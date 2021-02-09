2021 iF賽制全新改革 入圍名單首度公開！台灣精選入圍作品(下)

【文字來源│編輯部 圖片來源│iF Design Award、本來設計、MEI建築所、域建設計、聖歐設計、米氏生活、特力屋室內裝修設計、鉅程空間設計、即合吉作、如沐設計、王韡儒建築事務所、詮綺實業、鉅鋼機械】

隨著時序從2020踏入2021，疫情不間斷的衝擊使得世界風雲驟變，人們所處環境與生活方式都被顛覆，受到前所未有的巨大挑戰，而這也使得影響社會發展脈動至深的設計領域歷經重啟和反思，進而煥發出嶄新的設計思維與面貌。近日作為全球重要指標設計大獎的德國iF Design Award，也自2021年改變全新的賽制評選模式，於上週首度公佈最新一屆iF設計獎入圍名單，據官方統計去年共有來自52國近萬件的作品參賽，第一階段共邀集91位專家作為權威評審團，遴選出全球4578件入圍作品，難度相較以往而言略有提高，而台灣本次表現可說相當出彩，突破重重關卡入圍481件，占比超過總入圍件數的10%，讓各國眼睛為之一亮，其中建築與室內設計領域約161件，LMG身為專業代辦團隊，繼前二日公開許多優異的精選入圍作品後，本次設計王最後出擊，持續帶大家關注今年度傑出的入圍作品！

賽制全新改革更具挑戰，iF首度公開評分卡！

開拓性的設計不再僅僅是美學的體現，更牽連著社會發展與生活品質的改變，使其更加堅韌強大，並為未來的發展做好準備。自2020年開始許多國際獎項紛紛在徵件評選與頒獎的方式上做了許多改變，而享譽國際的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），至今走過68年的歷史，也為了因應社會需求與設計產業之發展，於2021年度開始進行獎項的大幅變革，在今年首度在二階段的評選制度下公開入圍名單與線上評分卡，每個作品分別由三組評審針對「Idea理念」、「Form外觀」、「Function功能」、「Differentiation差異化」與「Impact影響力」五項標準全面評選，在層層關卡的把控下，難度可說是大大提升，然而即便面對這樣的挑戰，依然有許多設計師不斷投入好設計的打造，持續以傑出成果發光國際，獲得本次入圍的莫大肯定。

(圖/取自iF官網)

以優異設計突破重圍！精選台灣2021 iF設計獎入圍作品

【2020 iF 設計獎入圍精選 ── 本來設計】

入圍類別 辦公空間

入圍作品 三星四季青花瓷工作室 Sanshing Four Seasons Blue & White Pottery Studio

宜蘭三星是個歷史底蘊豐厚、庶民文化鮮明富饒的聚落，然而，隨著時代變遷，產生了農地流失、傳統經濟模式老化等問題，年輕人紛紛出走大城市。本案設計師在深入體驗及瞭解業主的故事及需求後，規劃「三星四季青花瓷工室」，透過空間的組成，建構出感性的人文尺度，讓宜蘭三星孕育出一處融合生態的和諧、盎然的古意、加上藝術的滋潤、技術與智識的傳承的創意基地。完整的機能設定與流暢動線，讓業主團隊可以落實最初的想法，透過青花瓷為媒介，讓地方多了許多年輕人的活力，傳唱著宜蘭三星一代又一代的四季故事。

入圍類別 住宅類別

入圍作品 The Home of Yu's

此案的業主渴望擁有一個田園圍繞並可以完全放鬆的居家環境，有別於大城市緊湊節奏的生活步調，可以時時猶如放鬆渡假的生活格調是本案設計的主軸。在不算大的空間內，設計師運用開放式的設計，打破原本被多道牆面所圍塑的平面格局，不僅騰出許多空間，更提升了舒適度並讓視野更加開闊。而有別一般旋轉梯的制式設計，設計師特別量身訂造特殊的旋轉梯，中間的結構承重支柱運用巧妙彎折效果，呈現猶如緞帶般的輕盈感，成了開放空間中的視覺焦點。二樓的陽台運用透明玻璃地磚搭配深色金屬結構，除了更貼近戶外的田園風景，也形成一樓半戶外自然採光雨遮。晴或雨，都有一個融入自然休憩的半戶外平台。每層空間皆以清新的色調搭配簡約的材質，緊鄰垂直動線的主要牆面使用灰泥塗料，讓空間融入自然的韻味與質感，呼應業主對於大自然的喜好。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ── MEI建築所】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 時淬 Time Essence

本案旨在具備功能型的能力，同時帶給業主自由舒適的休憩環境，設計師在有限的坪數裡盡可能地創造出寬敞、整潔、空曠的氛圍。一進門，玄關就以一面素淨的潔白大理石牆為題，揭示了建築主旨，同時擁有自由節理的大理石作為地坪，也不斷維持一貫的情緒。為了在宅邸內帶出空曠的感覺，客廳與書房僅用了大拉門做為區隔，拉門敞開後陽光同時照耀兩室，更達到寬敞、寧靜的通透感。而臥房裡的衣櫥、拉門，也都將門把隱藏，使得功能的五金成為藝術的景象，同時拉門圖形也以素、線條、幾何呈現，因此在整體空間上帶著秩序、整齊的氣質，與整體空間做出呼應和對比。

入圍類別 住宅類別

入圍作品 Spring

剪剪春風，萬物爭妍。春天萬物甦醒蓬勃發展的氛圍成了這座宅邸從內而外的一貫語彙，凡是蓬勃發芽、花蕊綻放都有一種向上的生命力，建築以整面雙層牆做出斜面，呼應花蕊綻放，萬物向上蓬勃發展等意象。室內設計則延續建築概念，以線條、弧形幾何製作櫥櫃、中島、天花、鏡面、拉門等，同時運用玻璃和光影讓整體設計更有通透感，彷彿和煦春光正落在象徵萌芽、勃發的線條上、傢飾上，內外意象鮮明呼應，彷彿也應答了宅邸主人正領航向上的事業。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ── 如沐設計】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 微光流域 Microlight Flow area

作品取名「微光流域」，藉由夜晚的河景透過月光及路燈的折射，彷彿銀河偷偷地流入室內，流竄於整個空間，表露出水面漸層的律感，加上河畔的襯托及融合，靈活了室內空間，利用鮮明的風格搭配著優柔的線條感，演奏出一首動聽的交響樂曲；樂曲緩緩響起閉上雙眼想像，在優美的河水旁，忍不住輕挑起水，緩緩遊走在五指間，河面上一波波的水紋，呈現出一部扣人心弦的畫面，手輕輕舉起，水從指尖滴入到河面上激盪起水的漣漪，呼應在整個天花板造型設計上。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ── 域建設計】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 楓頌 Shine in Forest

空間的美學，建構於主人的需求，在符合生活日常的慣性與邏輯之下，融入人文、藝術與美學。由於基地位處於市區卻仍能享有窗外綠意盎然的景致，秋天時更能見到大片楓紅充滿詩意的美麗景致，設計者遂以窗外自然元素融入居家環境中，搭配風琴簾的使用減低自然景物的遮蔽，引進窗外綠樹與遠山美景。整體規劃除了選用環保的綠建材，並一一細究室內外環境的一致性，藉此達到室內戶外呼應連結的效果，透過風的流動、光的變化，為整體空間帶來更圓潤自然的氣息。玄關處一盞透著柔和光影的燈，更讓心靈得以沉澱，內斂優雅的空間氛圍，更彰顯了家的溫度與溫暖氣息！

【2020 iF 設計獎入圍精選 ── 聖歐空間設計】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 謐•境 D宅 Domain of Tranquility

本案坐落在景致優美的社區，整體設計以襯托戶外美景為主，利用大面積開窗讓室外景觀成為視覺主體，並透過鏡面反射，將景色引入室內。室內僅以簡約俐落的線條輪廓與莫蘭迪色系架構，任陽光灑落在室內各處角落，造成的光影穿過井然有序的陳列，隨著時間推移變幻角度。室內裝修與陳設主要以石材為主，點綴暖色系的木質家具，帶出生活的清新雅緻。鏡面與鍍鈦材質運用於天花設計，藉由漫射的光影拉伸空間的縱軸，於無形中增加開闊感。使用富有設計感的系統櫃以增加收納，櫃體質感細膩，造型更跳脫制式框架，融入整體空間風格，更顯簡約大器。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ──米氏生活 ODStudio】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 LIAO RESIDENCE

本案原為業主家族的舊有房屋，不僅歷時彌久充滿過去的生活回憶，基地原本的實木地坪，也是富含歷史價值與鮮見工法的優良古董地坪。考量到原地坪用料優質，且做工精實、堅固，設計者以原地加工、改色的方式，抽換地坪的色彩表情。以修補代替更換，不但保留了老屋最珍貴難得的裝修部份，透過重新染色，將過紅、外觀過時的地坪，賦予新生命，為本案帶來獨一無二的空間基底。為了保留本案大坪數的寬敞感，在色彩上除了以淺白的空間基調，跳落淺灰的局部藝術牆面外，設計者也重砌書房隔牆，改以鐵框與玻璃圍塑，創造內外一體的安穩視覺。此設計除了可以讓光線更深入書房空間，也利於家長在外掌握小朋友在內部的學習狀況，在情感、在實用層面，都為業主夫婦照顧到許多生活的細節。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ── 特力屋室內裝修設計】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 藝境 Artmosphere

座落於台北市精華地區，本案緊鄰台灣最具指標性的建築物101，空間在車馬之喧的環繞下，尤有大隱隱朝市之感。以白、灰、黑為主色調鋪述整體場域，嫻熟的留白技法與極具巧思的燈光調配，形塑室內的「靜」，與室外窗景的的「動」裡應外合。而於「家」的功能之上，因應身為藝術家業主的需求，設計者更賦予空間藝廊的機能，精彩地演繹了“Less is more”。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ── 鉅程空間設計有限公司】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 Taipei C House

透過思考「家」的畫面，設計者認為除了應有的機能，家應是一處可以徹底放鬆、包容、修復使用者身心的場域。為搭造這樣的療癒感，設計者擺脫傳統注重形式表現與風格捏造的設計手法，全然地專注於材料在結構裡的關係，透過幾種冷調建材，勾勒室內少見的量體空間感。在看似同質齊一的空間中，表現了不為風格綁架的嘗試，體現了嚮往簡陋樸素的「侘寂」之美。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ── 即合吉作室內裝修】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 光 . 廊之間 Between Light ‧ Corridor

設計者以明亮的光感，寬敞舒適的回字型動線架構起整體空間，透過現代、具科技感的表現手法規劃基地的視覺佈局，並且運用大量的木材質，綴以燒面花崗岩、LED線燈、琥珀鏡、期貨壁紙、進口瓷磚等材質，精心打造專屬於屋主的獨特空間，呈現兼具活潑與精緻質感的都會風格。公領域以象徵家徽的S曲線鞋櫃界定客餐廳，賦予空間不同的機能特色，私領域充滿故事性的詮釋，讓居住者在晚上回到臥房，藉由走過這道光廊時能慢慢整理一整天的情緒，順著光走，將一切繁雜的事物留在身後，充飽身心電能迎接美好的一整天！

【2020 iF 設計獎入圍精選 ── 王韡儒建築事務所】

入圍類別 公共空間

入圍作品 曲‧流 The Winding Sunlight

本案專為學齡前幼兒所設置的繪本館，以孩童在接觸環境時的感知與互動體驗的天性作為空間設計的發想，以純粹的流動的線條與對比的色彩，構成空間的界定，呈現出在開放與圍閉之間，動態並蔓延的空間氛圍，觸發孩子對於空間探索與生俱來的純粹感受。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ──詮綺實業】

入圍類別 產品設計

入圍作品 騎士兜風包 NDF-1 Motorcycle Tank Camera Backpack

本著專業、精誠合作的精神服務社會，設計團隊有感於重型機車缺乏收納機能，加上機車騎士長時間揹著背包騎車，對頸部及背部可能造成嚴重負擔，於是特別推出這款「不用揹的背包」，利用油箱墊的配備讓「兜風包」能安全穩固地掛載於機車上，大幅減低重機騎士的負擔。改良了先前使用磁鐵扣、吸盤等，透過精密計算改良，使其即便在高速移動的狀態下，仍能安穩地位於車上不掉落，而其快速拆卸與安裝的特點，更大幅增加了此款背包對於機車騎士在使用上的便捷性。外觀及內部結構亦以細膩的思維打造時尚俐落的設計美感，搭配堅固、耐用、防水布料，全方位為使用者帶來兼具美觀與實用性。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ── 鉅鋼機械股份有限公司】

入圍類別 產品設計

入圍作品 NexCell

目前業界多採用EVA製造鞋中底，但對於使用者來說其原料並不堅固，只能靠其他材料或化學發泡劑達到需求，但過程中所產生的溫室氣體卻是環境一大殺手，做為地球的一份子理應朝向友善環境的製程前進。其中物理發泡射出是大家一致公認的解方。NexCell是目前業界唯一能夠導入量產的軟性發泡彈性體物理發泡射出機，機台配置上本就是因應模製時間長的軟性發泡彈性體而設計，其中搭載自行研發的NexCell混錬系統更是領先業界獨步全球，彈性的生產系統，無論是學界研發測試或業界大量生產甚至是材料商開發材料都能應付自如，具有這樣功能的射出機，可說是獨一無二，成為其他同業跟進的目標。

作為眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就，iF設計獎致力於推廣那些別具前瞻性的最佳設計，向大眾展示設計的堅實力量，由於當前的疫情，iF最終評審會議將在2021年3月線上舉行，並於日後公布獲獎名單，期許這些傑出的設計師們最終都能獲得大獎肯定，帶領台灣攀向嶄新設計高峰！





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》