2020 APDC空間魔法師大賽 ！佳作特輯(下)

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜甲午設計、大荷設計、逸喬設計、宅美設計、木言設計、朵爾設計、蒝燁設計、恆岳設計】

亞太區新興的指標性設計獎項─2020 APDC空間魔法師大賽 ( 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award )做為一個全程線上進行的競賽，自開辦以來向全球設計界公開徵選，吸引跨越民族、宗教、地域、國別的眾多設計師踴躍角逐，引領設計界生生不息的力量，也讓此獎在業界站穩一席之地。近日官方公布2020年度得獎名單，從激烈競爭的眾多作品中，選出1件年度設計大獎、7件鉑金獎及各參賽類別共60件金、銀、銅獎之作品，另有194件作品獲得「榮譽提名」的佳作獎肯定。其中來自台灣的多位設計師，也在本次獎賽的重重關卡中，憑藉對設計的獨特洞見，賦予空間不一樣的生命力，因而受到評審青睞，最終獲佳作殊榮！現在就一起看看他們的得獎作品！

【 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】

獲獎者 : 甲午設計

設計師 : 盧維克、莊友融、陳培惜

獲獎作品 : 連結‧聯結

座落新北市板橋區的社區大樓其中一戶，本案邊鄰文教區，坐擁文人墨士之書香氣韻。而作為實品屋的設計案，設計者以現代普遍的生活模式為反思的起點，整體設計概念緊扣「以人為本」的思考啟發，以《連結・聯結》傳達3C科技發展之下，失去深度對話與直接接觸的交流模式。所以在格局上，設計者打開了公領域的封閉牆面，空間多以玻璃圍塑通透、穿透度高的視覺效果，進而降低人際關係上的隔閡。除了格局的佈施，室內的家具設計也透過各類材質強調出「線條」的交織設計語彙。線條除了有分割、劃分的意味，亦有連接、傳送之感。從入門到客、餐廳的路線中，即可看到大量以金屬鐵件拉塑結構，與木頭、玻璃結合成特殊屏風、展示層架的細節設計。此一手法除了是「聯結人理」的概念落實，亦是一種材質上的風格嘗試，希望透過金屬材質，在拉伸空間的延伸視覺同時加諸一點現代、新穎的後現代風格。

【 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】

獲獎者 : 大荷室內裝修設計

設計師 : 李淑芬、林希哲

獲獎作品 : 許一個靜好歲月

本空間為多棟打通成一戶的室內空間，整體面積分部敞闊深遠，並在各領域中注入屋主獨有見解的美學風格。同時在深廣通透的建築中，以低斂的深灰色澤作為空間語彙，運用各種色質調配展現同色異質的豐富性。考量到空間內機能性運作的流暢度，讓整體配置在廣闊通敞的空間中以美感、機能及安全性一次到位的完整呈現。並在整體風格上，以幾何造型作為立面主軸，運用燈飾修飾，讓空間在同調性的空間氛圍中多樣地變化。在各層面公、私領域的設計皆蘊藏著和諧的風貌，在公領域中，以雙客廳作為款待賓客的劃分，雖以不同風格琢磨同一樓層，卻在同空間裡展現出和諧多樣的豐富語彙。

【 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】

獲獎者 : 逸喬室內設計

設計師 : 蔣孝琪、翁慈妤

獲獎作品 : 聚‧慢活

設計師透過空間設計，深究屋主內在經驗與生命記憶，在抽絲剝繭下，以「聚‧慢活」為主題，藉由家具、陳設、櫃體、立面的定位，顛覆傳統實牆或立面造型的區隔，作為場域之間屬性的定義，延伸出開揚的視覺感受，賦予生活需要的輕鬆、舒適質量。隨著城市步調的緊張、忙碌，注重講究的是空間質感以及生活品質，希冀讓處於緊繃狀態的身心靈，得到鬆懈。

【 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】

獲獎者 : 宅美室內裝修設計

設計師 : 陳竑銘、吳惠雯

獲獎作品 : 山城歲月

本案為沿山而居的獨棟別墅，屋主期許在靜謐的山居時歲中能擁有一處幽靜深沉的質感居所，故在整體設計中以山林的深邃綠意作為空間由內而外的延伸，透過材質細膩的揀選與格局的重新裁切，使空間在翻整後給予屋主更加通透延伸的感受。設計師透過巧妙的材料運用，將各材料的自然肌理細膩延展於空間之中，協搭精選的特殊漆鋪述，在渲染駁雜的顏料特性中，使空間瀰漫著唯美細緻的質感，並多方透過原始建材如木質、石板等運用，和諧將空間內部形塑為靜謐遼闊的大自然氛圍。

【 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】

獲獎者 : 朵爾空間設計

設計師 : 洪袖云

獲獎作品 : 南嶼‧喃語

本案座落於恆春半島，以「先破後立」為設計主軸，在既有的條件限制下，依循設計者的「反骨」脈絡，打造一風格特異之民宿。幾何與花卉元素的軟裝綿延於整體空間，不僅僅是鄉村風的展現，更續寫窗外的熱帶風情。而有別於其他樓層，位於四樓的客房由低彩度的色調主導，玻璃落地窗及天花與旖旎風光交融一體，光影緩緩流轉，使旅人身、心、靈得到全面的休憩與安適。

【 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】

獲獎者 : 蒝燁室內裝修設計

設計師 : 蕭宏騰

獲獎作品 : 雪藏至尊

起於業主對於高端訂製餐酒空間的追求，在匯流於都市中心的繁華地帶，打造一處靜謐而富有韻味的品評空間，期許進到此空間的人們可以感受到跨越時域的美學宴饗。運用煙燻感朦朧質調、仿古染皮革手法的混搭、與機能技術控制的設定，讓整體完善的配置展現著隱密而獨有的至尊格調。

【 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】

獲獎者 : 恆岳設計

設計師 : 蔡岳儒

獲獎作品 : 品‧域

因業主冀望能透過此空間展示優質且多元的磁磚建材，設計者在此作中融合品牌的形象與商品於現代的設計手法中，為此打造出華美優雅的展售空間。整體空間以活潑的色調、溫潤的木元素、柔和的燈光設計、流暢動線規劃、通透的視野格局打造而成，多功能的吧台區域更凸顯了商品特色，彰顯品牌特質，在木質天花與格柵的襯托下，展現獨有品味格調，實踐企業向來強調的品質與環境美感原則。

【 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】

獲獎者 : 木言設計

設計師 : 李岳翰

獲獎作品 : 逐光

占地75坪，本案作為「美」的基地，為了還原肌膚最無瑕的樣貌，因此定以光為主軸，運用柔光、暖光、冷光、光雕、線條光、圓環光、投影技術等各具特色的光撐起整體空間，彼此襯托、彼此融洽。設計端更利用線條與光線的結合，圍塑科技現代感，將主旨貫穿全體空間，例如可以隨角度而有變幻的X光線樓梯，以及利用光橋設計出類似太空艙的展示廣場，而廣場正中間的天花板，則使將主旨貫穿全體空間，例如可以隨角度而有變幻的X光線樓梯，以及利用光橋設計出類似太空艙的展示廣場，而廣場正中間的天花板，則使用巨大環形燈呼應鎂光燈的概念，同時暗示體驗者在這裡可以盡情拍照，將肌膚最美的樣貌留在此空間。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》