2021 IF賽制全新改革 入圍名單首度公開！台灣精選入圍作品(中)

隨著時序從2020踏入2021,疫情不間斷的衝擊使得世界風雲驟變,人們所處環境與生活方式都被顛覆,受到前所未有的巨大挑戰,而這也使得影響社會發展脈動至深的設計領域歷經重啟和反思,進而煥發出嶄新的設計思維與面貌。近日作為全球重要指標設計大獎的德國iF Design Award,也自2021年改變全新的賽制評選模式,於上週首度公佈最新一屆iF設計獎入圍名單,據官方統計去年共有來自52國近萬件的作品參賽,第一階段共邀集91位專家作為權威評審團,遴選出全球4578件入圍作品,難度相較以往而言略有提高,而台灣本次表現可說相當出彩,突破重重關卡入圍481件,占比超過總入圍件數的10%,讓各國眼睛為之一亮,其中建築與室內設計領域約161件,LMG身為專業代辦團隊,繼昨日推出「精選特輯上篇」後,本次出擊第二彈,將繼續帶大家一起來關注今年讀傑出的入圍作品!

賽制全新改革更具挑戰,iF首度公開評分卡!

開拓性的設計不再僅僅是美學的體現,更牽連著社會發展與生活品質的改變,使其更加堅韌強大,並為未來的發展做好準備。自2020年開始許多國際獎項紛紛在徵件評選與頒獎的方式上做了許多改變,而享譽國際的頂尖設計大獎─德國iF設計獎(iF Design Award),至今走過68年的歷史,也為了因應社會需求與設計產業之發展,於2021年度開始進行獎項的大幅變革,在今年首度在二階段的評選制度下公開入圍名單與線上評分卡,每個作品分別由三組評審針對「Idea理念」、「Form外觀」、「Function功能」、「Differentiation差異化」與「Impact影響力」五項標準全面評選,在層層關卡的把控下,難度可說是大大提升,然而即便面對這樣的挑戰,依然有許多設計師不斷投入好設計的打造,持續以傑出成果發光國際,獲得本次入圍的莫大肯定。

以優異設計突破重圍!精選台灣2021 iF設計獎入圍作品

【2020 iF 設計獎入圍精選 ── 蘊致室內裝修有限公司】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 The Dreamer Base

本案設計的初衷是打造給單身男子的社交生活圈,以作為乘載年輕有衝勁的築夢青年的巢為目標發想,將居住者期待的工業風格,輔以摩登的系統式廚具、細緻的傢俱以及簡約的家飾,融合出既符合案主期待,又適合居住的現代高級工業風住所。設計師更以開放的格局為設計目標,將所有公共空間,打造成能讓身為新銳導演的案主能與其夥伴隨時討論、休息的場域,藉由敞朗開闊的空間精神激盪出靈感與思緒,讓居所成為一處盡情敷夢的美好基地。

入圍類別 住宅類別

入圍作品 A serene hideaway

本作品以業主鍾愛的日式禪意風格做出發,以俐落的工業風做出碰撞,透過來自北歐、義大利的極簡傢俱和燈飾調和。以立體造型的檜木天花板做主軸,輔以大量留白的牆面,以些許的黑色家飾品做裝飾,以整面鐵書架創造出極簡空間中的深色點綴。在開方空間的端景,以織紋感的磁磚作為畫面之分割,創造出不單調的新極簡日式風格居所。本案的一大重點是位於頂端以日式窗櫺為靈感的立體造型檜木切割製成的天花板,將案主期待的禪風以最不張揚的方式,置放於抬頭即可望見的天花板上。即使出發點是細膩的禪風,設計師仍帶進些許線條的工業風與適當的留白,中和過度細緻和具有就時代感的日式感。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ── 極簡室內設計】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 翱‧翔 On The Wings of Hope

機身航過天空,拉起細長的雲朵正醞釀一場美麗的晚霞。宅邸是航線的憩居,褪去五光十色,就化作一片葉子落在溫柔的土壤。設計師打造現代簡約不失溫柔的宅邸,異色木質型塑溫馨氛圍,收去多餘功能器具,大幅木作門片隱藏客房、衛浴間,更拉起一道長廊銜接不同場域情緒,天花和長廊應和,以木作延伸串連場域,軟裝更採用簡雅素麗的色彩與整體空間作為呼應。私領域作為一家人睡眠休憩的空間,運用簡單的色彩結合木作,勾勒秩序素雅的胚型,更衣間做為臥室概念的延伸,同樣秉持素雅的直線精神,以簡單的鐵件結合木質色彩,收藏窗外陽光如許,簡約嫻雅的概念在這裡凝神收攏,化作在光線下飛揚的細小微塵,兀自在空中無心飄盪。

入圍類別 住宅類別

入圍作品 靜‧心 Sense of Peace

宅邸位於竹北河岸,從窗景眺望,可以看見廣袤的青青草原和生息不絕的水岸,極目望去猶能看見整個新竹市的全貌,於是這幅山水繪成了宅邸天然的優勢和亮點。為了應和這幅窗景,設計師以簡單素雅的家飾、筆直方正的線條、溫潤而簡潔的色調打造整體視覺空間。設計師以特殊塗料漆製的電視半牆,打造通透明亮的開放式書房,客廳和開放式書房則以雙廊道串通,使得電視牆區隔雙方場域的同時又擁有情緒串聯。廊道盡頭,僅用一扇玻璃窗和臥室區隔,利用大幅窗景、光線延伸共有情緒。為了塑造簡潔、秩序的空間,設計師不作把手,改以拉門、門片倒斜的方式製作,使得空間視覺更為寬敞,端正筆直的線條更訴說建築「靜.心」的核心主旨,脫離城市,融入自然河岸,營造光明敞朗的環境,雖然極靜,卻與禪意有別,在細思中猶可見得現代簡約時尚。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ── 原境國際室內裝修設計工程】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 漫步光影 Strolling in Shades

根據屋主一家四口的生活需求及未來的規劃,此案以現代感的設計結合自然元素,運用完整豐富的空間配置、流暢的動線佈局、和諧的色彩搭配、先進的智能設備等特色,打造出寬敞舒適的居家空間。此作尤其因屋主對生活品質相當重視,亦希望能享有窗外綠意盎然的景緻,設計者在規劃室內空間之餘,亦於建築四周種植大量植栽,從裡到外皆以自然原始的材質創造出獨一無二的空間樣貌,為好客的主人打造完美的私人寓所。

入圍類別 住宅類別

入圍作品 與自然共舞 Dance with Nature

本案不同於一般住宅的使用方式,主要作為屋主夫妻返回臺灣時的度假宅邸,加上屋主好客、經常有聚會需求,也具有招待會所的空間性質,因此強調整體質感、設備與機能都能仿效精品飯店,達到令人視覺耳目一新且兼具舒適感的設計目標。並且基地坐擁得天獨厚的自然美景,兼之屋主期待室內能呈現強烈具個人風格的造型語彙,如何引景入室且呼應戶外地貌特色,便成為此作品的設計主軸。屋主訴求所使用的材質必須有別於傳統住宅常見元素,加上為呼應戶外自然景觀,所以運用大量的石材、石皮與木質鋪陳,並特意挑選容易清潔保養的材質,便於使用者維護。整體色彩搭配以灰、黑為主軸,回應屋主喜愛的深色沉穩調性,同時融入原木色增添居家暖度。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ──匯川設計】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 雋永藝匯 Remarkable Art

本案的設計概念為「將藝術融於生活」,一方面顯現居住者的生活品味,另一方面也充實了整體視覺美感,為原本絕佳的地理環境再添優雅的生活樣貌。窗外的自然景緻與大理石牆面所營造出的自然意象,豐富了家的面貌,而循序漸進的空間規畫,從玄關、客聽、餐廳、廚房、閱讀區域,乃至臥室的布局,不只因為藝術品而讓此宅充滿了家的溫度,也透過精緻細膩空間鋪陳形塑流暢舒適的環境,充足展現當代生活風格。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ──泰然設計】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 松露林宅 Truffle Forest Residence

啟發於生活,因自然澆灌而滋生的靈感,設計者借國鳥「帝雉」羽毛隱晦卻又斑斕炫目之美,概念性地運用於本案中。可以看到公領域中大理石花紋、鍍鈦鐵件與特色燈具帶來細緻又多變的裝飾美學,藉擬天真、直接,不斷變化卻沒有一刻相同的「帝雉」翎羽圖像。尊貴卻不虛華、耐看又不失獨特的帝雉鳥,結合本案作為業主夫婦如同私人專屬的秘境度假天堂,是打造高級質感空間卻能不落庸俗的最佳落筆。整體設計中以此靈感而延伸出的豐富空間細節,不管是間接的燈光照明或是金屬的折料驚喜,都像是帝雉鳥低調的深藍羽翼裡,深藏不露且陸離斑駁的奧妙。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ──維雍設計】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 雍華。風昀 Extravagant Scenery

座落於台北市優質的精華地段,此作融合東西文化經典的美學因子,結合人文與藝術於空間設計中,透過自然材質的運用、光影的變化、優雅俐落的線條元素、流暢的動線佈局、豐富的機能特色,細膩舖陳出時尚典雅的空間氛圍。改善了建商原本在格局配置上的缺陷,設計師透過明確的線條動線分割出公私領域的空間配置,而玄關空間、衛浴與主臥前的廊道空間,以及書房空間,則讓使用者在進到公領域時能有心情轉換的轉圜空間。整體設計在風格上亦提供了最大的包容性質,讓空間使用者得以輕鬆調整家飾擺設,持續為此空間注入新的能量。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ──築士設計】

入圍類別 商業空間

入圍作品 秘方 Meet Fun

在業主希望能夠傳遞優質餐飲文化的期望下,設計者以尊重當地環境景觀的理念與現代簡潔的設計手法,為此打造出明亮通透用餐環境。設計核心除了試圖將此作的空間融入區域中的街景地貌外,施工過程中所運用到的材質亦帶有傳承意涵,設計者從業主父母傳給業主的收藏中不斷地挖掘適合拿來運用的材質,以老物再利用的方式打造獨一無二的空間質感,而寬敞靈活的用餐環境更提供不同聚會所需的條件,增加場地的機能性。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ──逸喬室內設計】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 聚‧慢活 The Hygge Life

設計師透過空間設計,深究屋主內在經驗與生命記憶,在抽絲剝繭下,以「聚‧慢活」為主題,藉由家具、陳設、櫃體、立面的定位,顛覆傳統實牆或立面造型的區隔,作為場域之間屬性的定義,延伸出開揚的視覺感受,賦予生活需要的輕鬆、舒適質量。隨著城市步調的緊張、忙碌,注重講究的是空間質感以及生活品質,希冀讓處於緊繃狀態的身心靈,得到鬆懈。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ──慕舍設計】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 藝遊未盡 Yearning for Art

本案為55坪的空間,毗鄰市立美術館附近,設計者遂以「藝」與「遊」的核心概念,展開美學與休閒的多元對話,並挹注充足的收納機能、寬敞的待客場域,賦予與時俱進完整的居家空間。玄關以鐵件玻璃圍塑,營造清透曖昧的隱性分界,塑造獨特的落塵區。流暢的動線串聯了客廳、宴客餐廳及中島區,讓賓客享有軒敞舒適的空間;客廳主牆採用仿大理石薄磚鋪陳,細緻的紋理在亮面反射中,形構內斂柔和的空間韻致。餐廳後方淡雅的灰質櫃體,輔以疏密有致的分割線、幾何中空設計,表達出對生活品質的追求。在餐廳與廚房、公領域與私領之間,以鑲有長虹玻璃的拉門界定;中島區運用特殊的仿舊銹蝕薄板,佐搭屋主珍藏的精緻時鐘,塑造一幅如當代畫般的情境畫面。私領域延續簡約的現代調性,輔借深色木格柵裝飾,營造溫暖舒心的柔軟時刻。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ──漢瑪設計】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 合輝雲門 Bright Cloud Gate

合輝雲門為座落桃園的毛胚住宅設計案,在本案業主希望居家空間能有如高級飯店般的精品感期望下,設計者首先在視覺上,以打造富有現代城市感的空間為基調,再利用重點材質加諸局部的功能性視覺,慢慢形塑空間的輪廓個性。為了營造本案高級卻不落俗套的細緻氛圍,設計者更細膩的訂製家具的細節設計,不論在收邊或材質的選用,都小心的拿捏、巧妙地將設計連結暗示寫入枝微末節。

作為眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就,iF設計獎致力於推廣那些別具前瞻性的最佳設計,向大眾展示設計的堅實力量,由於當前的疫情,iF最終評審會議將在2021年3月線上舉行,並於日後公布獲獎名單,期許這些傑出的設計師們最終都能獲得大獎肯定,帶領台灣攀向嶄新設計高峰!明日將公開精選入圍作品最後一彈,更多優秀作品精彩不錯過!





