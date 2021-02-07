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名媛般的優雅歐式情懷

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字｜林育瑋 圖片｜亞維設計】

歐式質感 細敘優雅

亞維設計以鄉村風格為宅邸底蘊，運用軟裝配件揉合法式優雅輕奢氛圍。設計師在繁複和簡約裡尋求平衡，在大膽的配色間探問和諧的可能，同時運用性格端景凝縮廊道視覺感情，各個領域間使用不同的主題色彩強調場域情緒和主人的性格，最後以歐式經典配件和軟飾妝點出那宛如巴黎名媛般優雅的設計語彙。

本案設計以歐式鄉村風為綱領，延伸出優雅而閑麗的設計感受。玄關作為觀者進入宅邸的第一景，不僅給予觀者第一印象，同時也預示宅邸的性格與各場所的設計語彙。在玄關設計上使用雙玄關設計手法，塑造兩種端景牆面，一者以猶如油畫潑漆般張揚，一者利用鑲金帶出線條，框住彼此相異紋路，同時在地坪上採用相對活潑的蛋黃花紋路六角磁磚，三種相異表情懷有共同的優雅活潑的氣質，彼此對話呼應，同一旁的素色線板門面呈現出揉合了鄉村風格和歐式典雅的獨有氣質


出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》

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名媛般的優雅歐式情懷

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