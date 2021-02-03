【文｜晴玥設計 圖片提供 | 晴玥設計】

Case 1：新舊交融 體現臺灣懷舊風情

隨著現代人愈來愈重視寵物，友善毛小孩的商業空間相繼出現，此案根據業主的品牌理念與商品特色，特別以時下流行的拍照打卡文化、具巧思的商品展示、活潑的色彩搭配、寬敞的室內與戶外區域，打造出舒適愜意的寵物會館。設計核心除了藉由開放式的大門拉近社區鄰里間的情感。

晴玥設計更保留建築物原先的歷史價值，將此宅原有的特色與材質加以運用，融合了臺灣傳統文化與現代生活面貌，迎來獨一無二的全新商業空間。兩層樓高的磚造洋房，曾為臺灣早期富裕人家的居所，卻因荒廢許久未經使用，逐漸累積許多歲月的痕跡。

在因緣際會下，業主看上此處，並決定將其改造為寵物會館，引用醫生、益生菌相似的發音，將此會館取名為「益生寵愛」。

Case 2：秋日靜好 楓頌掠影

本案所處的地理位置優越，與大屯山遙相呼應，設計師遂以溫潤的木元素作為主要材質，輔借純潔明亮的白色調，將充滿詩意的秋日景象普現於居家情境之中。根據屋主一家四口對生活的想望，空間以現代風格細膩詮釋，建構起充滿書香氣息的人文居所。

而開放式的客餐廳及充足的收納機能，完美勾勒出「家」的舒適風貌，讓一家人可以盡情放鬆，一起閱讀、畫畫，將心中最理想的美好生活落實於空間之中。從玄關的原木穿鞋椅、客廳的線性幾何牆面、閱讀區的展示櫃，在在顯現屋主一家四口的文學涵養與藝術氣質。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》