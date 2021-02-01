簡遠深意 體現美學品味

【撰文編輯｜陳寬茵 圖片提供｜極簡室內設計】

簡遠深意 體現美學品味Shortlist

波蘭當代文學家奧爾嘉．朵卡萩（Olga Tokarczuk）曾言：「比起怎麼看待這個世界，更重要的是如何敘述這世界。」設計者深究居住者的日常樣態，從微觀角度出發，以謙退弛放的空間感、華韻內斂的中性色調為主軸，揉入清水模、石材、鐵件、鋼刷實木皮等材質，讓簡遠與深意相繼並存，既道敘了平和、靜雅的空間意境，亦賦予居住者全新的生活視野。

本案屋主為一對在航空業服務的夫妻，空間遂以「翱．翔」二字揭開序幕，期許屋主事業上羽翼豐滿、領航起飛之餘同時庇蔭家人，賦予學齡前的孩子一個舒適平和的成長環境。公領域以居住者的需求為索引，規劃靈動開放的佈局，在注重秩序和機能的同時，透過極簡的形式，從中提煉含蓄的光感與溫度。

中央以一道半高電視牆，劃分客廳與餐廳，而優雅的純白弧線，則勾勒出柔和的線條感。此外，設計師巧妙運用雙向旋轉電視架，讓兩邊都能享受影音娛樂，發揮空間機能最大值。

呈長序列的空間脈絡，輔藉串聯延展的設計手法，將流暢動線及多元機能整併一起，完美符合未來生活一切需求。

從入門、廊道及起居空間，以地板的高低之差、深淺對比，形塑明確的場域界定。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》