」的配置中運用簍空半通透手法以及異材質交錯，界定出場域劃分。而同樣也在整體空間的動線上運用異材質地坪打造隱性的分界點，使各領域在實際運用上能更為和諧便捷。而除了機能與動線的考量外，屋主亦同時有追求自然景物的想望，故在空間中多方採以富含自然意象的描摹和窗外風景相互呼應，展現虛實交錯的自然意象之美。

獲獎者 蘊致設計

獲獎作品 THE DREAMER BASE

本案設計的初衷是打造給單身男子的社交生活圈，以作為乘載年輕有衝勁的築夢青年的巢為目標發想，將居住者期待的工業風格，輔以摩登的系統式廚具、細緻的傢俱以及簡約的家飾，融合出既符合案主期待，又適合居住的現代高級工業風住所。設計師更以開放的格局為設計目標，將所有公共空間，打造成能讓身為新銳導演的案主能與其夥伴隨時討論、休息的場域，藉由敞朗開闊的空間精神激盪出靈感與思緒，讓居所成為一處盡情敷夢的美好基地。

獲獎者 蘊致設計

獲獎作品 A Serene Hideaway

本作品以業主鍾愛的日式禪意風格做出發，以俐落的工業風做出碰撞，透過來自北歐、義大利的極簡傢俱和燈飾調和。以立體造型的檜木天花板做主軸，輔以大量留白的牆面，以些許的黑色家飾品做裝飾，以整面鐵書架創造出極簡空間中的深色點綴。在開方空間的端景，以織紋感的磁磚作為畫面之分割，創造出不單調的新極簡日式風格居所。本案的一大重點是位於頂端以日式窗櫺為靈感的立體造型檜木切割製成的天花板，將案主期待的禪風以最不張揚的方式，置放於抬頭即可望見的天花板上。即使出發點是細膩的禪風，設計師仍帶進些許線條的工業風與適當的留白，中和過度細緻和具有就時代感的日式感。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》