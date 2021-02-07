2021 iF賽制全新改革 入圍名單首度公開！台灣精選入圍作品(上)

(圖/取自iF官網) 【文字整輯│Yun 圖片來源│iF Design Award、呈境設計、無界象國際設計、成晟室內裝修設計、新境創作、春福建設、莫耳設計、本相造物所】

隨著時序從2020踏入2021，疫情不間斷的衝擊使得世界風雲驟變，人們所處環境與生活方式都被顛覆，受到前所未有的巨大挑戰，而這也使得影響社會發展脈動至深的設計領域歷經重啟和反思，進而煥發出嶄新的設計思維與面貌。近日作為全球重要指標設計大獎的德國iF Design Award，也自2021年改變全新的賽制評選模式，於上週首度公佈最新一屆iF設計獎入圍名單，據官方統計去年共有來自52國近萬件的作品參賽，第一階段共邀集91位專家作為權威評審團，遴選出全球4578件入圍作品，難度相較以往而言略有提高，而台灣本次表現可說相當出彩，突破重重關卡入圍481件，占比超過總入圍件數的10%，讓各國眼睛為之一亮，其中建築與室內設計領域約161件，LMG身為專業代辦團隊，本次就精選出今年度台灣的傑出入圍作品，一起來看看！

賽制全新改革更具挑戰，iF首度公開評分卡！

開拓性的設計不再僅僅是美學的體現，更牽連著社會發展與生活品質的改變，使其更加堅韌強大，並為未來的發展做好準備。自2020年開始許多國際獎項紛紛在徵件評選與頒獎的方式上做了許多改變，而享譽國際的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），至今走過68年的歷史，也為了因應社會需求與設計產業之發展，於2021年度開始進行獎項的大幅變革，在今年首度在二階段的評選制度下公開入圍名單與線上評分卡，每個作品分別由三組評審針對「Idea理念」、「Form外觀」、「Function功能」、「Differentiation差異化」與「Impact影響力」五項標準全面評選，在層層關卡的把控下，難度可說是大大提升，然而即便面對這樣的挑戰，依然有許多設計師不斷投入好設計的打造，持續以傑出成果發光國際，獲得本次入圍的莫大肯定。

以優異設計突破重圍！精選台灣2021 iF設計獎入圍作品

【2020 iF 設計獎入圍精選 ── 呈境設計】

入圍類別 商業空間

入圍作品 OINN HOTEL & HOSTEL

本案為五層樓的旅宿空間，坐落於古都臺南，其前身為日治時期的鐵工廠，如今改造成「全民共享」的設計旅店，結合Hotel與Hostel的創新形式，為當地旅宿產業帶來前所未有的革命性改變與進步。考量L型的獨特基地，一樓大廳以雙開口互通串連，歸整出流暢恣意的人流動線。入口吧台採用原建築拆除的老磚及鋼筋所砌築而成，佐搭新貼的紅磚牆及鐵框，在新舊之間達到精妙的平衡。休憩區保留原有的天車軌道，順勢利用鐵件作為展示端景牆的內襯，鮮明澄亮的黃色，拓染出粗獷復古的工業況味。

入圍類別 住宅空間

入圍作品 山海無垠 Living Beyond Boundaries

一道湛藍蓊鬱的美景、一幅綠意橫生的畫作，在山海交界間，達到人與自然的和諧平衡，共生且唯一。空間以此為起點，借鑒景觀露台的先天優勢，設計者以遞進漸次的動線思考，串聯玄關、開放式餐廚區、客廳及私領域，同時採木與石二分的手法鋪陳，形構理性與感性並兼容的感受，輔借清透玻璃媒材消弭室內外界線，讓天然美景成為空間設計的一環。

入圍類別 公設項目

入圍作品 層境之間 Within Spheres

本案坐落於新莊老城區，散發著悠閒舒雅的靜謐氛圍，任人無不聯想起蘇軾《慈湖夾阻風》詩裡的情境：「臥看落月橫千丈，起喚清風得半帆。 且并水村欹側過，人間何處不巉巖。」設計者遂寓東方哲理於空間形象之中，融合匠心工藝和現代風尚於一身，藉助日常必經的景物，以「院落式」一步一景的動線思考，讓自然景色與生活情景交織相映，進而重新定義人文東方居住的審美價值。A、B兩棟聯袂的豪邸，公設規劃有大廳、頂層交誼廳、健身房、廚藝教室、多功能室，藉由不同材料紋理建構，形塑清晰的空間秩序，既創造出多變的視覺經驗，亦完美呈獻「低限」裡的東方意境。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ── 無界象國際設計】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 行雲琉光

此案為高樓層住家，縱深28米長，四面臨窗，有光、有風、晨曦與日落，天光和雲彩交融相襯，光影照射在安平古堡上極盡風采，因此設計端構思把廣闊的自然景致帶進室內視野，啟發出「在雲裡的家」的概念，擷取天氣跡象的線條與律動，賦予輕柔的形象，將一個三代同堂八口之家的空間需求，密綴整合，轉化物象於空間，直探住家本然的內裡。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ── 成晟室內裝修設計】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 The Great Elegance

本案位居蓬勃發展的高機能區，緊扣周邊地區豐富的生活樣態，設計者在規劃本案室內時，期許將這樣的正向能量續寫入內，遂以「光明正向」且富含前衛思潮的「未來感」為題，以脫俗的材質、輕淺的色彩規劃和減量的設計手法形塑全案。整體格局可以前後劃分為公、私兩個領域。公領域以木質櫃面、大理石材和反光鏡面鋪設現代又和煦的表面。並以線性交錯的天花輔助開放式的動線，佐搭複合式的餐廳，創造多元、年輕的使用空間。私領域中，設計者聚焦於使用者的感受，希望打造可以讓使用者放鬆、修復的療癒空間，遂以更多的暖色調與更柔軟的材質，打造有如精品度假飯店的人文質韻。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ──新境創作】

入圍類別 住宅類別

入圍作品 山海匯 Circle of Life

本案為新屋打造，屋主為兩位大人及一對女兒，其中重視孩子正屬於學習階段與遊樂的年齡考量，故採以「圓」的素材運用使空間更為簡易安全，並配合兩位女兒所需打造出最合適的活動空間。同時也兼具屋主對於家庭「團聚、圓融」的想望，在多個空間中運用弧形的圓周形貌裁切，並配合圓形軟裝、燈具等連貫地搭配，形塑一體和諧的空間樣貌。並在「圓」的配置中運用簍空半通透手法以及異材質交錯，界定出場域劃分。而同樣也在整體空間的動線上運用異材質地坪打造隱性的分界點，使各領域在實際運用上能更為和諧便捷。而除了機能與動線的考量外，屋主亦同時有追求自然景物的想望，故在空間中多方採以富含自然意象的描摹和窗外風景相互呼應，展現虛實交錯的自然意象之美。

入圍類別 住宅類別

入圍作品 逆時光 Reverse Time

全屋以工業風格做為設計核心，因考量到住宅空間的機能性與整體住屋氛圍，故多以現代家居元素調和工業風的剛烈特性，選用黑階灰階天然白橡木板地坪劃分場域並界定空間動線，使灰階交錯的木質地坪延伸與的棕色系木質交錯牆面呼應，形成異材質和諧融合的景貌。並多方透過鐵件元素的運用，讓空間中擁有鐵件櫃、鐵件架、鐵件門板等配置，同時考量實際運用的便利性，並在鐵件門板上採以半透視圓孔調配，讓機能與工業風外觀上達到和諧配置，同時運用棕色系木質元素，讓整體工業風格的美學意念中同時展現出居家空間獨有的溫潤氣息。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ──春福建設】

入圍類別 公設項目

入圍作品 現代森林美學 Aesthetic of Modern Forest

以「原石」、「森林」、「美術館」作為本案設計元素的核心理念，運用建築本身沐浴在光線中的自然景觀意象，營造出多樣、多元融合的通闊空間。讓現代森林美學的構想成為本案最具巧思的設計特色。實際的落成也藉由良好的採光結構，將戶外光影引入室內，除了為室內增添良好光照，與戶外自然萬物降低隔閡的空間型態，在本質上為使用者帶來正面、自然、親人的生活環境，從此端設計面來看，本案即是富含人性的永續設計。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ──莫耳設計】

入圍類別 住宅項目

入圍作品 潑墨 Splash Ink

因應本案優越的地理環境，空間以橫幅敞開的窗景，倒映北投最珍貴的生態綠意，虛實相生形構恣意平和的兩人世界。設計者以綠景為主、空間為輔的隱喻鋪墊，遵循「減法」設計，摒除繁複的裝飾、氣派的端景鋪張，甚至是一般常見的電視主牆，藉由全然純白的空間語境，樸實簡明的材質肌理，構築自然恬適的空間質蘊，進而讓居住者的眼界不再侷限於科技屏幕，將目光望向大自然景觀，用心感受生活的真實之美。

入圍類別 展示空間

入圍作品 Simbalion Art Studio

雄獅文具歷時超過六十年，期間多方改進，延續至今已是在地眾人皆知的知名品牌，故本次設計期許能透過觀光工廠之設置，細細展現品牌歷時的經典時期，並透過不同時期的作品喚起大小朋友印象中的美好時境。此外，本空間更多方透過可互動式的動線規劃、造景配置、具象意念等手法，增進民眾入場後與場域間的連結性，在循序漸進的各展區劃分下豐富展現品牌特色，藉由富含趣味性的互動規劃，在空間中實現民眾想像力不受限制體驗場域，表現著寓教於樂的全新體會。

【2020 iF 設計獎入圍精選 ──本相造物所】

入圍類別 辦公空間

入圍作品 Selfportrait Studio

本案位在屋齡30年的住商混合大樓內，起於使用者有個人辦公室與皮革製作室的空間需求，故在整體空間的規劃上，以開放式感受為主，不希望擁有過多的隔間限制，以One Room / One Space / One Object的概念出發，將空間視為連續性的劃分，運用相連的弧型櫃體與弧曲語彙，締造貫通和諧的生活感受，並藉由櫃體、中島的裁切，使空間的機能性放大，並在純淨色澤的調配下鋪述出通透明亮的空間調性，多方運用弧形語彙，讓空間在一體流暢的連續性面體中展現延伸、遞進的和諧感受。

作為眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就，iF設計獎致力於推廣那些別具前瞻性的最佳設計，向大眾展示設計的堅實力量，由於當前的疫情，iF最終評審會議將在2021年3月線上舉行，並於日後公布獲獎名單，期許這些傑出的設計師們最終都能獲得大獎肯定，帶領台灣攀向嶄新設計高峰！明後二日也將持續公開精選入圍作品中篇與下篇特輯，大家敬請期待！





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》