清恬靜逸 譜寫「家」的美好未來式

【撰文編輯 | 陳寬茵 圖片提供 | 邑天設計】

Case 1：清恬．靜逸

本案為20 多年的中古屋，37 坪的空間無論格局、動線、機能安排皆不暢達，且存有管線老舊、壁癌滲水、廊道狹長壓迫等問題，而牆面在陳舊風格、深沉色系浸染下，滿是歲月斑駁的痕跡。

為了實現居住者對家的願景、渡假生活的嚮往，陳建泰、鄭珊怡設計師拆除客廳後方原有隔間，順著水平脈絡釋放視覺尺度，形塑通透無壓的感受。

全室貫徹現代簡約、溫潤舒雅的審美哲學，試圖以靜謐詩意的氛圍，翻轉老屋舊容顏，建構起夫妻兩人情感的載體。

餐廳一體的設計增強了空間中的互動與交流，同時透過深色系勾勒場域景森，加上復古白色鐵道磚點綴，深淺交織、澹彩和諧，共同噙繪出畫面的深度。

書房文雅質樸的白，內湖邑天設計特地規劃北歐風的大面書牆，佐以舒適的窗邊臥榻，圍塑富含人文溫度的靜宜之地。

Case 2：「家」的美好未來式

德國抒情詩人海因里希．海涅曾言：「我願用一小杯真善美，來形塑一個美滿的家庭，不願以幾大船的家具，組織一個索然無味的家。」擁塞潮濕的30 坪空間，是一家四口的溫馨居所，然而因原先收納機能不足，且濕度偏高，導致物品堆積、紊亂無序，生活裡諸多的問題也隨之衍生。

邑天設計重新整飭此宅，不僅將過去不便的格局動線、機能細節一併改善，同時做好防水基礎工程，採用大量的珪藻土，成功解決嚴重的漏水問題。

呈平行排列的廚具與中島，以井然有序的設計銜接餐桌，為用餐、歡聚及陪伴，勾繪溫馨閒適的情境氛圍。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》