法國雙面神 GPDP AWARD國際設計大獎盛大開獎 台灣設計師勇奪銀獎殊榮

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜ GPDP AWARD、蘊致室內裝修有限公司、琮祐室內設計、大荷室內裝修設計】

由法國設計學院授權，與iF、紅點同樣被譽為「設計界的奧斯卡」的法國雙面神設計大獎（Grand Prix du Design Paris，簡稱GPDP），是針對全球的建築、室內和產品設計師設立的專業獎項，對所有資深設計師與設計新秀徵集作品，期望以此號召設計界源源不絕的動力注入到人們的生活中。近日雙面神設計大獎也公布最新一屆得獎名單，本屆雙面神GPDP AWARD共有來自義大利、法國、西班牙、烏克蘭、中國等全球各地近千名設計師和設計機構參與角逐，申報包括住宅、會所、酒店、餐飲、文化、辦公、娛樂、商業、展示、地產售樓、樣板房等多樣化的空間設計、建築規劃設計和產品設計類獎項。其中台灣作為近年崛起的設計之星，今年再度憑藉許多優異作品耀眼國際，在經濟（Economie）、人體工學（Ergonomie）、美學（Esthetique）、倫理（Ethique）、情感（Emotion）等「5E」的嚴苛評審標準下，深得各國權威專家青睞，獲得銀獎殊榮！現在就一起來看看本次傑出獲獎作品！

【 2020 法國雙面神「GPDP AWARD國際設計大獎」銀獎 】

獲獎者 蘊致室內裝修有限公司

獲獎作品 The Dreamer Base

本案設計的初衷是打造給單身男子的社交生活圈，以作為乘載年輕有衝勁的築夢青年的巢為目標發想，將居住者期待的工業風格，輔以摩登的系統式廚具、細緻的傢俱以及簡約的家飾，融合出既符合案主期待，又適合居住的現代高級工業風住所。設計師更以開放的格局為設計目標，將所有公共空間，打造成能讓身為新銳導演的案主能與其夥伴隨時討論、休息的場域，藉由敞朗開闊的空間精神激盪出靈感與思緒，讓居所成為一處盡情敷夢的美好基地。

【 2020 法國雙面神「GPDP AWARD國際設計大獎」銀獎 】

獲獎者 琮祐室內設計

獲獎作品 純粹自然‧永生的存在 Absolute Nature The Existence of Eternal Life

原屋是一棟屋齡超過30年的傳統老舊建築，由於基地位在台灣南部的恆春半島，加上屋主從事以原住民特色為主的手工藝品創作，在改造上遂以代表當地原民文化的建築結構、反映環境特色為主展開重整與設計。空間風格採用石板屋型式，搭配開窗、挑高設計及天井，並融入大量綠植栽，打造友善環境與人體的生態建築。全棟建材皆以原始為要，擺飾與部分家具取自回收及廢棄木料製成，為老空間再創生命力的同時亦避免過度的資源浪費，實踐減廢、節能環保的目標。

【 2020 法國雙面神「GPDP AWARD國際設計大獎」銀獎 】

獲獎者 大荷室內裝修設計

獲獎作品 許一個美好的歲月 An Eternal Promise

本空間為多棟打通成一戶的室內空間，整體面積分部敞闊深遠，並在各領域中注入屋主獨有見解的美學風格。同時在深廣通透的建築中，以低斂的深灰色澤作為空間語彙，運用各種色質調配展現同色異質的豐富性。考量到空間內機能性運作的流暢度，讓整體配置在廣闊通敞的空間中以美感、機能及安全性一次到位的完整呈現。並在整體風格上，以幾何造型作為立面主軸，運用燈飾修飾，讓空間在同調性的空間氛圍中多樣地變化。在各層面公、私領域的設計皆蘊藏著和諧的風貌，在公領域中，以雙客廳作為款待賓客的劃分，雖以不同風格琢磨同一樓層，卻在同空間裡展現出和諧多樣的豐富語彙。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》