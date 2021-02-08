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溫醇清雅 慢享生活

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯 | 陳寬茵 圖片提供 | 安禾空間設計】

Case 1：溫醇清雅．慢享生活

27 坪的居宅在不動格局的前提下，安禾設計秉持「化繁從簡」的構思，脫離淺顯的風格化路線，轉以多元的彈性機能，著重於呈現舒服又舒心的好感空間。

在美學形塑上，設計師擷取莫蘭迪色輕輕點綴，抒寫出溫暖安謐的空間底蘊，同時佐搭石材、木質、清玻等層層疊砌，在雅緻與質樸之間，轉換出新的情境，為年輕的首購族敬獻全方位的生活體驗。

Case 2：未來造境．安謐心境

因應家庭週期的成長與變化，從首購族晉升為換屋族的居者，對於生活品質、未來發展也有著更豐富的想像。對此，安禾設計透過多面向的通盤考量、細膩雅緻的材質色調，去蕪存菁地展現場域獨有的韻致；並以輕盈的收納設計疊合多元機能，讓30 坪的空間一應俱全，亦達於美的生活臻境。

設計師以「交互式」的動態情境。作為本案獨特的室內語言，從入口一路通達客廳的動線，將玄關、餐廚區、客廳、多功能空間串連一氣，開放式的型態，使人可以駐足停留、催化情感，重新定義了新一代小家庭的生活模式。


出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》

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