聽新聞
test
0:00 / 0:00
新和風美學 演繹悠然雅境
【撰文編輯 | 陳寬茵 圖片提供 | 玳爾日式空間設計】
新和風美學 演繹悠然雅境
本案屋主為一對SOHO 族的年輕夫妻，經常在家擔任日文翻譯的兩人，期望新家能以半渡假、半工作的生活場域，納有寬適安謐的書房，以及能隨意閒坐、自在閱讀的空間，滿足辦公與生活的雙重需求。對此，玳爾設計以純粹簡約的筆觸、清新恬淡的日式風情，使溫雅安謐的感受定幀於方寸之間，形塑「至情至雅」的美學情境；同時透過清晰明確的空間次序、流暢寫意的動線牽引，強化開放格局的獨立屬性與層次。
此外，設計師引用日本住宅「土間」的作法，搭配客廳架高10 公分的木地板，清楚擘劃落塵區與起居空間。沿著立面脈絡，橫向開展的玄關櫃結合了凹嵌的穿鞋椅，輔藉懸空設計虛化量體，隱約透出輕盈之感。
對外是人間繁華，對內則是閒靜雅逸，一方悠然的茶席，動靜共存，不僅承載著情緒轉換的主要功能，亦構畫出最極致的日式生活美學。考量地坪落差的高度，量身訂製的中島餐桌，巧妙以離地85 公分及75 公分的差異平衡兩側，不論站著沏茶、坐著品茗，皆能享受舒適美好的體驗，催進彼此情感交流。
出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》
精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2021年1月號或上設計王觀看更多設計資訊
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言