【撰文編輯 | 段雅婷 圖片提供 | 恆岳設計】

Case 1：優雅輕奢 珍藏美好

本空間為女屋主珍藏的休憩宅，空間中規劃許多置物櫃體，滿足屋主放置精品、酒類的收藏需求，並在採光優良的通透空間中，特地揀選淺調灰階色系材質鋪展，藉由色彩讓整體空間由入門後便能感受到空間圍塑出質樸和諧的淡雅氛圍。

設計者在既有空間中，審慎思考格局劃分，經由細微巧思的擘劃，並考量到傳統的穿堂煞疑慮，在入門處增設輪軸式可轉動隔屏，讓使用者能依照自身需求隨時調整空間格局，不僅巧妙消弭原空間風水疑慮，更就此增添許多特殊亮點。而在客廳區挹注灰階莫蘭迪色系的軟裝、塗料鋪展，並搭選木質調的吧檯桌、部分牆面，使空間體現質樸清新的感受。

Case 2：童趣寫意 植萃自然

溫潤清新的現代簡約住宅一直是屋主嚮往的心靈歸屬，本案以童趣空間作為設計發想，在公領域內透過溫潤木質調與粉綠色牆面交錯鋪展，使空間體現綠意質樸的清新氛圍，同時在公領域客餐廳之間以輕食吧台作為中介，開放式的廚房連結客廳直至和室，在相同木紋地坪的延展下形塑空間放大延伸的通透感受。

至於私領域部分，則透過同側規劃，以暗門作為設計，讓空間展現和諧一致的視覺感受，並貼心在各門外設有防撞條，提升每位家庭成員使用上的便利度。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》