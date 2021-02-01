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簡遠深意 體現美學品味

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜陳寬茵 圖片提供｜極簡室內設計】

簡遠深意　體現美學品味Shortlist

波蘭當代文學家奧爾嘉．朵卡萩（Olga Tokarczuk）曾言：「比起怎麼看待這個世界，更重要的是如何敘述這世界。」設計者深究居住者的日常樣態，從微觀角度出發，以謙退弛放的空間感、華韻內斂的中性色調為主軸，揉入清水模、石材、鐵件、鋼刷實木皮等材質，讓簡遠與深意相繼並存，既道敘了平和、靜雅的空間意境，亦賦予居住者全新的生活視野。

本案屋主為一對在航空業服務的夫妻，空間遂以「翱．翔」二字揭開序幕，期許屋主事業上羽翼豐滿、領航起飛之餘同時庇蔭家人，賦予學齡前的孩子一個舒適平和的成長環境。公領域以居住者的需求為索引，規劃靈動開放的佈局，在注重秩序和機能的同時，透過極簡的形式，從中提煉含蓄的光感與溫度。

中央以一道半高電視牆，劃分客廳與餐廳，而優雅的純白弧線，則勾勒出柔和的線條感。此外，設計師巧妙運用雙向旋轉電視架，讓兩邊都能享受影音娛樂，發揮空間機能最大值。

呈長序列的空間脈絡，輔藉串聯延展的設計手法，將流暢動線及多元機能整併一起，完美符合未來生活一切需求。

從入門、廊道及起居空間，以地板的高低之差、深淺對比，形塑明確的場域界定。


出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》

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空白哲學之思

如同日本著名設計師原研哉留白概念，褪去市聲間的五光十色，暫緩淹沒五感的粉黛鉛華，以留白概念在宅邸空置出一方休憩場域。各種情緒以各種表情存在於世界上，使用各種色彩去渲染和迫不及待地發出聲音，而「白」卻靜悄悄地以獨有的淡筆收攏各種話語，只有在深深凝視時它才縈繞你，包圍住，支撐你。

光氛清新日常

無論空間坪數是大是小，一個能貼近人性需求、兼具實際居住機能與視覺美學呈現的成果，皆需經過縝密的探尋及思考。特別是在尺度有限的小宅裡，更需要極致地發揮每一寸坪效，創造寬適且彈性有餘的生活風格。

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