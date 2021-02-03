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新舊交融 體現臺灣懷舊風情

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文｜晴玥設計 圖片提供 | 晴玥設計】

Case 1：新舊交融 體現臺灣懷舊風情

隨著現代人愈來愈重視寵物，友善毛小孩的商業空間相繼出現，此案根據業主的品牌理念與商品特色，特別以時下流行的拍照打卡文化、具巧思的商品展示、活潑的色彩搭配、寬敞的室內與戶外區域，打造出舒適愜意的寵物會館。設計核心除了藉由開放式的大門拉近社區鄰里間的情感。

晴玥設計更保留建築物原先的歷史價值，將此宅原有的特色與材質加以運用，融合了臺灣傳統文化與現代生活面貌，迎來獨一無二的全新商業空間。兩層樓高的磚造洋房，曾為臺灣早期富裕人家的居所，卻因荒廢許久未經使用，逐漸累積許多歲月的痕跡。

在因緣際會下，業主看上此處，並決定將其改造為寵物會館，引用醫生、益生菌相似的發音，將此會館取名為「益生寵愛」。

Case 2：秋日靜好 楓頌掠影

本案所處的地理位置優越，與大屯山遙相呼應，設計師遂以溫潤的木元素作為主要材質，輔借純潔明亮的白色調，將充滿詩意的秋日景象普現於居家情境之中。根據屋主一家四口對生活的想望，空間以現代風格細膩詮釋，建構起充滿書香氣息的人文居所。

而開放式的客餐廳及充足的收納機能，完美勾勒出「家」的舒適風貌，讓一家人可以盡情放鬆，一起閱讀、畫畫，將心中最理想的美好生活落實於空間之中。從玄關的原木穿鞋椅、客廳的線性幾何牆面、閱讀區的展示櫃，在在顯現屋主一家四口的文學涵養與藝術氣質。


出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》

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簡遠深意 體現美學品味

波蘭當代文學家奧爾嘉．朵卡萩（Olga Tokarczuk）曾言：「比起怎麼看待這個世界，更重要的是如何敘述這世界。」設計者深究居住者的日常樣態，從微觀角度出發，以謙退弛放的空間感、華韻內斂的中性色調為主軸，揉入清水模、石材、鐵件、鋼刷實木皮等材質，讓簡遠與深意相繼並存，既道敘了平和、靜雅的空間意境，亦賦予居住者全新的生活視野。

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