墨衍寂安 覓一處靜地安放心靈

【撰文編輯 | Join 圖片提供 | 近境制作設計】

Case 1：墨衍 寂安

覓一處靜地，安放心靈。品酒、休息、品茗，或坐、或臥、或閱讀、或小憩，形成回歸內心的空間，將所有的夢想及記憶真實的呈現在生活的場景之中。時空之間、設計之境、內心之向、闡述心靈的歸所。地下空間是神秘而充滿靜謐的獨立空間。以山石，泉景天花，光之酒廊，戶外植皮，形塑空間的自然景別，空 間天地壁面以純粹的藝術塗料留白，形成純淨安寧的空間意象。在時光的刻度中，陽光下的水影疏落，稍縱即逝 的光影流轉，空間的縫隙，時間的流轉。

Case 2：白線

白的純淨漫延，成為光延展最好的介質，藉由線條的勾勒，設計理念落實於空間之中。以簡潔質樸為核心，意在營造一種簡潔、乾淨、純粹，拋開一切虛而不實的裝飾，保留最本真的空間屬性。進門玄關採用極簡的手法闡釋空間，以材料劃分區域空間，不鏽 鋼材質創造重點空間轉換的心理感受，灰系石材從地面延伸至牆面， 形成一個 L 形的空間形態，石材與金屬冷冽凸顯現代感，不同材質 圍合界定入口區域空間。穿過玄關進入整體開放的區域，在大面積的牆面上用不同材質提 升變化，以廊道軸線架構貫穿量體之間，核心連結公區與私區功能 區域，客廳至中島通透性延伸了空間視覺上的深度與廣度，除了作 為居住的核心主軸，也呼應牆面造型，賦予展延空間的可能性。

Case 3：沐日

空間表現以單純的樣態呈現，融入設計的思考想法，將日常點滴植入於人的生活，讓各個場域皆能有獨特的發揮，並 在樑柱的關係之間找到適切狀態。不論是空間運用抑或是生活品質皆能完美。如同溫暖和煦的陽光，是春天的溫度，亦 是生活的空間溫度。空間的樑柱關係線，經過佈局與安排，突破 3 米天花板線的高度，拉高空間比例，從入口開始利用雙面櫃延伸出空間 的 6 米橫向長，再藉由臥榻的佈局，延伸出另一個 6 米的縱向長，創造空間收納的最大值與彈性。在交誼客廳的生活場景中，利用沙發與窗邊臥榻之間，形成一個三角形的對話關係。在不考慮做夾層的條件下，以兩踏階的層次提升水平機能的 使用與變化，利用鏡面與玻璃，達到水平線的延展與穿透性。

Case 4：移動邊界

關上門，換下疲憊，落腳現實生活的的烏托邦，在轉換視角時看見空間的延伸引導至自 然光帶來的活絡氣氛。因忙碌而晃腦的日子，擁抱空間思量簡單生活，陳設出俐落與細膩。拉門定義場域界線，軸線自然延伸形成空間的景深。沉穩的深色木地板搭配簡潔牆面延 伸至天花，平面配置上使用拉門定義公領域與私領域的界線。客廳書桌後靠有開放式書櫃， 減輕了深色在視覺上的重量。從書種至大理石板和餐桌燈管的造型設計傳達出連寰的語彙。進入私領域 的三道拉門，依照使用情形與喜好彈性調整為個別的獨立空間，有效的提升空間的多樣化。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》