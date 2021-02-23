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2020 Paris Design Awards 得獎出爐！台灣作品受矚設計共同摘金！

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學
日本鬼才設計師佐藤大所領軍的nendo團隊在巴黎著名的Le Bon Marché百貨中打造的藝術裝置─「Ame Nochi Hana 雨花」，榮獲本次金獎。
日本鬼才設計師佐藤大所領軍的nendo團隊在巴黎著名的Le Bon Marché百貨中打造的藝術裝置─「Ame Nochi Hana 雨花」，榮獲本次金獎。

【文字來源│編輯部 圖片來源│Paris Design Awards、深度空間設計、朵爾空間設計、王韡儒建築師事務所】

巴黎設計獎是由全球性社群DRIVENxDESIGN舉行的著名設計競賽，內部由設計師、思想家、戰略家和設計愛好者共同組成，擁有超過75,000名會員、5,000個品牌和1,500個工作室，透過共同創新造就非凡設計與世界的無限可能性，了解全球設計階段的最新動態。2021年巴黎設計獎共有40多個專業類別，涵蓋從建築、數位到室內設計、產品和服務設計等廣闊的設計領域，舉辦獎項遍布世界各地，包括舊金山，芝加哥，紐約，香港和雪梨，透過提供廣泛的市場認可，串成全球的設計連結，嘉許設計師的創造力及勇氣！


而就在近日，全新一屆的得獎名單最新公布，來自台灣的深度空間設計、朵爾空間設計與王韡儒建築師事務所，皆在本次賽事中擁有出色表現，憑藉精湛的空間設計作品，一舉奪下金獎殊榮，與日本設計鬼才佐藤大領軍的Nendo團隊、打造微軟以色列新園區的跨國建築設計團隊GSArch與 Gindi Studio及巴黎2024年奧運水上運動場館Aquatics Centre Paris 2024的操刀團隊 Ateliers 2/3/4/ 和 VenhoevenCS 共同並列站上國際舞台，成為今年最大贏家！現在就一起來看看今年台灣名列前茅的優秀作品。


作品利用雨花及水滴裝置，配合設計工藝與3D打印技術，在現代商業空間中綻放出浪漫優雅的自然遐想。
作品利用雨花及水滴裝置，配合設計工藝與3D打印技術，在現代商業空間中綻放出浪漫優雅的自然遐想。


位於以色列最新的Microsoft園區，在國際設計團隊GSArch和 Gindi Studio打造下，榮獲金獎殊榮。
位於以色列最新的Microsoft園區，在國際設計團隊GSArch和 Gindi Studio打造下，榮獲金獎殊榮。


在大多數辦公空間的傳統形式下開創城市與環境的動態創造力，提供一個靈活、放鬆的現代化工作空間。
在大多數辦公空間的傳統形式下開創城市與環境的動態創造力，提供一個靈活、放鬆的現代化工作空間。


Aquatics Centre Paris是為2024年巴黎奧運建造的唯一建築，新穎現代的造型不但成為備受矚目的地標，更為當地居民提供一個美麗而新穎的體育中心。
Aquatics Centre Paris是為2024年巴黎奧運建造的唯一建築，新穎現代的造型不但成為備受矚目的地標，更為當地居民提供一個美麗而新穎的體育中心。


新的水上運動中心利用木頭建造懸掛式木質屋頂，輔以浮動形式引導觀眾觀賞到完美的比賽水池。
新的水上運動中心利用木頭建造懸掛式木質屋頂，輔以浮動形式引導觀眾觀賞到完美的比賽水池。


2020年 Paris Design Awards 台灣榮耀金獎作品

獲獎者　 深度空間設計

獲獎作品 轉角秘境 Corner Paradise

近期都市熱島效應越演越烈，臺灣城市的溫度也屢屢升高，對此，設計者期望建築住宅的角色不是搶奪綠地，而是採用友善生態的設計手法，將自然綠意帶進城市，找到「人、空間與環境」共存相繫的永續關係，藉此讓人類的居住行為多了一份善良的美意。本案坐落於臺灣嘉義市繁華街角，為了大幅提高住居隱私性，同時保有良好的採光、通風、景深條件，設計者引用「內景植入」的概念，以庭院為中心，讓單體建築環佈而生，形成一座俯瞰為ㄇ字型的三層樓建築。內部空間則秉承「精工造藝」的精神，細膩構築每一景、每一隅，透過樸質的色調與獨特中式設計，極致發揮當代私房謐境的真義，讓身為醫生的屋主，回到家之後，能夠讓疲憊的身心徹底得到釋放，享受與自然共生的舒適環境。

獲獎者　 朵爾空間設計

獲獎作品 南嶼。喃語 Whispering Peninsula

本案座落於恆春半島，以「先破後立」為設計主軸，在既有的條件限制下，依循設計者的「反骨」脈絡，打造一風格特異之民宿。幾何與花卉元素的軟裝綿延於整體空間，不僅僅是鄉村風的展現，更續寫窗外的熱帶風情。而有別於其他樓層，位於四樓的客房由低彩度的色調主導，玻璃落地窗及天花與旖旎風光交融一體，光影緩緩流轉，使旅人身、心、靈得到全面的休憩與安適。

獲獎者　 王韡儒建築師事務所

獲獎作品 無界 圖書館 The Fluidity of Space

一群想在教學上進行變革的老師是本案最核心的動力，期望將舊教室空間改造為STREAM教學的基地。因此強調啟發、偶然與創造力成為此案最明確的目標。此案以開放式建築為基礎，在提供各種教學的需求的同時，也避免了被空間框設了教學的創意，於是提出了維持場域的靈活度與機能性的方案。本案流暢地運用線性元素、圓弧曲線的裁切使空間能保有流動性的場域氛圍，同時將設計意念與空間機能相互搭配，以達到促使孩童發想、手作、實驗等富含創造力的空間。


出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2021年1月號或上設計王觀看更多設計資訊

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英倫風華雅澹深意 與大自然和樂共居

有人說，陪伴是最長久的告白，隨著時間推移，會沉澱出最真摯、最溫暖的情感；而「家」作為一個有溫度的情感載體，包容了愛情的純度、友情的廣度，以及親情的厚度。當彼此相愛相隨，在偌大的空間裡自由地行走、交談、思考、成長⋯⋯，讓人深刻體悟到，所謂的萬千深情，僅僅是不慍不火、舒緩有序，有你有我的日常生活。

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