2020 APDC空間魔法師大賽 台灣多位設計師潛力無限獲肯定─佳作特輯(中)

【文字來源│編輯部 圖片來源│凱豐設計、捷筑室內裝修設計、爾玉設計、聖歐空間設計、空森室內裝修設計】

亞太區新興的指標性設計獎項─2020 APDC空間魔法師大賽 ( 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award )做為一個全程線上進行的競賽，自開辦以來向全球設計界公開徵選，吸引跨越民族、宗教、地域、國別的眾多設計師踴躍角逐，引領設計界生生不息的力量，也讓此獎在業界站穩一席之地。近日官方公布2020年度得獎名單，從激烈競爭的眾多作品中，選出1件年度設計大獎、7件鉑金獎及各參賽類別共60件金、銀、銅獎之作品，另有194件作品獲得「榮譽提名」的佳作獎肯定。其中來自台灣的多位設計師，也在本次獎賽的重重關卡中，憑藉對設計的獨特洞見，賦予空間不一樣的生命力，因而受到評審青睞，最終獲佳作殊榮！現在就一起看看他們的得獎作品！

【 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】

獲獎者 : 凱豐設計

設計師 : 張凱帝、林捷

獲獎作品 : 曙光成家

本案的業主為房屋仲介，生平看過無數的房屋，最後買下了單層只有8坪的本案，從一無所有的毛胚開始，與設計者討論、溝通，定下乾淨、簡約的設計目標，希望在簡單卻不單調的小宅中，體現溫暖、有如避風港般的家庭意象。本案的格局呈長方形，且為單面受光，為了有效增加室內底端的自然光照，在一樓的廚房與客廳之間，設計者以玻璃鋁製拉門，代替封閉隔牆，從廚房與陽台魚貫進入的陽光，不但彌補客廳開窗有限的問題，折射發散的晨光，也暈染了本案獨特的靜謐氛圍。綜觀所有的小宅設計案，皆共同面臨了兩大難題，就是收納與空間的整合。本案中，設計者妥善利用樓梯下方的畸零空間，創造額外且多元的收納間隔；空間表面則以單一、簡潔的方式，鋪敘木頭與單色牆面對話的設計語彙，在同時帶有些北歐減壓與日系內斂的設計感裡，創造延續、一體的放大視覺，剩下看似留白的簡單，則交付業主在未來以生活填充空間的意涵。

【 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】

獲獎者 : 凱豐設計

設計師 : 張凱帝、林捷

獲獎作品 : 日光綠築

在這處優雅低彩度的空間中，設計者以雷射雕刻金屬板、大理石牆面、進口地磚等材質語彙，打造出兼具現代感與溫暖的居家環境。公領域開放式的設計與大面積的落地窗，在視覺上的放大了空間尺度，也營造更自然舒適的居家氛圍；特殊弧線型的電視牆面與沙發座椅兩相呼應、大面積的木紋磚選擇、落地窗的使用，為簡約的居家風格營造更溫暖的氣息，而具巧思的細節設計、流暢的動線佈局、高貴優雅的家具組合，更添全家人的居住品質。

【 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】

獲獎者 : 捷筑室內裝修設計

設計師 : 馬菁伶

獲獎作品 : 沉靜‧隨形

對設計者而言，空間是「愛」的培養皿，因家庭成員個性興趣的不同，衍生出各自的生活模式，藉由「設計」的串聯，讓一家人可以共度美好時光之餘，亦保有個人的喜好和風格。本案為3層樓的設計，屋主為一對夫妻與兩個兒子，設計者以延長時間軸的設定，將「未來人生階段」一併考量，在機能規劃上，包括電梯、保險燈、無障礙空間、寬敞的走道、友善動線等設計，同時透過光影變化、材質語彙、精緻細節，從滿足生活「需求」躍升至對生活品質的「追求」，完美落實以人為本的核心理念。

【 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】

獲獎者 : 捷筑室內裝修設計

設計師 : 馬菁伶

獲獎作品 : 啟昇之星

空間的限制不是限制，本案以8坪空間打造小倆口的理想生活為主軸。深淺跳色的文化石牆是空間的訴說，輔清水模電視牆，率性的氛圍充盈空氣中；調性一致的廚房不鏽鋼檯面、黑色電器架，完整了空間的韻味；興趣即生活的衝浪板、吉他，是空間性格的亮點，讓人在此能放鬆自我；更衣室為屋主生活樣貌的體現，在此能隨意調整自己成為理想的樣子，構築了男女屋主的憧憬及理想的生活。

【 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】

獲獎者 : 捷筑室內裝修設計

設計師 : 馬菁伶

獲獎作品 : 鴻灃 Art

空間對於人不僅僅是休憩的場所，更具備聯繫感情的互動，心情梳理的一隅。本案的設計以屋主率性、好客，樂於與人互動的作風為出發點，整體藉由略工業的風格呼應屋主率直的性格；沉穩黑色的百葉窗，光影可隨意調整營造不同感受；與之搭配的是文化石紅磚的電視牆，坦然、樸質的職的使人回歸本質的感受；玻璃隔間的書房暨客房，讓空間再次獲得不同的解釋；鎢絲燈泡、吧檯、穀倉門，貨櫃門，使人在此空間隨時都能透過都不同區塊有煥然一新的感受。空間的自由不以任何理由受限，小空間亦五臟俱全，讓主客在此都能暢所欲言，達成現代浪漫的詮釋。

【 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】

獲獎者 : 爾玉設計

設計師 : 蔡欣彤

獲獎作品 : 墨蘊 行韻

東方水墨畫，以黑白為色調兩極，透過疏密聚散的留白布局，沉重與明亮之間的著墨，描繪出自然與人文之間的虛實關係。有鑑於本案位於藝文區的黃金地段，享有絕美的城市景觀，而屋主一家為三代同堂的大家庭，設計者以東方水墨畫的「形與意」為題旨，採用大量的木質元素和大理石，並以簡約白淨的色譜，體現水墨畫中的「餘白」藝術，形構另一種人文的室內風景，然隔著大面落地玻璃窗，和戶外城市景觀相輔相成、和諧共生。為了賦予傳統閩南家庭文化上的意義，入門的喜鵲燈裝飾、餐廳天花板的花型設計，帶出吉祥意涵。此外，空間亦結合了科技智能，包含多段式情境燈、自動門等，讓居住者的生活更加便利，為「奢華」一詞締造更深一層的探索。

【 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】

獲獎者 : 聖歐空間設計

設計師 : 張耕耀

獲獎作品 : 靜謐 D 宅

本案坐落在景致優美的社區，整體設計以襯托戶外美景為主，利用大面積開窗讓室外景觀成為視覺主體，並透過鏡面反射，將景色引入室內。室內僅以簡約俐落的線條輪廓與莫蘭迪色系架構，任陽光灑落在室內各處角落，造成的光影穿過井然有序的陳列，隨著時間推移變幻角度。室內裝修與陳設主要以石材為主，點綴暖色系的木質家具，帶出生活的清新雅緻。鏡面與鍍鈦材質運用於天花設計，藉由漫射的光影拉伸空間的縱軸，於無形中增加開闊感。使用富有設計感的系統櫃以增加收納，櫃體質感細膩，造型更跳脫制式框架，融入整體空間風格，更顯簡約大器。

【 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】

獲獎者 : 空森室內裝修設計

設計師 : 李明儒

獲獎作品 : 色彩層次 織就獨特品味

色彩是一種力量，最能夠直接影響靈魂。因此，設計師以大膽鮮明的色彩結合多變的外觀，形塑出豐富的空間神情，並從材質細節契入心理感知，帶來一種精神上的觸動。客餐廳地坪利用兩種不同深淺的超耐磨木地板相互交錯，循著空間脈絡一路延伸至餐廳立面，獨特的做法既作為場域轉換的隱形分野，也帶來新穎別緻的視覺效果。有鑑於空間坪數不大，因此設計著重在日常的實用機能及整體的延伸感，透過延續性的牆面造型、彈性的收納設計，藉此發揮空間坪效極大值。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》