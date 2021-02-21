2021 亞洲設計獎 Asia Design Prize賽果出爐 台灣設計師以前10%驚人實力閃耀國際

【文字來源│編輯部 圖片來源│新境創作、蘊致設計、即合吉作、大荷設計、蒝燁設計、林威政建築師事務所】

由日韓共同推動主辦的「Asia Design Prize」，是世界各地設計師爭相角逐的亞洲指標性設計獎。本獎項成立的初衷是希望為社會問題帶來設計解方，透過每年的評選，總能挖掘出具有新穎概念及創意發想的設計作品，將其推向世界並創造未來發展的無限可能，若是能夠獲得此獎項殊榮，也意味著個人的設計將引領未來，為社會帶來正面影響力，因此每年吸引來自世界各地的設計師爭相角逐，期許在全球的設計領域露鋒芒。

隨著近日2021年度的亞洲設計獎Asia Design Prize結果熱騰騰揭曉，台灣傑出的設計師團隊們又再次憑藉著獨一無二的空間設計，在全球嶄露頭角。在去年歷經三個月的獎項報名時程中，共徵集到數千件來自各地的設計作品，最終僅有約一成的作品能在激烈競爭中脫穎而出，來自台灣的大荷、蒝燁、即合吉作及林威政建築師事務所等設計團隊以堅韌設計實力與別具新意的創作詮釋成為前10%的參賽佼佼者，榮獲「Winner」卓越獎項，而蘊致設計與新境創作更分別以「前3%」與「前1%」的驚人成績，榮獲「Gold winner 金獎」與「Grand Prize 大獎」殊榮，透過非凡的卓越設計與獎項表彰，再度讓國際看見來自台灣的設計能量！以下，就讓LMG編輯團隊為您一一呈現，這些優秀的獲獎空間作品。

世界前1%的佼佼者，新境創作「山海匯」奪Grand Prize大獎！

獲獎類別 住宅類別

獲獎團隊 新境創作

獲獎作品 山海匯 Circle of Life

本案為新屋打造，屋主為兩位大人及一對女兒，其中重視孩子正屬於學習階段與遊樂的年齡考量，故採以「圓」的素材運用使空間更為簡易安全，並配合兩位女兒所需打造出最合適的活動空間。同時也兼具屋主對於家庭「團聚、圓融」的想望，在多個空間中運用弧形的圓周形貌裁切，並配合圓形軟裝、燈具等連貫地搭配，形塑一體和諧的空間樣貌。並在「圓」的配置中運用簍空半通透手法以及異材質交錯，界定出場域劃分。而同樣也在整體空間的動線上運用異材質地坪打造隱性的分界點，使各領域在實際運用上能更為和諧便捷。而除了機能與動線的考量外，屋主亦同時有追求自然景物的想望，故在空間中多方採以富含自然意象的描摹和窗外風景相互呼應，展現虛實交錯的自然意象之美。

蘊致設計築夢國際，沉穩空間詮釋奪Gold winner 金獎！

獲獎類別 住宅類別

獲獎團隊 蘊致設計

獲獎作品 The Dreamer Base

本案設計的初衷是打造給單身男子的社交生活圈，以作為乘載年輕有衝勁的築夢青年的巢為目標發想，將居住者期待的工業風格，輔以摩登的系統式廚具、細緻的傢俱以及簡約的家飾，融合出既符合案主期待，又適合居住的現代高級工業風住所。設計師更以開放的格局為設計目標，將所有公共空間，打造成能讓身為新銳導演的案主能與其夥伴隨時討論、休息的場域，藉由敞朗開闊的空間精神激盪出靈感與思緒，讓居所成為一處盡情敷夢的美好基地。

台灣設計領航者 精選Winner 優勝之作

獲獎類別 住宅類別

獲獎團隊 即合吉作室內裝修

獲獎作品 光 . 廊之間 Between Light ‧ Corridor

設計者以明亮的光感，寬敞舒適的回字型動線架構起整體空間，透過現代、具科技感的表現手法規劃基地的視覺佈局，並且運用大量的木材質，綴以燒面花崗岩、LED線燈、琥珀鏡、期貨壁紙、進口瓷磚等材質，精心打造專屬於屋主的獨特空間，呈現兼具活潑與精緻質感的都會風格。公領域以象徵家徽的S曲線鞋櫃界定客餐廳，賦予空間不同的機能特色，私領域充滿故事性的詮釋，讓居住者在晚上回到臥房，藉由走過這道光廊時能慢慢整理一整天的情緒，順著光走，將一切繁雜的事物留在身後，充飽身心電能迎接美好的一整天！

獲獎類別 住宅類別

獲獎團隊 大荷室內裝修設計

獲獎作品 許一個靜好歲月

本空間為多棟打通成一戶的室內空間，整體面積分部敞闊深遠，並在各領域中注入屋主獨有見解的美學風格。同時在深廣通透的建築中，以低斂的深灰色澤作為空間語彙，運用各種色質調配展現同色異質的豐富性。考量到空間內機能性運作的流暢度，讓整體配置在廣闊通敞的空間中以美感、機能及安全性一次到位的完整呈現。並在整體風格上，以幾何造型作為立面主軸，運用燈飾修飾，讓空間在同調性的空間氛圍中多樣地變化。在各層面公、私領域的設計皆蘊藏著和諧的風貌，在公領域中，以雙客廳作為款待賓客的劃分，雖以不同風格琢磨同一樓層，卻在同空間裡展現出和諧多樣的豐富語彙。

獲獎類別 住宅類別

獲獎團隊 新境創作

獲獎作品 逆時光 Reverse Time

全屋以工業風格做為設計核心，因考量到住宅空間的機能性與整體住屋氛圍，故多以現代家居元素調和工業風的剛烈特性，選用黑階灰階天然白橡木板地坪劃分場域並界定空間動線，使灰階交錯的木質地坪延伸與的棕色系木質交錯牆面呼應，形成異材質和諧融合的景貌。並多方透過鐵件元素的運用，讓空間中擁有鐵件櫃、鐵件架、鐵件門板等配置，同時考量實際運用的便利性，並在鐵件門板上採以半透視圓孔調配，讓機能與工業風外觀上達到和諧配置，同時運用棕色系木質元素，讓整體工業風格的美學意念中同時展現出居家空間獨有的溫潤氣息。

獲獎類別 商業空間

獲獎團隊 蒝燁室內裝修設計

獲獎作品 雪藏至尊 CIGAR AGE

起於業主對於高端訂製餐酒空間的追求，在匯流於都市中心的繁華地帶，打造一處靜謐而富有韻味的品評空間，期許進到此空間的人們可以感受到跨越時域的美學宴饗。運用煙燻感朦朧質調、仿古染皮革手法的混搭、與機能技術控制的設定，讓整體完善的配置展現著隱密而獨有的至尊格調。

獲獎類別 商業空間

獲獎團隊 蒝燁室內裝修設計

獲獎作品 凝棹 The Tranquil Gathering

本案為日式簡餐空間，在鋪述各式日系元素的運用中，期望也能挹注現代感的設計語彙，採用跳脫傳統日式的風格，運用靈活的空間配置，掌握賓客在場域中的互動性與團聚的意象，塑造出整體日式餐飲空間在和諧貫通的場域裡富含靈活的現代感氣息，並在巧妙運用各式現代化的元素之下展現獨有的空間風貌。

獲獎類別 商業空間

獲獎團隊 林威政建築師事務所

獲獎作品 繽紛調色盤 Colorful Palette

幼兒園位於風的城市，建築師在環境控制上將微風引進，並運用量體的設計手法阻擋季風的來襲。為符合幼兒的主題式教學理念，校園設置了多元的活動場域，讓校園成為孩子的知識樂園，以生態園區的概念將戶外營造成『活』的教科書，達到綠生活的永續教育。靈活運用戶外與半戶外等中介空間的轉化，落實共享空間的概念，促進交流，讓校園處處是學習角落。流線形的建築量體搭配從地到牆面相互延伸的五彩繽紛色調，讓整個校園建築呈現活潑生動及有機豐富的氛圍。利用色彩調色盤的概念達到用顏色區分班級的作用。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》