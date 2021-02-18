靜謐 空氣與光線的流動

【撰文編輯 | 段雅婷 圖片提供 | 樸十設計】

Case 1：靜謐

純淨自在，舒心愜意的自在感受，一直是屋主對於住宅空間改進後的美好想像，空間中多方以簡約樸質的清新調性作為設計主軸，詳細考量屋主生活型態與需求後，給予空間最流暢的格局劃分。採用屋主喜歡的淡雅質韻，在純白的基調中適度以原始木質材料與淺調色澤和諧搭配，並在採光充足的空間中採用玻璃透光特質引介日光入內，增加空氣與光線的流動，形塑整體空間趨於自然的景貌，進而給予屋主更加純淨清新的住屋感受。

Case 2：秋吉

本空間為日式串燒店，營業已經超過三十年載，本次透過重新翻修整裝，藉由格局、材質與風格的逐步鋪展，期許能帶給原場域嶄新的空間感受。在空間中透過低斂的灰褐調、卡其系等低彩度色質變化細膩演繹淡雅質樸的空間感受，並在內斂雋永狀態下，界定出空間內部獨有的景深畫面，凝塑意象深刻恆美的唯美感受，並在現代日式風格的細部點綴、留白之下，因應著空間條件展現富含禪風特色的和諧感受





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》