2020 美國MUSE DESIGN AWARDS 賽果報導！台灣金獎作品特輯(中)

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜MUSE Design Award】

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！2020年度的MUSE Design Award下半年度最新得獎名單甫於日前公布，其中來自台灣的多家傑出設計公司，憑藉精湛設計實力在此次競爭激烈的角逐中，自57個國家的4,600多個參賽作品中脫穎而出，一舉奪得「金獎」殊榮，現在就一起來欣賞金獎優秀作品吧！

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 沁石設計

獲獎作品 MAG早午餐

本案位於嘉義市車水馬龍、絡繹不絕的東區，平時車流與人潮不斷，是個相當醒目的重點位置。而在鬧口上的MAG早餐店，試圖跳脫一般連鎖早午餐店制式、單一的刻板印象，透過別具匠心的空間設計，讓登門造訪的客人能以舒心、寧靜的第一餐，開啟充滿活力的一整天。整體空間的視覺以清新自然的氛圍，營造減壓、放鬆的感受，由於業主也有室內設計的背景，設計者遂整合與業主的想法，共融MAG早午餐五感俱全的餐廳空間。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 沁石設計

獲獎作品 The Brandish River

本案是共有五層樓的獨棟住宅，內建的電梯設備帶來了便利的垂直移動優勢，在不同樓層間，設計者以遊牧式的區塊分割不同的使用場域，在垂直分布的獨棟住宅中，整合家庭成員的公領域使用交集。而空間的視覺建構，則以中國風為綱領，結合各種異材質表現現代、新穎的設計語彙，透過線性的變化適度的平衡中國風的過度拘謹，同時降低了新古典美式的浮誇和華麗，精準的表達了業主東西合璧且濃淡適中的融合風格。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 亞維空間設計

獲獎作品 紳仕品味

本案為業主作為日後身心休養的退休宅，對於住屋的要求為舒適放鬆的適壓感受。延山而蓋的獨棟別墅，在精心的空間動線、色澤材質、燈光照明、軟裝陳設與喜愛圖案的協調搭配下，堆疊出豐富且錯落有致的住宅樣貌，以法式鄉村風格為主軸，運用屋主喜歡的爵士藍，點綴各空間氣息，醞釀出獨有的生活情調。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 辰林設計

獲獎作品 The '50s

此案根據屋主一家三口喜愛的設計風格、對度假空間的想像，加上基地所處的環境特色為靈感發想，設計者透過混搭的設計手法，集結多種設計風格精髓，在簡約與精緻的設計語彙中取得平衡，創造舒適愜意居家樣貌。設計者尤以開闊敞朗的視野格局，細膩規劃出客廳、餐廳、廚房、和室、閱讀室、臥房等不同區域，藉由開放式的格局、流暢的動線、豐富多元的材質、輕新淡雅的色彩組合、完備的機能，細膩鋪陳出獨具特色的度假宅。一樓空間因多元豐富的材質選擇而充滿特色，分別坐落於二樓與三樓的和室及閱讀區則因深色的木質櫃體與地板材質而顯得沈穩內斂，臥室內完整的機能設備、柔和的色彩搭配、寬敞舒適的空間尺度，再加上窗外綠意盎然的景緻，更迎來靜謐美好的空間質感，提供全家人休憩、娛樂、社交等多種功能。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 辰林設計

獲獎作品 CUBOID NO.4

由於業主特別喜愛工業風粗獷斑駁的空間特色，與英國航海時代那份獨特又充滿探險精神的氣息，整室遂以此兩種設計風格開始著手規劃，設計發想藉由船運貨櫃的造型元素、黑色的舵輪、圓形船艙窗，呼應進出口貿易的工作性質，打造獨一無二的空間面貌。此外，此案更融入品牌形象與專業特質於空間細節與造型中巧妙融合現代與古典元素，完美演繹兼具美感與精緻質感的辦公空間。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 杰揚設計

獲獎作品 朝氣羽翼

此案在整體風格上以現代的設計手法架構而成，透過簡約的色彩搭配、流暢的動線分配、豐富的收納機能、舒適具情調的燈光設計，加上自然材質的運用，藉由乾淨的視覺效果，打造出符合屋主生活需求的絕佳場域。開放式的餐廚區為家的主要生活場域，以清玻界定場域的書房門片，則增加了屋主在此區活動的互動，客廳放鬆舒適的場域特性，讓屋主在接待朋友時更能感到放鬆。細膩的設計思維讓使用者在生活工作之餘都能享受用心設計帶來的滿足與放鬆。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 采邑設計

獲獎作品 Hi-Q Brown Algae Life Square

承襲品牌的善念基因，設計者除了強調空間的實用性與機能性，更追求品牌背後的價值與意義，包括對於環保的重視、健康生活的響應、身心障礙人士的關懷，以及肩負教育的社會責任。一樓展銷中心作為販售生鮮食材、面膜、保健食品、寵物藥品與飼料的體驗區，設計者利用簡約溫潤的色系、優美婉轉的有機弧形流線，讓「海」以抽象的形式流進空間，刷新對海洋既定的配色與認知，同時精確掌握空間比例，完美展示產品的特性及明確的營銷主題。設計師特地於轉圜過道區及餐廳規劃展覽空間及表演舞台，給予喜憨兒及其他公益團體更多公開演出、展覽的機會；並在多處設有無障礙設計，方便身障人士自由行動。期望藉由設計的反思力量，將原本運用在企業創新的專業知識，貢獻於台灣社會，進而促進「善循環」的影響力。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 宣棠設計

獲獎作品 筑光悅曲

「筑光悅曲」為大樓裡的住宅設計案，精煉的線條層次與深淺有致的色彩學，在空間與清幽超脫的神龕譜敘獨特美感，設計者巧妙引導各種光線，交織空間的光影變化，與區塊跳色跳質的天花設計，豐富空間肌理。中央的電視矮牆創造了多功能的書房空間，佐搭設計者訂製、結合木作與鐵件的層櫃，讓公領域有了別種可能。從概念延伸空間靈性，以建材的選用輔佐實際體驗，構築物我兩忘的禪意居家。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 恆岳設計

獲獎作品 Grayscale reversal

從建築依附的環境裡，探究誘發生活本質的因子，藉由媒材、線條、顏色，均衡的挹注在設計語彙當中。透過鈦金、美耐板、鏡面材質等媒材，以精品概念規劃為主的設計主軸。首先將客、餐、廚三區通透連結，不僅維繫廳區整體的開闊性，也藉由場域的自由感讓使用者根據當下經驗定義屬性，以開放的定義解釋機能、情感、視角上的互動，圍塑開闊通透的空間感受。整體設計上將媒材本質即裝飾的思維植入本案，硬體設備均著重質樸原始的本意且注重光影與動線格局的關係，以擅長的比例關係，由純粹的向度之間，延伸成為眾多品牌傢俬的背景，融入具現代意象的燈飾、家具、軟件等品牌精神，造成不同年份、不同時代之間的彼此對話，利用有價藝術，圍塑生活氛圍的質蘊，詮釋各自所主張的意涵，講究工法與材料特性構築出溫潤細膩的質感。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 恆岳設計

獲獎作品 BON LAPIN

隨著消費型態的變遷，對於周邊產品及生活需求更加透明化，複合式商業空間的經營形式，正以時尚、前衛且帶有在地文化的特色，如雨後春筍般的成立，積極取代單向操作的商業經營模式。位於中國常州的此案，即以烘焙結合餐飲的經營模式，透過恆岳設計團隊的規劃整合，成功的給予嶄新的消費行為與創新的視覺體驗！在複合式甜品店內，設計大量使用玻璃落地窗，讓整個室內一覽無遺，光鮮亮麗的店面設計，增添低調奢華之感，成功吸引許多過路客的目光。為呈現歐洲精品概念店的空間質感，大量使用鍍鈦金屬和反射材，讓空間散發出耀眼的金色光芒，天壁立面顯得熠熠生輝，帶來璀璨奪目的視覺張力。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 砌思弄舍

獲獎作品 綠沐‧藝享

本案鄰近北投生態公園，位於三樓的空間可俯瞰一片蓊鬱山巒，設計者一方面在大自然禮讚與城市文明環伺間，洗去了都市的躁動與喧囂，以寧靜悠揚的氛圍、別具一格的藝術性，成就多元的空間維度；同時藉由環境的包容度、材質語彙的串連律動，激起居住者情感的鏈接。玄關巧妙利用一體成形的概念，結合收納櫃、穿衣鏡、座位區及展示機能，錯層的嵌合設計體現幾何之美。開放軒敞的空間型態，翻轉一般起居印象，設計者將特殊的五角形中島及餐桌、主臥床組「轉向」露台窗景，把「視覺動線」的動態情境也作為空間設計的一環。公領域以富含細緻紋理的超薄石材敘寫，搭配藝術畫作，在寫情寫意的畫面中輕柔地介入自然。主臥房透過一道書桌界定臥眠及更衣空間，加上後方精緻的開放式收納衣櫃，實現機能與美感並存的完備生活。

2020 MUSE Design Award 金獎

獲獎者 鑫尚設計

獲獎作品 潘多拉的禮盒

位於廣州深圳的觀瀾高爾夫球場旁，本案坐擁視野開闊的神醉端景，設計者將業主對於休閒度假時，能夠悠然打球、愜意快活的放鬆情景，藉設計的妙筆譜繪於室。整體在淡淺雲白的空間基底中，以木質元素鋪敘居家暖意；設計者更絞心做有二樓複層，為業主打造秘境般的複式洋樓，使獨棟的房屋就像一個多層禮盒，層次間內藏著不同的空間驚喜，為盒中住宅刻畫耐人尋味的詩意生活。在靈感的發想上，設計者藉「潘朵拉的禮盒」典故，期許為業主將所有的惡釋放，透過結構的重整、視覺氛圍的塑造，以及健全的機能建構，將純粹的美好形塑入室，設計、闢築一處能夠拋下城中紛擾的烏托邦。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》