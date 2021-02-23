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英倫風華雅澹深意 與大自然和樂共居
【撰文編輯 | 陳寬茵 圖片提供 | 朱英凱室內設計事務所】
英倫風華．雅澹深意
有人說，陪伴是最長久的告白，隨著時間推移，會沉澱出最真摯、最溫暖的情感；而「家」作為一個有溫度的情感載體，包容了愛情的純度、友情的廣度，以及親情的厚度。當彼此相愛相隨，在偌大的空間裡自由地行走、交談、思考、成長⋯⋯，讓人深刻體悟到，所謂的萬千深情，僅僅是不慍不火、舒緩有序，有你有我的日常生活。
本案為一對年輕夫妻的溫馨雅室，從事科技產業的男主人，鍾情於沉著內斂的英倫都會風格，且有著頂級機械錶的收藏愛好；而品味獨到的女主人，則十分講究「精緻入微」的細節美感，同時希望能與美好的大自然和樂共居。
基地坐落於台中市七期，擁有優異的視野及採光，朱英凱設計總監透過對居住者的心理洞悉，重新梳理原始屋況，將原本三房兩廳的格局，改造成兩房兩廳的開闊空間，並深度挖掘現代簡約與英倫氣質的邏輯關係，簡取匠心獨具的敘事手法，賦予不同的情緒設定，完美演示了從入口至私領域的歸家場景。
出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》
精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2021年1月號或上設計王觀看更多設計資訊
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