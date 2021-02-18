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法國雙面神 GPDP AWARD國際設計大獎盛大開獎 台灣設計師勇奪銀獎殊榮

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜ GPDP AWARD、蘊致室內裝修有限公司、琮祐室內設計、大荷室內裝修設計】

由法國設計學院授權，與iF、紅點同樣被譽為「設計界的奧斯卡」的法國雙面神設計大獎（Grand Prix du Design Paris，簡稱GPDP），是針對全球的建築、室內和產品設計師設立的專業獎項，對所有資深設計師與設計新秀徵集作品，期望以此號召設計界源源不絕的動力注入到人們的生活中。近日雙面神設計大獎也公布最新一屆得獎名單，本屆雙面神GPDP AWARD共有來自義大利、法國、西班牙、烏克蘭、中國等全球各地近千名設計師和設計機構參與角逐，申報包括住宅、會所、酒店、餐飲、文化、辦公、娛樂、商業、展示、地產售樓、樣板房等多樣化的空間設計、建築規劃設計和產品設計類獎項。其中台灣作為近年崛起的設計之星，今年再度憑藉許多優異作品耀眼國際，在經濟（Economie）、人體工學（Ergonomie）、美學（Esthetique）、倫理（Ethique）、情感（Emotion）等「5E」的嚴苛評審標準下，深得各國權威專家青睞，獲得銀獎殊榮！現在就一起來看看本次傑出獲獎作品！

【 2020 法國雙面神「GPDP AWARD國際設計大獎」銀獎 】

獲獎者　蘊致室內裝修有限公司

獲獎作品　The Dreamer Base

本案設計的初衷是打造給單身男子的社交生活圈，以作為乘載年輕有衝勁的築夢青年的巢為目標發想，將居住者期待的工業風格，輔以摩登的系統式廚具、細緻的傢俱以及簡約的家飾，融合出既符合案主期待，又適合居住的現代高級工業風住所。設計師更以開放的格局為設計目標，將所有公共空間，打造成能讓身為新銳導演的案主能與其夥伴隨時討論、休息的場域，藉由敞朗開闊的空間精神激盪出靈感與思緒，讓居所成為一處盡情敷夢的美好基地。

【 2020 法國雙面神「GPDP AWARD國際設計大獎」銀獎 】

獲獎者　琮祐室內設計

獲獎作品　純粹自然‧永生的存在 Absolute Nature The Existence of Eternal Life

原屋是一棟屋齡超過30年的傳統老舊建築，由於基地位在台灣南部的恆春半島，加上屋主從事以原住民特色為主的手工藝品創作，在改造上遂以代表當地原民文化的建築結構、反映環境特色為主展開重整與設計。空間風格採用石板屋型式，搭配開窗、挑高設計及天井，並融入大量綠植栽，打造友善環境與人體的生態建築。全棟建材皆以原始為要，擺飾與部分家具取自回收及廢棄木料製成，為老空間再創生命力的同時亦避免過度的資源浪費，實踐減廢、節能環保的目標。

【 2020 法國雙面神「GPDP AWARD國際設計大獎」銀獎 】

獲獎者　大荷室內裝修設計

獲獎作品　許一個美好的歲月 An Eternal Promise

本空間為多棟打通成一戶的室內空間，整體面積分部敞闊深遠，並在各領域中注入屋主獨有見解的美學風格。同時在深廣通透的建築中，以低斂的深灰色澤作為空間語彙，運用各種色質調配展現同色異質的豐富性。考量到空間內機能性運作的流暢度，讓整體配置在廣闊通敞的空間中以美感、機能及安全性一次到位的完整呈現。並在整體風格上，以幾何造型作為立面主軸，運用燈飾修飾，讓空間在同調性的空間氛圍中多樣地變化。在各層面公、私領域的設計皆蘊藏著和諧的風貌，在公領域中，以雙客廳作為款待賓客的劃分，雖以不同風格琢磨同一樓層，卻在同空間裡展現出和諧多樣的豐富語彙。


出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》

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由法國設計學院授權，與iF、紅點同樣被譽為「設計界的奧斯卡」的法國雙面神設計大獎（Grand Prix du Design Paris，簡稱GPDP），是針對全球的建築、室內和產品設計師設立的專業獎項，對所有資深設計師與設計新秀徵集作品，期望以此號召設計界源源不絕的動力注入到人們的生活中。

靜謐 空氣與光線的流動

純淨自在，舒心愜意的自在感受，一直是屋主對於住宅空間改進後的美好想像，空間中多方以簡約樸質的清新調性作為設計主軸，詳細考量屋主生活型態與需求後，給予空間最流暢的格局劃分。採用屋主喜歡的淡雅質韻，在純白的基調中適度以原始木質材料與淺調色澤和諧搭配，並在採光充足的空間中採用玻璃透光特質引介日光入內，增加空氣與光線的流動，形塑整體空間趨於自然的景貌，進而給予屋主更加純淨清新的住屋感受。

2020 美國Muse Design Awards 賽果報導！台灣金獎作品特輯(下)

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！2020年度的MUSE Design Award下半年度最新得獎名單甫於日前公布，其中來自台灣的多家傑出設計公司，憑藉精湛設計實力在此次競爭激烈的角逐中，自57個國家的4,600多個參賽作品中脫穎而出，一舉奪得「金獎」殊榮，現在就一起來欣賞金獎優秀作品吧！

臨海逸居 深蘊溫雅

邊臨海洋，本案坐落於新北八里的水岸宅頂層，絕佳的視野條件除了廣納自然景色，室內別緻的設計也瀰漫著業主品味人生的豪情逸致。本案以放鬆、休憩作為設計主軸，並滿足業主對於生活的美好嚮往，設計者精心規劃每一寸空間，摒除既有的設計思考，大膽地將自然界中的天然意象轉化融入，創造如臨自然之境的渡假宅邸。

2021 iF賽制全新改革 入圍名單首度公開！台灣精選入圍作品(下)

隨著時序從2020踏入2021，疫情不間斷的衝擊使得世界風雲驟變，人們所處環境與生活方式都被顛覆，受到前所未有的巨大挑戰，而這也使得影響社會發展脈動至深的設計領域歷經重啟和反思，進而煥發出嶄新的設計思維與面貌。

優雅輕奢 珍藏美好

本空間為女屋主珍藏的休憩宅，空間中規劃許多置物櫃體，滿足屋主放置精品、酒類的收藏需求，並在採光優良的通透空間中，特地揀選淺調灰階色系材質鋪展，藉由色彩讓整體空間由入門後便能感受到空間圍塑出質樸和諧的淡雅氛圍。

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