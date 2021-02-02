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新和風美學 演繹悠然雅境

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯 | 陳寬茵 圖片提供 | 玳爾日式空間設計】

新和風美學 演繹悠然雅境

本案屋主為一對SOHO 族的年輕夫妻，經常在家擔任日文翻譯的兩人，期望新家能以半渡假、半工作的生活場域，納有寬適安謐的書房，以及能隨意閒坐、自在閱讀的空間，滿足辦公與生活的雙重需求。對此，玳爾設計以純粹簡約的筆觸、清新恬淡的日式風情，使溫雅安謐的感受定幀於方寸之間，形塑「至情至雅」的美學情境；同時透過清晰明確的空間次序、流暢寫意的動線牽引，強化開放格局的獨立屬性與層次。

此外，設計師引用日本住宅「土間」的作法，搭配客廳架高10 公分的木地板，清楚擘劃落塵區與起居空間。沿著立面脈絡，橫向開展的玄關櫃結合了凹嵌的穿鞋椅，輔藉懸空設計虛化量體，隱約透出輕盈之感。

對外是人間繁華，對內則是閒靜雅逸，一方悠然的茶席，動靜共存，不僅承載著情緒轉換的主要功能，亦構畫出最極致的日式生活美學。考量地坪落差的高度，量身訂製的中島餐桌，巧妙以離地85 公分及75 公分的差異平衡兩側，不論站著沏茶、坐著品茗，皆能享受舒適美好的體驗，催進彼此情感交流。


出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》

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如同日本著名設計師原研哉留白概念，褪去市聲間的五光十色，暫緩淹沒五感的粉黛鉛華，以留白概念在宅邸空置出一方休憩場域。各種情緒以各種表情存在於世界上，使用各種色彩去渲染和迫不及待地發出聲音，而「白」卻靜悄悄地以獨有的淡筆收攏各種話語，只有在深深凝視時它才縈繞你，包圍住，支撐你。

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