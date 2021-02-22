【撰文編輯 | 住宅美學編輯群 圖片提供 | 知域設計】

Case 1 柯夢波丹．都會清新

經典調酒「柯夢波丹」的口感印象是給予人們香甜略澀的味道，成分以無味的伏特加作為基底，點綴覆上的調酒有甘味的蔓越莓汁、酸味的甜橙酒以及帶點苦味的萊姆或檸檬汁，之間得拿捏得宜，其中最根本的關鍵比例在於甜、酸、澀三者之間的平衡，太甜落俗，過酸不耐，多澀可惜，入喉後的回甘滋味，其實就如住宅空間，與家人相處之間一定有甜、有酸、有澀，是群體也是個體，各種滋味參半其中，這才是生活最美好的精華，最後以柯夢波丹最經典顏色－粉色系，點亮提升整體韻味。本案為老屋翻修案，23坪數的空間內，一家三口居住於此，整體空間以中性灰色作為基本主調，設計過程中沒有更動主要格局，但是知域設計特別針對業主的需求作考量，希望擁有方便的收納機能以及放大空間視覺效果，因此去除繁複的隔板，更換成櫃體，讓整體空間能夠達到住宅最關心的首要問題──收納，同時櫃體還能達到區域劃分的功能；另外透過顏色的配置，以及微調玄關、客廳原先的尺寸，達到整體空間放大的感受。

Case 2 Café au lair 綿密溫潤

家是讓人成長的環境，有苦有甜相互交織如同歐蕾，細細品嘗，幸福感就像黑咖啡上的牛奶，綿密奶泡刺激舌尖味蕾，豐富口感層次，知域設計將歐蕾的風味搬到家中，淡白的杏色主調溫潤了空間，也完整了整體風情，讓人猶如置身在法式詩歌中。明朗現代的設計中，布置以「簡約」為主，設計端透過溝通，細膩地度量出業主對家的想像，20坪的的空間中包含著一家四口的生活模式，利用六角磁磚、木地板人字拚、花玻璃等元素，重新詮釋「au lair」的意象，並將原本的密閉廚房牆面上方拆除，讓整體格局更加開闊，讓客廳的採光能夠百分百的鋪撒在空間各處，提亮法式歐蕾風味的領域，並且增添質感，廚房空間往前能銜接客廳的光源，往後能爰引陽台上的光線，使整體空間明度充足，將廚房的視覺空間放大。

Case 3 MODERN J 擘劃新世代

光陰梭逝，家承載著歲月的樣貌，並且與成員經歷了無數個春夏秋冬，記錄著時刻的變化，此案為老屋翻修的案子，為了重新給予家一個新的容貌，設計端在規劃上給予自我性格的演繹，添加以隔間、斜切面造型以及黑色線條等元素，除了能修飾梁柱問題，同時還能帶給現代化的風格。狹長型老屋最常見的問題是採光以及通風不足的困擾，因此前庭設計出天井，透明的採光玻璃罩能將光線毫無保留地拉近客廳中，並以水泥白與大理石等淺色系作為主要色調，將空間視覺達到放大的效果；而後端的衛浴區域也同樣採用採光罩設計，既能通風也能去除潮濕，在老屋中挹注洗鍊現代感的新靈魂。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》