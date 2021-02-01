2020 APDC空間魔法師大賽 台灣多位設計師潛力無限獲肯定─佳作特輯(上)

【文字來源│編輯部 圖片來源│寓朵室內裝修設計、即合吉作、葳夏室內設計、蘊致室內裝修、深度空間設計、你你空間設計、莫耳設計】

亞太區新興的指標性設計獎項─2020 APDC空間魔法師大賽 ( 2020 APDC Bérubé Circus of Life Prize Space Wizards Award )做為一個全程線上進行的競賽，自開辦以來向全球設計界公開徵選，吸引跨越民族、宗教、地域、國別的眾多設計師踴躍角逐，引領設計界生生不息的力量，也讓此獎在業界站穩一席之地。近日官方公布2020年度得獎名單，從激烈競爭的眾多作品中，選出1件年度設計大獎、7件鉑金獎及各參賽類別共60件金、銀、銅獎之作品，另有194件作品獲得「榮譽提名」的佳作獎肯定。其中來自台灣的多位設計師，也在本次獎賽的重重關卡中，憑藉對設計的獨特洞見，賦予空間不一樣的生命力，因而受到評審青睞，最終獲佳作殊榮！現在就一起看看他們的得獎作品！

【 2020 APDC 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】Shortlist

獲獎者：寓朵室內裝修設計

設計師：葉學寓

獲獎作品：工藝延攬 情景共築

由於屋主對中式詩意美學充滿喜愛，亦非常喜歡戶外的自然風光，設計師遂以新中式美學設計為出發點，透過自然材質的肌理紋路、俐落的線條設計、經典的圖騰元素，體現精緻細膩的工藝美學。層層遞進的空間鋪陳，從玄關處的火爐、廳區的格柵、窗外的自然風景、窗邊的松樹、進口精品傢俱、書房的山水墨寶，至臥室的西方古典對稱語彙，藉由開闊性與俐落感的空間特色、充滿視覺美學的空間，展現居住者的生活品味及格調。

【 2020 APDC 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】Shortlist

獲獎者：即合吉作室內裝修整合設計

設計師：徐銘凱

獲獎作品：光•廊之間 Between Light ･ Corridor

設計者以明亮的光感，寬敞舒適的回字型動線架構起整體空間，透過現代、具科技感的表現手法規劃基地的視覺佈局，並且運用大量的木材質，綴以燒面花崗岩、LED線燈、琥珀鏡、期貨壁紙、進口瓷磚等材質，精心打造專屬於屋主的獨特空間，呈現兼具活潑與精緻質感的都會風格。公領域以象徵家徽的S曲線鞋櫃界定客餐廳，賦予空間不同的機能特色，私領域充滿故事性的詮釋，讓居住者在晚上回到臥房，藉由走過這道光廊時能慢慢整理一整天的情緒，順著光走，將一切繁雜的事物留在身後，充飽身心電能迎接美好的一整天！

【 2020 APDC 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】Shortlist

獲獎者：葳夏室內設計

設計師：吳婉毓

獲獎作品：洋流 Ocean Current

本案「洋流」在一片純白而溫潤的基調開拓休閒、度假的氛圍，立面跳落的黑色線條創造彷彿畫布上的獨特筆觸，在深淺對比間刻畫了本案的獨特性格。另一個設計的思考維度中，弧形、斜角等特殊角度，以不同的形式在空間中呈現，透過設計者的細膩安排，圓潤俐落的現代視覺，平衡內部形色比重，為業主搭造毫無負擔的度假宅。

【 2020 APDC 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】Shortlist

獲獎者：蘊致室內裝修有限公司

設計師：紀佳欣

獲獎作品：The Dreamer Base

本案設計的初衷是打造給單身男子的社交生活圈，以作為乘載年輕有衝勁的築夢青年的巢為目標發想，將居住者期待的工業風格，輔以摩登的系統式廚具、細緻的傢俱以及簡約的家飾，融合出既符合案主期待，又適合居住的現代高級工業風住所。設計師更以開放的格局為設計目標，將所有公共空間，打造成能讓身為新銳導演的案主能與其夥伴隨時討論、休息的場域，藉由敞朗開闊的空間精神激盪出靈感與思緒，讓居所成為一處盡情敷夢的美好基地。

【 2020 APDC 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】Shortlist

獲獎者：蘊致室內裝修有限公司

設計師：紀佳欣

獲獎作品：A serene hideaway

本作品以業主鍾愛的日式禪意風格做出發，以俐落的工業風做出碰撞，透過來自北歐、義大利的極簡傢俱和燈飾調和。以立體造型的檜木天花板做主軸，輔以大量留白的牆面，以些許的黑色家飾品做裝飾，以整面鐵書架創造出極簡空間中的深色點綴。在開方空間的端景，以織紋感的磁磚作為畫面之分割，創造出不單調的新極簡日式風格居所。本案的一大重點是位於頂端以日式窗櫺為靈感的立體造型檜木切割製成的天花板，將案主期待的禪風以最不張揚的方式，置放於抬頭即可望見的天花板上。即使出發點是細膩的禪風，設計師仍帶進些許線條的工業風與適當的留白，中和過度細緻和具有就時代感的日式感。

【 2020 APDC 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】Shortlist

獲獎者：深度空間設計

設計師： 蘇炯旭

獲獎作品：原生之美 The Beauty of Nature

有別於當地市區制式保守的建物樣貌，設計者秉承「師法自然」的精神，以嘉義阿里山的「山稜線」為靈感，汲取「摺紙藝術」的概念，透過俐落優雅的當代建築語言，描繪出抽離常規的山形外觀，在半開放的形式間，搭襯頗富禪意的內景庭園，藉此打開都市生活中與大自然的遐想，重新詮釋原生空間的本質。以清水模、木紋清水模、原木等材料打造的建築量體，採用多點式連接手法，成功克服跨距及基地施作等問題；立面則依據太陽照射角度、調節風與光，運用尺寸、造型不一的窗洞設計，開啟氣流風動的移行路徑。呼應原生自然的母題，門庭內近三十坪的內景鋪滿了碎石，規劃綠意盆景、生態牆及水池，創造轉圜心境、享受生活的自然之境。空間除了融入原木、現地土石塊、檜木廢材以及綠意植栽等材質，也沿用了磨石子、抿石子、鑿石子等應用於廟宇的臺灣傳統建築工法，在一冷一暖、或剛或柔等互異元素中，極致演繹新舊交融的傳承價值，也賦予居住者明心見性的博雅生活。

【 2020 APDC 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】Shortlist

獲獎者：你你空間設計

設計師：林妤如

獲獎作品： 天墅 The Heaven Villa

本案為位於汐止的毛胚屋住宅設計案，為滿足屋主夫妻風格迥異、及家中小孩與寵物需求，設計者利用大理石材與碳化鋼刷木材，在細部輪廓搭配鑲嵌燈條或銅條等異材質的結合，打造角落區塊功能性發達，同時古典與現代兼具的室內風格語彙。善用魚肚白、龍鳳石、潑墨山水等石材，因應不同區域搭配不同的拼接工法，加上整體一致少見的深黑色系，打造品味雅痞風格住宅的最佳典範。

【 2020 APDC 空間魔法師大賽 榮譽提名/佳作獎 】Shortlist

獲獎者：莫耳設計

設計師：李天文 李宜楨

獲獎作品： 潑墨 Splash Ink

因應本案優越的地理環境，空間以橫幅敞開的窗景，倒映北投最珍貴的生態綠意，虛實相生形構恣意平和的兩人世界。設計者以綠景為主、空間為輔的隱喻鋪墊，遵循「減法」設計，摒除繁複的裝飾、氣派的端景鋪張，甚至是一般常見的電視主牆，藉由全然純白的空間語境，樸實簡明的材質肌理，構築自然恬適的空間質蘊，進而讓居住者的眼界不再侷限於科技屏幕，將目光望向大自然景觀，用心感受生活的真實之美。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》