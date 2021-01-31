2020 美國Muse Design Awards 賽果報導！台灣金獎作品特輯(上)

【文字來源│編輯部圖片來源│MUSE Design Award】

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！2020年度的MUSE Design Award下半年度最新得獎名單甫於日前公布，其中來自台灣的多家傑出設計公司，憑藉精湛設計實力在此次競爭激烈的角逐中，自57個國家的4,600多個參賽作品中脫穎而出，一舉奪得「金獎」殊榮，現在就一起來欣賞金獎優秀作品吧！

2020 MUSE Design Award 金獎Shortlist

獲獎者 大野室內設計

獲獎作品 簡約與框景之藝術

俐落的線條比例、開放式的公共空間，巧妙運用可動式隔間作為公與私領域的阻隔。在低調奢華、時尚中實踐融合極簡主義大師Mies Van De Rohe的 “Less is more”概念。設計亦運用東方庭院設計之韻，形成外部空間的框景，將窗外的自然景觀作為巨幅山水畫，為空間勾勒出美好的景象，塑造出宜人的居家氛圍。延續性的分割線，形成空間的視覺延伸，用框架作為過渡空間的轉折，搭配鏡面塑造無止境的透視感。雖然擁有開放空間特點，各機能空間領域的自鳴性卻也非常強烈。

2020 MUSE Design Award 金獎Shortlist

獲獎者 丰彤設計工程有限公司

獲獎作品 KERAIA

重新運用這處屋齡40多年且荒置許久的舊工廠，此案在施工過程中善用建築周圍的自然採光，不僅在每層樓保留原建築大面開窗優勢，運用鐵件及玻璃劃分場域，形塑自然通透的工作環境，串連整棟大樓的梯間上方更因天窗引入自然舒適的陽光，突破既有的格局限制，改善一般因縱深而缺乏光源的缺陷。整案以全方位思考邏輯，展現設計者對美學空間的純熟設計實力，一樓旗艦店在乾淨俐落的空間情境中帶有細膩的設計語彙，突顯一絲不苟的品牌特性，回旋梯的牆面設計與位於其中的電梯設置相輔相成，營造如女性服飾給人的柔美氣息，二樓的設計部門更因其充滿創意且注重視覺美感的工作性質，整體的空間氛圍給予人靜謐輕鬆又講求細膩度的特質，藉由木材質的自然肌理鋪敘出富含細節的特色。

2020 MUSE Design Award 金獎Shortlist

獲獎者 勻境設計

獲獎作品 La Famille

本案為一處三代同堂的度假會所，因業主的職業背景，將此作為遠離塵世叨擾，頤養天年的私密空間。整體場域以簡練的材質語彙、和諧溫馨的木紋穩重量體作為基調，並以白色大理石相佐，帶入一絲斐麗。利用異材質與色彩劃分領域，獨具匠心的設計手法，更凸顯此空間的層次感。

2020 MUSE Design Award 金獎Shortlist

獲獎者 勻境設計

獲獎作品 Glamorous Uniformity

若說生活是一部電影，家便是故事上演的場景。設計者以「居住者為主角，空間為配角」作為劇本主軸，以男屋主喜愛的深色為主基調，輔以女屋主心儀的大地色彩，為冷冽的調性注入一道暖流。整體空間的色彩與材質運用剛柔並存，設計者打破原新成屋的既有格局，揉入此對年輕眷侶對生活的願景，賦予空間全新定義。

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獲獎者 王韡儒建築事務所

獲獎作品 The Fluidity of Space

一群想在教學上進行變革的老師是本案最核心的動力，期望將舊教室空間改造為STREAM教學的基地。因此強調啟發、偶然與創造力成為此案最明確的目標。此案以開放式建築為基礎，在提供各種教學的需求的同時，也避免了被空間框設了教學的創意，於是提出了維持場域的靈活度與機能性的方案。本案流暢地運用線性元素、圓弧曲線的裁切使空間能保有流動性的場域氛圍，同時將設計意念與空間機能相互搭配，以達到促使孩童發想、手作、實驗等富含創造力的空間。

2020 MUSE Design Award 金獎Shortlist

獲獎者 王韡儒建築事務所

獲獎作品 The Fluidity of Space

本案專為學齡前幼兒所設置的繪本館，以孩童在接觸環境時的感知與互動體驗的天性作為空間設計的發想，以純粹的流動的線條與對比的色彩，構成空間的界定，呈現出在開放與圍閉之間，動態並蔓延的空間氛圍，觸發孩子對於空間探索與生俱來的純粹感受。

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獲獎者 巧將設計

獲獎作品 森境

以不規則的設計，打破空間方正的既定印象，將室內打造成類似森林意象，並融合蜂巢與洞穴的概念 ，以自然生態環境呼應工作型態配置，並且運用大片面的玻璃窗，與外面景色接連一線，同時也打破與自然的距離，讓體驗者能在室內空間中體驗祥和恬靜的氛圍，並且在自然環境下無感到任何壓力，才能全力以赴在工作上耕耘。

2020 MUSE Design Award 金獎Shortlist

獲獎者 本來設計

獲獎作品 Sanshing Four Seasons Blue & White Pottery Studio

宜蘭三星是個歷史底蘊豐厚、庶民文化鮮明富饒的聚落，然而，隨著時代變遷，產生了農地流失、傳統經濟模式老化等問題，年輕人紛紛出走大城市。本案設計師在深入體驗及瞭解業主的故事及需求後，規劃「三星四季青花瓷工室」，透過空間的組成，建構出感性的人文尺度，讓宜蘭三星孕育出一處融合生態的和諧、盎然的古意、加上藝術的滋潤、技術與智識的傳承的創意基地。完整的機能設定與流暢動線，讓業主團隊可以落實最初的想法，透過青花瓷為媒介，讓地方多了許多年輕人的活力，傳唱著宜蘭三星一代又一代的四季故事。

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獲獎者 田莆室內設計

獲獎作品 Mori, Green memory

座落於台中優質的精華地段，此作融合了當地的生活樣貌與品味格調，精心打造出兼具現代感與年代感的用餐環境。設計者除了試圖將歐洲街頭的優雅氣息融入於店面設計外，在室內空間中更以細膩的設計思維及精緻的工藝手法，營造出20、30年代所展現的華麗氛圍。整體設計融合新舊時代的經典美學因子，將裝飾藝術風格所強調的幾何線條、鮮豔色彩及精細的工藝設計發揮得淋漓盡致，圍塑出絕代風華的空間氛圍。

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獲獎者 安得成室內裝修工程有限公司

獲獎作品 Mori, Green memory

本案位於高雄，台灣熱情且充滿活力的海港城市，擁有湛藍海景與暖熱氣候，取源業主喜愛養魚及對海洋抱有的憧憬與嚮往，設計者在全室寫入海洋意境，以創新技法獨家打造深海魚缸，並將此作為空間核心，流轉出藍、灰、黑為主的配色基調，輔以大面玻璃帷幕的配置與之相呼，形塑內外如海陸交會、明暗交織的特色風情，居者自在穿梭其間，便能同時享受深海的寧靜、盎然的綠景、原始粗獷的質材肌理與現代城市景觀的環繞，在都會文明環伺間覓得一處遺世獨立的悠然之境。

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獲獎者 成舍設計─林軒慧設計師

獲獎作品 秉。領

本案從總體規劃到細節控制，本案巧妙融入現代視角帶出科技感氛圍，以材質色澤的冷調結合光影的暖調，建立別具個性的鮮明對比，並利用現代感的弧線與燈光導引出空間的無限循環，塑造豐厚的層次和記憶點，透過連貫的視覺體驗與功能需求相互疊加，全域在簡練質韻下不僅滿足了公司運營的需要，帶動高效工作心態，更以顛覆性美學開創兼具功能性和藝術性的載體。

2020 MUSE Design Award 金獎Shortlist

獲獎者 即合吉作室內裝修整合設計

獲獎作品 光 ･ 廊 ／ 之間

設計者以明亮的光感，寬敞舒適的回字型動線架構起整體空間，透過現代、具科技感的表現手法規劃基地的視覺佈局，並且運用大量的木材質，綴以燒面花崗岩、LED線燈、琥珀鏡、期貨壁紙、進口瓷磚等材質，精心打造專屬於屋主的獨特空間，呈現兼具活潑與精緻質感的都會風格。公領域以象徵家徽的S曲線鞋櫃界定客餐廳，賦予空間不同的機能特色，私領域充滿故事性的詮釋，讓居住者在晚上回到臥房，藉由走過這道光廊時能慢慢整理一整天的情緒，順著光走，將一切繁雜的事物留在身後，充飽身心電能迎接美好的一整天！





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》