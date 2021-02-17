2020 美國Muse Design Awards 賽果報導！台灣金獎作品特輯(下)

【撰文編輯｜Yun 圖片來源｜Muse Design Awards】

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！2020年度的MUSE Design Award下半年度最新得獎名單甫於日前公布，其中來自台灣的多家傑出設計公司，憑藉精湛設計實力在此次競爭激烈的角逐中，自57個國家的4,600多個參賽作品中脫穎而出，一舉奪得「金獎」殊榮，現在就一起來欣賞金獎優秀作品吧！

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 李嵩興建築師事務所

獲獎作品 光影律動

因應屋主對美式居家生活的美學喜好，本作品融入了弧形樓梯、挑高玄關、簡約素雅的線板元素與壁爐造型電視牆以形塑風格。而「光線」與「人為活動」是設計空間的主軸，一方面需使自然光貫穿整體室內場域，發揮充分提供照明、強化敞朗效果且省電節能的實際功能；另一方面光也是串連各個機能區域的重要介質，藉由以純白色調作為空間背景，光既隨著不同時刻有所變化，也和人們佇足與遊走等行為交織出虛實交錯、更多元的律動表情，串連起生活的軌跡與記憶。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 根本空間設計

獲獎作品 L’esprit café 初衷咖啡館

從一號店的設計到此案二號店的設計，三年來「根本空間」與店主更像朋友一般，互相陪伴、渡過艱難時刻，這個過程彼此都成熟許多，雙方對這間二號店有更多的期待是穩定、心靈層面的平衡。因此，在這樣的背景下，同時考量餐廳餐點價格定位、客層等因素，除運用深色的色調呈現「沉穩」的氛圍外，也透過俐落的線條、水泥手感紋理、顏色飽和度高具有強烈個性的搭配，表現店主經歷了挫敗跌倒而後成長的韌性。為控制店主預算支出需求，則大量沿用一號店的硬體與部分軟件，並使用一號店的讓顧客深具印象的設計元素如：藍色大門、夢想雲等作為空間裝飾，傳承店主的創業初衷精神之餘，也讓顧客光臨二號店時能延續一號店的記憶，有如再次見到老朋友般的溫馨。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 凱豐設計

獲獎作品 日光綠築

在這處優雅低彩度的空間中，設計者以雷射雕刻金屬板、大理石牆面、進口地磚等材質語彙，打造出兼具現代感與溫暖的居家環境。公領域開放式的設計與大面積的落地窗，在視覺上的放大了空間尺度，也營造更自然舒適的居家氛圍；特殊弧線型的電視牆面與沙發座椅兩相呼應、大面積的木紋磚選擇、落地窗的使用，為簡約的居家風格營造更溫暖的氣息，而具巧思的細節設計、流暢的動線佈局、高貴優雅的家具組合，更添全家人的居住品質。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 揚楊設計

獲獎作品 Warm transformation

本案為坐落於萬華果菜市場附近的店舖街屋，原是市場攤販補給、儲物的倉庫空間，經由設計的手法，將各種功能的區塊分別在細長的格局中，依業主一家的生活習慣巧妙規劃，同時以減法的概念有效營造乘載環境特色、與地域性接軌的空間風格。仿清水模塗料、木紋磁磚、懸掛式的軌道燈帶來原始而簡約空間性格，內部廚房的斜屋頂與天丼設計，帶來別具一格的視覺張力。全案以最低的表現設計，去除浮誇華麗的裝飾與木作，將簡潔的工業風格清新引入，在人聲鼎沸的市井裡，圍塑僻靜的倉庫裝修住宅。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 新境創作設計有限公司

獲獎作品 山海匯

本案為新屋打造，屋主為兩位大人及一對女兒，其中重視孩子正屬於學習階段與遊樂的年齡考量，故採以「圓」的素材運用使空間更為簡易安全，並配合兩位女兒所需打造出最合適的活動空間。同時也兼具屋主對於家庭「團聚、圓融」的想望，在多個空間中運用弧形的圓周形貌裁切，並配合圓形軟裝、燈具等連貫地搭配，形塑一體和諧的空間樣貌。並在「圓」的配置中運用簍空半通透手法以及異材質交錯，界定出場域劃分。而同樣也在整體空間的動線上運用異材質地坪打造隱性的分界點，使各領域在實際運用上能更為和諧便捷。而除了機能與動線的考量外，屋主亦同時有追求自然景物的想望，故在空間中多方採以富含自然意象的描摹和窗外風景相互呼應，展現虛實交錯的自然意象之美。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 新境創作設計有限公司

獲獎作品 逆‧時光

全屋以工業風格做為設計核心，因考量到住宅空間的機能性與整體住屋氛圍，故多以現代家居元素調和工業風的剛烈特性，選用黑階灰階天然白橡木板地坪劃分場域並界定空間動線，使灰階交錯的木質地坪延伸與的棕色系木質交錯牆面呼應，形成異材質和諧融合的景貌。並多方透過鐵件元素的運用，讓空間中擁有鐵件櫃、鐵件架、鐵件門板等配置，同時考量實際運用的便利性，並在鐵件門板上採以半透視圓孔調配，讓機能與工業風外觀上達到和諧配置，同時運用棕色系木質元素，讓整體工業風格的美學意念中同時展現出居家空間獨有的溫潤氣息。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 慕舍設計

獲獎作品 藝遊未盡

本案為55坪的空間，毗鄰市立美術館附近，設計者遂以「藝」與「遊」的核心概念，展開美學與休閒的多元對話，並挹注充足的收納機能、寬敞的待客場域，賦予與時俱進完整的居家空間。玄關以鐵件玻璃圍塑，營造清透曖昧的隱性分界，塑造獨特的落塵區。流暢的動線串聯了客廳、宴客餐廳及中島區，讓賓客享有軒敞舒適的空間；客廳主牆採用仿大理石薄磚鋪陳，細緻的紋理在亮面反射中，形構內斂柔和的空間韻致。餐廳後方淡雅的灰質櫃體，輔以疏密有致的分割線、幾何中空設計，表達出對生活品質的追求。在餐廳與廚房、公領域與私領之間，以鑲有長虹玻璃的拉門界定；中島區運用特殊的仿舊銹蝕薄板，佐搭屋主珍藏的精緻時鐘，塑造一幅如當代畫般的情境畫面。私領域延續簡約的現代調性，輔借深色木格柵裝飾，營造溫暖舒心的柔軟時刻。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 澤物設計

獲獎作品 Aesthetic Conflict

衝突向來是和諧的對立面，但是對設計者而言，對立的兩方必然朝向更豐富、更成熟的發展，唯有在二元的思維水平，才不侷限於定勢的風格框架。設計者以「衝突美學」為思考起點，循著理性的空間脈絡，讓視覺、體感隔閡降至最低，又以感性的材質語彙，詮釋出一種真實而不造作的美感精神。公領域採用黑白灰的低彩度鋪陳，摒除裝飾性語彙回歸空間本質，細膩的異材質紋理變化，在燈光晦明晦暗的氛圍營造下，鋪敘出耐人尋味的生活語境。私領域主臥背牆以溫潤的實木皮、壁布形塑放鬆舒適的臥眠氛圍，佐以洗鍊的鍍鈦金屬飾條分割線，涵容當代審美意境。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 興躍室內裝修工程有限公司

獲獎作品 同心共居

因應屋主一家四口崇尚自然、偏好開放式的居家風格，設計者在此案中摒除過多綴飾，以簡約洗練的設計手法，運用自然石材、木質元素與窗外風景，打造出現代溫馨的居家環境。因屋主全家人習慣於餐桌上對話交流，此案特別以餐廳作為凝聚全家人的中心位置，透過開放式的餐廚空間、流暢的動線規劃、大面積的開窗優勢、豐富的收納機能，統整起空間秩序。在空間的規劃上，設計團隊亦特別增設二樓空間，藉由成熟洗練的施作方法架構起夾層空間，打造出如秘密基地的閣樓型的小孩房。此外，設計者更善用此宅原有絕佳的開窗條件，引援窗外綠意盎然的景緻，並以灰色大面玻璃作為閣樓的牆面，打開空間視野，放大了整體的視覺尺度，讓自然光恣意流串其中，為整室帶來舒適愜意的自然氣息！

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 興躍室內裝修工程有限公司

獲獎作品 和光共生

座落於台北市優質的精華地段，此案融合現代與日本文化中的美學因子，透過自然材質的運用、光影的變化、寬闊的格局配置、流暢的動線、豐富的機能等特色，為這兩層樓的空間細膩舖陳出清新優雅的居家風貌。寬敞的客廳空間，在大理石、進口拋光磚，與鋼刷橡木自然拼的和諧搭配下，展現優雅舒適的空間氣息，開放式的餐廚區中，特意將中島與餐桌並列的規劃，提供主人招待親友的絕佳場域，也增添了整體的舒適度與愜意感，樓梯壁面拓采岩的W型拼貼工法，更營造出上下空間樓層延伸的視覺感，半開放式的書房，則因雙色的櫥櫃設計，展現活潑的空間氣息，而臥室靜謐典雅的空間氛圍，更讓居住者得以好好休憩。整體設計因著大面積的落地窗及對外開窗，使室內因著日照角度的變化產生不同的光感與氛圍，而富含肌理紋路的木材質，更為此宅邸迎來自然清新的生活美感！

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 蘊致室內裝修有限公司

獲獎作品 THE DREAMER BASE

本案以作為乘載年輕有衝勁的築夢青年的巢為目標發想，將居住者期待的工業風格，輔以摩登的系統式廚具、細緻的傢俱以及簡約的家飾，融合出既符合案主期待，又適合居住的現代高級工業風住所。值得一提的是，入門時原本建案的樑壓得很低，設計師考量到，若根據此高度去做天花板的設計，會讓居住者感到過度壓迫。因此設計師在使用鍍鋅鋼板材質製作該處天花板之設計時，在樑柱的右側直接向上揚起，讓天花板的線條不會被樑阻擋，製造屋內更加挑高開闊的視野。因為天花板是裸露的原始狀態，設計師將照明多埋藏在邊角與結構樑兩側，只有些許的部分以上照壁燈作為補光。即使屋內部分的照明運用了軌道燈，設計師要求機電施工布線過程中也確保其能精準地藏在燈具正上方。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 蘊致室內裝修有限公司

獲獎作品 A Serene Hideaway

本作品以業主鍾愛的日式禪意風格做出發，以俐落的工業風做出碰撞，透過來自北歐、義大利的極簡傢俱和燈飾調和。以立體造型的檜木天花板做主軸，輔以大量留白的牆面，以些許的黑色家飾品做裝飾，以整面鐵書架創造出極簡空間中的深色點綴。在開方空間的端景，以織紋感的磁磚作為畫面之分割，創造出不單調的新極簡日式風格居所。本案的一大重點是位於頂端以日式窗櫺為靈感的立體造型檜木切割製成的天花板，將案主期待的禪風以最不張揚的方式，置放於抬頭即可望見的天花板上。即使出發點是細膩的禪風，設計師仍帶進些許線條的工業風與適當的留白，中和過度細緻和具有就時代感的日式感。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 囍世登股份有限公司

獲獎作品 日光環居 Glowing House

本案為由商空格局改成住宅格局，位於角間的透天厝，毫無隔間、無陽台。原屋老舊多有管線問題，而考慮到將來住商同址，屋主頻繁接待客人與親友，故從生活動線著手，劃分出切適「公領域與私領域」並改變大門入口改方向，將顯於外的進出動線巧妙的隱藏起來，同時增有一處緩衝場域界定的玄關區，且於區隔公私領域的廊道門上開出一扇貓用倒擺門，形成大門之中有小門的趣味寵物友善設計，而後增設推景觀陽台將角間視野發揮最大效益，表現出「將採光引入全室」絕佳優勢。在開放式廚房在中島前配置了採用活動的透明橫拉門，增加空間整體通透感，並同時阻絕油煙，讓烹飪時仍能與客餐廳保持互動。全屋以黑白灰色調為主軸，表現出現代簡約風格，局部妝點溫潤的實木貼皮，讓屋主在俐落的空間仍能感受家的溫度。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》