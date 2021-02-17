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臨海逸居 深蘊溫雅

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字｜Carol㏌e 圖片｜芸采創意空間設計 】

Case 1 海幕 逸居

邊臨海洋，本案坐落於新北八里的水岸宅頂層，絕佳的視野條件除了廣納自然景色，室內別緻的設計也瀰漫著業主品味人生的豪情逸致。本案以放鬆、休憩作為設計主軸，並滿足業主對於生活的美好嚮往，設計者精心規劃每一寸空間，摒除既有的設計思考，大膽地將自然界中的天然意象轉化融入，創造如臨自然之境的渡假宅邸。

85 坪的室內空間裡，公領域透過海浪般變化萬千的天花造型導引視覺動線，更締造空間延伸感，並以溫潤的材質特性呈現令人放鬆的療癒氛圍，客餐廳以淺淡的暖色系，引敘緩慢的生活步調。設計者將公領域打通開放，立面也透過妥善規劃，將視聽設備皆藏入牆中，藉著乾淨俐落的輪廓線條和異材質的豐富層次，體現度假會所的沉靜與細膩氛圍。

Case 2 深蘊 溫雅

清減了浮誇的裝飾與華麗的材質，本案藉由細膩雅緻的圓弧形沙發，和富含藝術氣息的羊毛訂製地毯，作為設計的主體，一覽無遺的寬廣格局讓採光進到每個角落，創造無一處暗角的溫雅空間。本案坐落於台北市的精華地段，落地的採光延攬了市區不易覓得的蓊鬱綠意，事業有成的業主希望將此處規劃為退休後能怡然生活的空間，遂細數平日喜好與興趣，於是和設計者一起量身訂製符合美感與夢想的園地。


出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》

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