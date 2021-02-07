2021 iF賽制全新改革 入圍名單首度公開！台灣精選入圍作品(上)

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

(圖/取自iF官網)
(圖/取自iF官網)
【文字整輯│Yun 圖片來源│iF Design Award、呈境設計、無界象國際設計、成晟室內裝修設計、新境創作、春福建設、莫耳設計、本相造物所】

隨著時序從2020踏入2021，疫情不間斷的衝擊使得世界風雲驟變，人們所處環境與生活方式都被顛覆，受到前所未有的巨大挑戰，而這也使得影響社會發展脈動至深的設計領域歷經重啟和反思，進而煥發出嶄新的設計思維與面貌。近日作為全球重要指標設計大獎的德國iF Design Award，也自2021年改變全新的賽制評選模式，於上週首度公佈最新一屆iF設計獎入圍名單，據官方統計去年共有來自52國近萬件的作品參賽，第一階段共邀集91位專家作為權威評審團，遴選出全球4578件入圍作品，難度相較以往而言略有提高，而台灣本次表現可說相當出彩，突破重重關卡入圍481件，占比超過總入圍件數的10%，讓各國眼睛為之一亮，其中建築與室內設計領域約161件，LMG身為專業代辦團隊，本次就精選出今年度台灣的傑出入圍作品，一起來看看！

賽制全新改革更具挑戰，iF首度公開評分卡！

開拓性的設計不再僅僅是美學的體現，更牽連著社會發展與生活品質的改變，使其更加堅韌強大，並為未來的發展做好準備。自2020年開始許多國際獎項紛紛在徵件評選與頒獎的方式上做了許多改變，而享譽國際的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），至今走過68年的歷史，也為了因應社會需求與設計產業之發展，於2021年度開始進行獎項的大幅變革，在今年首度在二階段的評選制度下公開入圍名單與線上評分卡，每個作品分別由三組評審針對「Idea理念」、「Form外觀」、「Function功能」、「Differentiation差異化」與「Impact影響力」五項標準全面評選，在層層關卡的把控下，難度可說是大大提升，然而即便面對這樣的挑戰，依然有許多設計師不斷投入好設計的打造，持續以傑出成果發光國際，獲得本次入圍的莫大肯定。

以優異設計突破重圍！精選台灣2021 iF設計獎入圍作品

【2020 iF 設計獎入圍精選 ── 呈境設計】

入圍類別 商業空間

入圍作品 OINN HOTEL & HOSTEL

本案為五層樓的旅宿空間，坐落於古都臺南，其前身為日治時期的鐵工廠，如今改造成「全民共享」的設計旅店，結合Hotel與Hostel的創新形式，為當地旅宿產業帶來前所未有的革命性改變與進步。考量L型的獨特基地，一樓大廳以雙開口互通串連，歸整出流暢恣意的人流動線。入口吧台採用原建築拆除的老磚及鋼筋所砌築而成，佐搭新貼的紅磚牆及鐵框，在新舊之間達到精妙的平衡。休憩區保留原有的天車軌道，順勢利用鐵件作為展示端景牆的內襯，鮮明澄亮的黃色，拓染出粗獷復古的工業況味。

入圍類別 住宅空間

入圍作品 山海無垠 Living Beyond Boundaries

一道湛藍蓊鬱的美景、一幅綠意橫生的畫作，在山海交界間，達到人與自然的和諧平衡，共生且唯一。空間以此為起點，借鑒景觀露台的先天優勢，設計者以遞進漸次的動線思考，串聯玄關、開放式餐廚區、客廳及私領域，同時採木與石二分的手法鋪陳，形構理性與感性並兼容的感受，輔借清透玻璃媒材消弭室內外界線，讓天然美景成為空間設計的一環。

入圍類別 公設項目

入圍作品 層境之間 Within Spheres

本案坐落於新莊老城區，散發著悠閒舒雅的靜謐氛圍，任人無不聯想起蘇軾《慈湖夾阻風》詩裡的情境：「臥看落月橫千丈，起喚清風得半帆。 且并水村欹側過，人間何處不巉巖。」設計者遂寓東方哲理於空間形象之中，融合匠心工藝和現代風尚於一身，藉助日常必經的景物，以「院落式」一步一景的動線思考，讓自然景色與生活情景交織相映，進而重新定義人文東方居住的審美價值。A、B兩棟聯袂的豪邸，公設規劃有大廳、頂層交誼廳、健身房、廚藝教室、多功能室，藉由不同材料紋理建構，形塑清晰的空間秩序，既創造出多變的視覺經驗，亦完美呈獻「低限」裡的東方意境。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ── 無界象國際設計】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 行雲琉光

此案為高樓層住家，縱深28米長，四面臨窗，有光、有風、晨曦與日落，天光和雲彩交融相襯，光影照射在安平古堡上極盡風采，因此設計端構思把廣闊的自然景致帶進室內視野，啟發出「在雲裡的家」的概念，擷取天氣跡象的線條與律動，賦予輕柔的形象，將一個三代同堂八口之家的空間需求，密綴整合，轉化物象於空間，直探住家本然的內裡。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ── 成晟室內裝修設計】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 The Great Elegance

本案位居蓬勃發展的高機能區，緊扣周邊地區豐富的生活樣態，設計者在規劃本案室內時，期許將這樣的正向能量續寫入內，遂以「光明正向」且富含前衛思潮的「未來感」為題，以脫俗的材質、輕淺的色彩規劃和減量的設計手法形塑全案。整體格局可以前後劃分為公、私兩個領域。公領域以木質櫃面、大理石材和反光鏡面鋪設現代又和煦的表面。並以線性交錯的天花輔助開放式的動線，佐搭複合式的餐廳，創造多元、年輕的使用空間。私領域中，設計者聚焦於使用者的感受，希望打造可以讓使用者放鬆、修復的療癒空間，遂以更多的暖色調與更柔軟的材質，打造有如精品度假飯店的人文質韻。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ──新境創作】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 山海匯 Circle of Life

本案為新屋打造，屋主為兩位大人及一對女兒，其中重視孩子正屬於學習階段與遊樂的年齡考量，故採以「圓」的素材運用使空間更為簡易安全，並配合兩位女兒所需打造出最合適的活動空間。同時也兼具屋主對於家庭「團聚、圓融」的想望，在多個空間中運用弧形的圓周形貌裁切，並配合圓形軟裝、燈具等連貫地搭配，形塑一體和諧的空間樣貌。並在「圓」的配置中運用簍空半通透手法以及異材質交錯，界定出場域劃分。而同樣也在整體空間的動線上運用異材質地坪打造隱性的分界點，使各領域在實際運用上能更為和諧便捷。而除了機能與動線的考量外，屋主亦同時有追求自然景物的想望，故在空間中多方採以富含自然意象的描摹和窗外風景相互呼應，展現虛實交錯的自然意象之美。

入圍類別 住宅類別

入圍作品 逆時光 Reverse Time

全屋以工業風格做為設計核心，因考量到住宅空間的機能性與整體住屋氛圍，故多以現代家居元素調和工業風的剛烈特性，選用黑階灰階天然白橡木板地坪劃分場域並界定空間動線，使灰階交錯的木質地坪延伸與的棕色系木質交錯牆面呼應，形成異材質和諧融合的景貌。並多方透過鐵件元素的運用，讓空間中擁有鐵件櫃、鐵件架、鐵件門板等配置，同時考量實際運用的便利性，並在鐵件門板上採以半透視圓孔調配，讓機能與工業風外觀上達到和諧配置，同時運用棕色系木質元素，讓整體工業風格的美學意念中同時展現出居家空間獨有的溫潤氣息。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ──春福建設】

入圍類別 公設項目

入圍作品 現代森林美學 Aesthetic of Modern Forest

以「原石」、「森林」、「美術館」作為本案設計元素的核心理念，運用建築本身沐浴在光線中的自然景觀意象，營造出多樣、多元融合的通闊空間。讓現代森林美學的構想成為本案最具巧思的設計特色。實際的落成也藉由良好的採光結構，將戶外光影引入室內，除了為室內增添良好光照，與戶外自然萬物降低隔閡的空間型態，在本質上為使用者帶來正面、自然、親人的生活環境，從此端設計面來看，本案即是富含人性的永續設計。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ──莫耳設計】

入圍類別 住宅項目

入圍作品 潑墨 Splash Ink

因應本案優越的地理環境，空間以橫幅敞開的窗景，倒映北投最珍貴的生態綠意，虛實相生形構恣意平和的兩人世界。設計者以綠景為主、空間為輔的隱喻鋪墊，遵循「減法」設計，摒除繁複的裝飾、氣派的端景鋪張，甚至是一般常見的電視主牆，藉由全然純白的空間語境，樸實簡明的材質肌理，構築自然恬適的空間質蘊，進而讓居住者的眼界不再侷限於科技屏幕，將目光望向大自然景觀，用心感受生活的真實之美。

入圍類別 展示空間

入圍作品 Simbalion Art Studio

雄獅文具歷時超過六十年，期間多方改進，延續至今已是在地眾人皆知的知名品牌，故本次設計期許能透過觀光工廠之設置，細細展現品牌歷時的經典時期，並透過不同時期的作品喚起大小朋友印象中的美好時境。此外，本空間更多方透過可互動式的動線規劃、造景配置、具象意念等手法，增進民眾入場後與場域間的連結性，在循序漸進的各展區劃分下豐富展現品牌特色，藉由富含趣味性的互動規劃，在空間中實現民眾想像力不受限制體驗場域，表現著寓教於樂的全新體會。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ──本相造物所】

入圍類別 辦公空間

入圍作品 Selfportrait Studio

本案位在屋齡30年的住商混合大樓內，起於使用者有個人辦公室與皮革製作室的空間需求，故在整體空間的規劃上，以開放式感受為主，不希望擁有過多的隔間限制，以One Room / One Space / One Object的概念出發，將空間視為連續性的劃分，運用相連的弧型櫃體與弧曲語彙，締造貫通和諧的生活感受，並藉由櫃體、中島的裁切，使空間的機能性放大，並在純淨色澤的調配下鋪述出通透明亮的空間調性，多方運用弧形語彙，讓空間在一體流暢的連續性面體中展現延伸、遞進的和諧感受。

作為眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就，iF設計獎致力於推廣那些別具前瞻性的最佳設計，向大眾展示設計的堅實力量，由於當前的疫情，iF最終評審會議將在2021年3月線上舉行，並於日後公布獲獎名單，期許這些傑出的設計師們最終都能獲得大獎肯定，帶領台灣攀向嶄新設計高峰！明後二日也將持續公開精選入圍作品中篇與下篇特輯，大家敬請期待！


出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2021年1月號或上設計王觀看更多設計資訊

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名媛般的優雅歐式情懷

亞維設計以鄉村風格為宅邸底蘊，運用軟裝配件揉合法式優雅輕奢氛圍。設計師在繁複和簡約裡尋求平衡，在大膽的配色間探問和諧的可能，同時運用性格端景凝縮廊道視覺感情，各個領域間使用不同的主題色彩強調場域情緒和主人的性格，最後以歐式經典配件和軟飾妝點出那宛如巴黎名媛般優雅的設計語彙。

2021 iF賽制全新改革 入圍名單首度公開！台灣精選入圍作品(上)

隨著時序從2020踏入2021，疫情不間斷的衝擊使得世界風雲驟變，人們所處環境與生活方式都被顛覆，受到前所未有的巨大挑戰，而這也使得影響社會發展脈動至深的設計領域歷經重啟和反思，進而煥發出嶄新的設計思維與面貌。近日作為全球重要指標設計大獎的德國iF Design Award，也自2021年改變全新的賽制評選模式，於上週首度公佈最新一屆iF設計獎入圍名單，據官方統計去年共有來自52國近萬件的作品參賽，第一階段共邀集91位專家作為權威評審團，遴選出全球4578件入圍作品，難度相較以往而言略有提高，而台灣本次表現可說相當出彩，突破重重關卡入圍481件，占比超過總入圍件數的10%，讓各國眼睛為之一亮，其中建築與室內設計領域約161件，LMG身為專業代辦團隊，本次就精選出今年度台灣的傑出入圍作品，一起來看看！

新舊交融 體現臺灣懷舊風情

隨著現代人愈來愈重視寵物，友善毛小孩的商業空間相繼出現，此案根據業主的品牌理念與商品特色，特別以時下流行的拍照打卡文化、具巧思的商品展示、活潑的色彩搭配、寬敞的室內與戶外區域，打造出舒適愜意的寵物會館。設計核心除了藉由開放式的大門拉近社區鄰里間的情感。

2020 APDC空間魔法師大賽 台灣多位設計師潛力無限獲肯定─佳作特輯(中)

亞太區新興的指標性設計獎項─2020 APDC空間魔法師大賽 ( 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award )做為一個全程線上進行的競賽，自開辦以來向全球設計界公開徵選，吸引跨越民族、宗教、地域、國別的眾多設計師踴躍角逐，引領設計界生生不息的力量，也讓此獎在業界站穩一席之地。近日官方公布2020年度得獎名單，從激烈競爭的眾多作品中，選出1件年度設計大獎、7件鉑金獎及各參賽類別共60件金、銀、銅獎之作品，另有194件作品獲得「榮譽提名」的佳作獎肯定。其中來自台灣的多位設計師，也在本次獎賽的重重關卡中，憑藉對設計的獨特洞見，賦予空間不一樣的生命力，因而受到評審青睞，最終獲佳作殊榮！現在就一起看看他們的得獎作品！

新和風美學 演繹悠然雅境

本案屋主為一對SOHO 族的年輕夫妻，經常在家擔任日文翻譯的兩人，期望新家能以半渡假、半工作的生活場域，納有寬適安謐的書房，以及能隨意閒坐、自在閱讀的空間，滿足辦公與生活的雙重需求。對此，玳爾設計以純粹簡約的筆觸、清新恬淡的日式風情，使溫雅安謐的感受定幀於方寸之間，形塑「至情至雅」的美學情境；同時透過清晰明確的空間次序、流暢寫意的動線牽引，強化開放格局的獨立屬性與層次。

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